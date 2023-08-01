Газзаев о Бонгонда: «Есть вопросы. Вышел с Промесом, пожадничал, надо было отдавать пас. Я крупно штрафовал за подобный трюк»

Валерий Газзаев оценил победу «Спартака» над «Балтикой».

Красно-белые победили со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.

«В первом тайме сказался более высокий класс «Спартака». «Балтика» понравилась своей дисциплинированностью, неплохой функциональной готовностью, заряженностью на борьбу, желанием. Но подводило исполнительское мастерство.

Бессмысленно сравнивать составы и уровень футболистов калининградцев и москвичей. Вы же видели, какой пас вырезал Промес на Бонгонду, когда тот забивал.

Кстати, у меня есть вопросы к Бонгонде по эпизоду, который случился еще при нулевом счете. Тео вместе с Промесом вышли два в одного, но новичок «Спартака» пожадничал и сам решил все исполнить. Получилось неточно...

Я в одной своей команде как-то крупно оштрафовал футболиста за подобный трюк. Было же очевидно, что в этой ситуации надо отдавать передачу Промесу. Не стоит перетягивать одеяло на себя!

А если бы «Балтика» сравняла счет? Тогда красно-белые кусали бы локти и вспоминали тот упущенный шанс. То есть пока у меня есть вопросы к этому атакующему полузащитнику.

Вместе с тем, как я уже отмечал после первого тура, у него есть сильные качества: техника, скорость, хорошая левая нога.

Однако он еще не интегрирован в командные действия, иногда выпадает из игры», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?