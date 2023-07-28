Валерий Газзаев: «Успехи России на внутреннем уровне и перспективы развития говорят о том, что санкции Запада ни к чему не приводят. Они не повлияли ни на какие соревнования»
Валерий Газзаев считает, что санкции стран Запада ни к чему не приводят.
– Первый футбольный сезон в условиях санкций кончился, начался второй. Мы перестроились? Упал уровень чемпионата?
– Со стороны Запада вводятся санкции. Очевидные успехи России на внутреннем уровне и перспективы развития говорят о том, что санкции ни к чему не приводят.
Санкции вводятся для того в том числе, чтобы сдержать Россию и в спорте. Но они не повлияли ни на какие соревнования. Вот Климент Колесников стал обладателем мирового рекорда [в плавании]. Проводятся масштабные соревнования, в том числе и в футболе.
Были проблемы в национальном футболе, наши клубы не смогли сыграть в еврокубках, но чемпионат прошел неплохо. «Зенит» является абсолютным гегемоном, надеюсь, что «Спартак» и ЦСКА составят конкуренцию. Кажется, эти три клуба станут бороться за чемпионство.
Сергей Семак – лучший тренер. Пять раз подряд выиграть чемпионат России – искусство тренера, надо мотивировать игроков, это очень сложно. Один раз выиграть чемпионат не проблема, пять – уже искусство, – заявил Газзаев.
Ну мне вот просто интересно.
Вспоминается анекдот про перспективы.
Загнивающий колхоз. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами.
Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть!
Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь.
Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть!
Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... .
Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть!
Животные: да что за перспектива?
Шарик: я тут слышал как хозяйка хозяину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ###### будем... »
а валера тут травит, что они ни на что не влияют
что-то не сходится, срочно нужна бригада ольгинских для пояснений