Газзаев о переходе в Азию: «Должно быть внутрироссийское решение политического характера. До следующего лета надо решить, дальше тянуть нельзя»

Теги Валерий Газзаев УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев призвал в течение года окончательно решить, стоит ли оставаться в УЕФА.

Сборной России по футболу по сути нет. Насколько это большая проблема? Может, не собирать ее пока?

– Сегодня очень сложно назвать стартовый состав сборной. Валерий Карпин пробует всех кандидатов потенциальных. Это правильная работа в данной ситуации.

Я считаю, что сборная должна собираться, участвовать в контрольных матчах, хотя бы два состава между собой. Команда должна существовать. Мы можем вернуться на международный уровень через год‑два. Играть спарринги очень важно!

– Есть ли смысл думать об Азии?

– Тут должно быть внутрироссийское решение политического характера. Мы отстранены от ФИФА и УЕФА на один календарный год, но не исключены из ФИФА и УЕФА. Переговорный процесс идет со стороны РФС. Там находятся в тесном контакте с ФИФА и УЕФА. Вопрос обсуждается.

Но если все это продлится, то надо принимать решение. Азия или Европа. До следующего лета надо решить. Дальше тянуть нельзя, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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6 комментариев

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psycho
можно создать объединенный чемпионат России и Африки, например
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Федя Артёмов
В свете событий последних трансферов на востоке, перейти а азиатскую ЛЧ было бы интересно 🧐
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WhatZ
Ответ Velirpa
Япония, Корея и Китай будут рады, но они выдвинут свои условия, Россиюшке, скорее всего, выдвинут условия вступления, возможно даже до передачи нескольких локаций.
Кто тебе сказал, что Япония и Корея будут рады? Ладно Китай, но эти 2 страны...
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Velirpa
Ответ WhatZ
Кто тебе сказал, что Япония и Корея будут рады? Ладно Китай, но эти 2 страны...
в России полно фанатов k-pop, j-pop, j-metal.
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