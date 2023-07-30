Хавбек ЦСКА Зайнутдинов о судействе Безбородова в матче с «Ахматом»: «Нам не забили пенальти, после этого судья свистит и дает красную. Большие вопросы, если честно»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Иван Олейников Милан Гайич Матч ТВ Бахтиер Зайнутдинов Мохамед Конате Футбол

Бахтиер Зайнутдинов раскритиковал судейство в матче «Ахмат» – ЦСКА.

За 1-й тайм матча 2-го тура Мир РПЛ было пробито 4 пенальти. Нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Ахмата Мохамед Конате оформили дубли с точки.

Второй пенальти грозненцев в ворота ЦСКА был перебит после того, как главный арбитр Владислав Безбородов пересмотрел на видеповторе фол Милана Гайича на Иване Олейникове, за который был назначен 11-метровый, и заменил желтую карточку сербскому защитнику на красную. Это произошло уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова.

«Они нам пенальти пробили, не забили, после этого он [судья] свистит и красную карточку дает. Почему до пенальти не посмотрели?

Большие вопросы к судейству, если честно. Даже нечего сказать. По игре – мы плохо играем», – сказал полузащитник ЦСКА.

«Ахмат» – ЦСКА. 2:3 – у Чалова хет-трик с пенальти, у Конате – дубль, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция

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10 комментариев

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damondiamond
у судьи хата в БК заряжена на 4 пенальти, какие ещё вопросы?
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Amroyan
Безбородов: большие деньги, если честно.
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Aleksandr Dubovik
В заговор не верю, просто уровень судейство ниже дна
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Сергей Шмырёв
Ответ damondiamond
у судьи хата в БК заряжена на 4 пенальти, какие ещё вопросы?
он даже перестраховаться и пять назначил)
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Иван Новиков
Мало кто знает, что настоящая фамилия Безбородого - Дулин.
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Qwerty Qazxc
пытался смотреть рпл в предверии начала апл, не смог.
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Фут.Боль
Ответ damondiamond
у судьи хата в БК заряжена на 4 пенальти, какие ещё вопросы?
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Serge Vendino
Ответ damondiamond
у судьи хата в БК заряжена на 4 пенальти, какие ещё вопросы?
и 3 кк
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Alimoff84
Ответ Фут.Боль
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Не на 4 пенальти, а на ничью в первом тайме) по ходу игры выбора не оставалось) Прошу простить и отпустить…
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