«Бешикташ» возобновил переговоры по трансферу Зайнутдинова (Vesti.kz)

Бахтиер Зайнутдинов по-прежнему находится в трансферном списке турецкого «Бешикташа».

По сообщению Vesti.kz, турецкий клуб вернулся к переговорам по трансферу полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана. В Турции впечатлены отличным стартом казахстанца в новом сезоне за ЦСКА.

Отметим, что ранее «Бешикташ» предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов.

Напомним, что Зайнутдинов сыграл уже три матча за ЦСКА в сезоне-2023/24. На этой неделе Бахтиер отличился в матче Кубка России против «Оренбурга», забив ударом со штрафного.