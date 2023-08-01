Газзаев о «Ростове»: «Просто смял «Зенит». Будет играть в таком же темпе, агрессивно – попадет в тройку»

Валерий Газзаев высоко отозвался об игре «Ростова» в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Хочу сказать самые теплые слова в адрес команды . Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры. и настрой, и движение.

« » просто смял «Зенит» и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием!

Ростовчане выиграли очень много единоборств, постоянно опережали питерцев. После перерыва « » смог провести лишь пару контратак. Если «Ростов» будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку», – сказал экс-тренер ЦСКА.