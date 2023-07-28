Валерий Газзаев: «Успехи России на внутреннем уровне и перспективы развития говорят о том, что санкции Запада ни к чему не приводят. Они не повлияли ни на какие соревнования»

Валерий Газзаев считает, что санкции стран Запада ни к чему не приводят.

– Первый футбольный сезон в условиях санкций кончился, начался второй. Мы перестроились? Упал уровень чемпионата?

– Со стороны Запада вводятся санкции. Очевидные успехи России на внутреннем уровне и перспективы развития говорят о том, что санкции ни к чему не приводят.

Санкции вводятся для того в том числе, чтобы сдержать Россию и в спорте. Но они не повлияли ни на какие соревнования. Вот Климент Колесников стал обладателем мирового рекорда [в плавании]. Проводятся масштабные соревнования, в том числе и в футболе.

Были проблемы в национальном футболе, наши клубы не смогли сыграть в еврокубках, но чемпионат прошел неплохо. «Зенит» является абсолютным гегемоном, надеюсь, что «Спартак» и ЦСКА составят конкуренцию. Кажется, эти три клуба станут бороться за чемпионство.

Сергей Семак – лучший тренер. Пять раз подряд выиграть чемпионат России – искусство тренера, надо мотивировать игроков, это очень сложно. Один раз выиграть чемпионат не проблема, пять – уже искусство, – заявил .