Хавбек ЦСКА Зайнутдинов о судействе Безбородова в матче с «Ахматом»: «Нам не забили пенальти, после этого судья свистит и дает красную. Большие вопросы, если честно»

Бахтиер Зайнутдинов раскритиковал судейство в матче «Ахмат» – ЦСКА.

За 1-й тайм матча 2-го тура Мир было пробито 4 пенальти. Нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Ахмата Мохамед Конате оформили дубли с точки.

Второй пенальти грозненцев в ворота ЦСКА был перебит после того, как главный арбитр пересмотрел на видеповторе фол на , за который был назначен 11-метровый, и заменил желтую карточку сербскому защитнику на красную. Это произошло уже после того, как отразил удар Олейникова.

«Они нам пенальти пробили, не забили, после этого он [судья] свистит и красную карточку дает. Почему до пенальти не посмотрели?

Большие вопросы к судейству, если честно. Даже нечего сказать. По игре – мы плохо играем», – сказал полузащитник ЦСКА.

«Ахмат» – ЦСКА. 2:3 – у Чалова хет-трик с пенальти, у Конате – дубль, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция