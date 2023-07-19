«Бешикташ» отказался от приобретения Зайнутдинова (СЭ)

По сообщению турецкого журналиста Серджана Дикме, «Бешикташ» отказался от переговоров с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову.

«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу игрока сборной Казахстана за 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.