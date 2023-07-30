Хавбек ЦСКА Зайнутдинов о судействе Безбородова в матче с «Ахматом»: «Нам не забили пенальти, после этого судья свистит и дает красную. Большие вопросы, если честно»
Бахтиер Зайнутдинов раскритиковал судейство в матче «Ахмат» – ЦСКА.
За 1-й тайм матча 2-го тура Мир РПЛ было пробито 4 пенальти. Нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Ахмата Мохамед Конате оформили дубли с точки.
Второй пенальти грозненцев в ворота ЦСКА был перебит после того, как главный арбитр Владислав Безбородов пересмотрел на видеповторе фол Милана Гайича на Иване Олейникове, за который был назначен 11-метровый, и заменил желтую карточку сербскому защитнику на красную. Это произошло уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова.
«Они нам пенальти пробили, не забили, после этого он [судья] свистит и красную карточку дает. Почему до пенальти не посмотрели?
Большие вопросы к судейству, если честно. Даже нечего сказать. По игре – мы плохо играем», – сказал полузащитник ЦСКА.
«Ахмат» – ЦСКА. 2:3 – у Чалова хет-трик с пенальти, у Конате – дубль, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция
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