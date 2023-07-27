«Бешикташ» возобновил переговоры по трансферу Зайнутдинова (Vesti.kz)
Бахтиер Зайнутдинов по-прежнему находится в трансферном списке турецкого «Бешикташа».
По сообщению Vesti.kz, турецкий клуб вернулся к переговорам по трансферу полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана. В Турции впечатлены отличным стартом казахстанца в новом сезоне за ЦСКА.
Отметим, что ранее «Бешикташ» предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов.
Напомним, что Зайнутдинов сыграл уже три матча за ЦСКА в сезоне-2023/24. На этой неделе Бахтиер отличился в матче Кубка России против «Оренбурга», забив ударом со штрафного.
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