«Бешикташ» отказался от приобретения Зайнутдинова (СЭ)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

По сообщению турецкого журналиста Серджана Дикме, «Бешикташ» отказался от переговоров с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову.

«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу игрока сборной Казахстана за 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

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12 комментариев

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pav11k
Важный игрок для ЦСКА, особенно в нынешних условиях без сильной скамейки
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Kirya21)
Ну,и славно. Самим нужен!
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BosS73
Пожадничали. Могли бы и отпустить за 6, а не за 7, как хотели. Бахе ещё после этого мотивацию придётся искать...
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Viktoria Petrovskaya
Ну и дураки. Хорошего игрока упустили
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Yura azarov
Хоть одна хорошая новость за последнее время!
Надеюсь руководство не скажет: "Вот и трансфер на вход"
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Vagner01
Очень хорошо!
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Alex Metallov
Ждут предложения из Саудовской Аравии
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RSI
09.07 он же писал, что уже договорились.
Вчера - игрок уже не нужен.
Посмотрим, что скажет завтра.
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Alyosha1803
В матче за Суперкубок был лучшим. Поможет армейцам!
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Олег Елфутин
Ну хоть кто-то остаётся
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sergei popko
Ответ BosS73
Пожадничали. Могли бы и отпустить за 6, а не за 7, как хотели. Бахе ещё после этого мотивацию придётся искать...
Баха лучше Медины и должен быть дороже, а у турок деньги есть...
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Igor O
Ответ BosS73
Пожадничали. Могли бы и отпустить за 6, а не за 7, как хотели. Бахе ещё после этого мотивацию придётся искать...
Пожадничали турки
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