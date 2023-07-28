Валерий Газзаев: «Успехи России на внутреннем уровне и перспективы развития говорят о том, что санкции Запада ни к чему не приводят. Они не повлияли ни на какие соревнования»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия плавание Политика Матч ТВ Климент Колесников Футбол

Валерий Газзаев считает, что санкции стран Запада ни к чему не приводят.

– Первый футбольный сезон в условиях санкций кончился, начался второй. Мы перестроились? Упал уровень чемпионата?

– Со стороны Запада вводятся санкции. Очевидные успехи России на внутреннем уровне и перспективы развития говорят о том, что санкции ни к чему не приводят.

Санкции вводятся для того в том числе, чтобы сдержать Россию и в спорте. Но они не повлияли ни на какие соревнования. Вот Климент Колесников стал обладателем мирового рекорда [в плавании]. Проводятся масштабные соревнования, в том числе и в футболе.

Были проблемы в национальном футболе, наши клубы не смогли сыграть в еврокубках, но чемпионат прошел неплохо. «Зенит» является абсолютным гегемоном, надеюсь, что «Спартак» и ЦСКА составят конкуренцию. Кажется, эти три клуба станут бороться за чемпионство.

Сергей Семак – лучший тренер. Пять раз подряд выиграть чемпионат России – искусство тренера, надо мотивировать игроков, это очень сложно. Один раз выиграть чемпионат не проблема, пять – уже искусство, – заявил Газзаев.

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34 комментария

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Свирепый Бамбр*
А какие у нас успехи и перспективы?
Ну мне вот просто интересно.
+46
-1
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Ебздрогыч
Газзаев предложил объединенный чемпионат России и стран Африки
+23
-2
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Ебздрогыч
Со стороны Запада вводятся санкции. Очевидные успехи России на внутреннем уровне и перспективы развития говорят о том, что санкции ни к чему не приводят.

Вспоминается анекдот про перспективы.

Загнивающий колхоз. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами.
Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть!
Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь.
Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть!
Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... .
Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть!
Животные: да что за перспектива?
Шарик: я тут слышал как хозяйка хозяину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ###### будем... »
+22
-4
+18
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catcher69
Ответ Свирепый Бамбр*
А какие у нас успехи и перспективы? Ну мне вот просто интересно.
грандиозные !!!!!!!!!!!
+15
0
+15
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Michael Sh
странно, а хозяин газзаева давеча жаловался, что санкции нелигитимные

а валера тут травит, что они ни на что не влияют

что-то не сходится, срочно нужна бригада ольгинских для пояснений
+12
0
+12
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Олег Св
Собак, даже беспородных, нынче дорого содержать, еще дороже лечить
+9
0
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ОЛЛС1911
Ответ svft
что за "успехи на внутреннем уровне"? какие такие успехи?!
Российские спортсмены заняли первые места на всех проводимых чемпионатах России.
+9
0
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Bartez1986
Ответ Свирепый Бамбр*
А какие у нас успехи и перспективы? Ну мне вот просто интересно.
у роста цен на все уже неплохие успехи и очень хорошие перспективы
+9
0
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svft
что за "успехи на внутреннем уровне"? какие такие успехи?!
+8
0
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giallo-verde
Что он несет? Как это санкции не повлияли ни на какие соревнования, если Россия отстранена и не участвует?
+6
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Eric_Cartman
Как там объединённый чемпионат?
+5
0
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Евгений Дмитриченко
им самим не противно с умным видом лапшу вешать всем подряд?
+5
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Фут.Боль
Дюков, Газзаев, где офсайдные линии???
+4
0
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ArnoNeputevy
Конечно, зарплаты - ой, извините, ЗРЯплаты - депутатов ГосДумы выросли до 800 тыс. р. в месяц. Успехи очевидны!
+3
0
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Радость Ди Мария
Пёёс нагло врёт. Неучастие российских команд разных видов спорта деградирует спортсменов.
+3
0
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rewind
опять отвязался...
+2
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Glamm
Такое ощущение, что это просто тост на пьянке. Поэтому, я бы заменил слловао "заявил" на "поднял бокал"
+2
0
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fisher40
Ответ Свирепый Бамбр*
А какие у нас успехи и перспективы? Ну мне вот просто интересно.
ну российский клуб выиграл РПЛ, российский - Кубок Гагарина - видимо такая логика
+2
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ОЛЛС1911
Храни его святой Христофор!
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Red devi1
А потом он проснулся…
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vialyb
Ответ Свирепый Бамбр*
А какие у нас успехи и перспективы? Ну мне вот просто интересно.
Газзаев,уже давно "деятель" от футбола,говорит то что должен,зарплата наверняка хорошая,по простому КОЗЁЛ,да ещё и армейский
+1
0
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Кирилл.С-Пб
Поплыл усатый. Знатно так...
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Андрей Ткаченко
Это слова не мужа а цепного пса или политика у которого дела с каждым годом всё лучше а на спортсменов и болельщиков ему на чхать.
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Вова Пупкин
Как же надоели эти балабольные "оптимисты" с их блеяньем - "санкции нам не страшны". Экономика страны в ж..., спорт в ж..., жизнь наша в ж..., а у них всё отлично! Да пошли вы...
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Александр Жердин
Ниже висит - Россия опустилась в рейтинге УЕФА на 25 место .
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