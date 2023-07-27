«Бешикташ» возобновил переговоры по трансферу Зайнутдинова (Vesti.kz)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бахтиер Зайнутдинов по-прежнему находится в трансферном списке турецкого «Бешикташа».

По сообщению Vesti.kz, турецкий клуб вернулся к переговорам по трансферу полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана. В Турции впечатлены отличным стартом казахстанца в новом сезоне за ЦСКА. 

Отметим, что ранее «Бешикташ» предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. 

Напомним, что Зайнутдинов сыграл уже три матча за ЦСКА в сезоне-2023/24. На этой неделе Бахтиер отличился в матче Кубка России против «Оренбурга», забив ударом со штрафного.

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8 комментариев

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GadyaCSKA
Нельзя отдавать Баху , скамейка короткая, покупок нет пока,молодежь зеленая .
+6
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Roman Boroveev
А он так горит уйти? Или деньги так нужны? Как по мне он незаменим и звезда это команды. И своим стал, не наемник.
+2
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+2
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apossym
Ответ .ru
вчерашний матч посмотрели... не иначе
Он вообще лучший за три матча.
+1
0
+1
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Юрий Тюмин
Блин не одного трансфера..а они еще и его все думают продать..они..что там порошок нюхают
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.ru
вчерашний матч посмотрели... не иначе
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Юрий Тюмин
Да продайте всю команду..и голова болеть не будет...
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Vagner01
Обойдутся! Самим нужен!
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Алексей Ильин
Гер им , а не Бахтиера !)
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