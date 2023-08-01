Газзаев о «Ростове»: «Просто смял «Зенит». Будет играть в таком же темпе, агрессивно – попадет в тройку»

Теги Зенит Ростов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев высоко отозвался об игре «Ростова» в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры. и настрой, и движение.

«Ростов» просто смял «Зенит» и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием!

Ростовчане выиграли очень много единоборств, постоянно опережали питерцев. После перерыва «Зенит» смог провести лишь пару контратак. Если «Ростов» будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку», – сказал экс-тренер ЦСКА.

9 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ростовский
Наш топовый Ростов и в прошлом сезоне в тройку не попал только из-за запрета ФИФА на регистрацию игроков зимой. Тупо состава не хватило без зимнего усиления. Сейчас же ситуация другая. Состав усилили и теперь запас большой.
Опять каркаешь? По твоим предыдущим прогнозам мы только Кубок уже пару раз должны были брать.
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Дмитрий9779
Ростов очень хороший матч провёл.
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Aleksandr Baskakov
Хм ,в тройку )) при объективном судействе....
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Дмитрий9779
Ростов очень хороший матч провёл.
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Магомед Саид Амирханов
Что-то намекает 🐺!
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Доктор Верховцев
Если у Дельфиненко хвост не отвалится, то попадёт, конечно.
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Доктор Верховцев
«Просто смял», поэтому выдрал ничейку на последних секундах с помощью глупого пенальти. Надеюсь, Мостовому леща дали за это.
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