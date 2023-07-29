Газзаев о переходе в Азию: «Должно быть внутрироссийское решение политического характера. До следующего лета надо решить, дальше тянуть нельзя»

Валерий Газзаев призвал в течение года окончательно решить, стоит ли оставаться в УЕФА.

– по футболу по сути нет. Насколько это большая проблема? Может, не собирать ее пока?

– Сегодня очень сложно назвать стартовый состав сборной. пробует всех кандидатов потенциальных. Это правильная работа в данной ситуации.

Я считаю, что сборная должна собираться, участвовать в контрольных матчах, хотя бы два состава между собой. Команда должна существовать. Мы можем вернуться на международный уровень через год‑два. Играть спарринги очень важно!

– Есть ли смысл думать об ?

– Тут должно быть внутрироссийское решение политического характера. Мы отстранены от ФИФА и на один календарный год, но не исключены из и УЕФА. Переговорный процесс идет со стороны РФС. Там находятся в тесном контакте с ФИФА и УЕФА. Вопрос обсуждается.

Но если все это продлится, то надо принимать решение. Азия или Европа. До следующего лета надо решить. Дальше тянуть нельзя, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.