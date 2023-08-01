Газзаев о Бонгонда: «Есть вопросы. Вышел с Промесом, пожадничал, надо было отдавать пас. Я крупно штрафовал за подобный трюк»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Балтика Квинси Промес Тео Бонгонда Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев оценил победу «Спартака» над «Балтикой».

Красно-белые победили со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.

«В первом тайме сказался более высокий класс «Спартака». «Балтика» понравилась своей дисциплинированностью, неплохой функциональной готовностью, заряженностью на борьбу, желанием. Но подводило исполнительское мастерство.

Бессмысленно сравнивать составы и уровень футболистов калининградцев и москвичей. Вы же видели, какой пас вырезал Промес на Бонгонду, когда тот забивал.

Кстати, у меня есть вопросы к Бонгонде по эпизоду, который случился еще при нулевом счете. Тео вместе с Промесом вышли два в одного, но новичок «Спартака» пожадничал и сам решил все исполнить. Получилось неточно...

Я в одной своей команде как-то крупно оштрафовал футболиста за подобный трюк. Было же очевидно, что в этой ситуации надо отдавать передачу Промесу. Не стоит перетягивать одеяло на себя!

А если бы «Балтика» сравняла счет? Тогда красно-белые кусали бы локти и вспоминали тот упущенный шанс. То есть пока у меня есть вопросы к этому атакующему полузащитнику.

Вместе с тем, как я уже отмечал после первого тура, у него есть сильные качества: техника, скорость, хорошая левая нога.

Однако он еще не интегрирован в командные действия, иногда выпадает из игры», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?

14 комментариев

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Фут.Боль
Трюки в цирке с собачками. А тут футбол.
+14
-1
+13
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Savarona25
Сам Газзаев, когда играл, отличался исключительно "нежадным" отношением к партнерам. Водился до последнего, пока в итоге не терял мяч.
+6
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Ena Therapy
Я крупно штрафовал за подробный трюк и на эти деньги покупал себе пачку педигри
+5
-1
+4
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Lisnil
Пёс
+2
0
+2
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Fallenstar
Ответ Saint Blond
Ну поэтому у нас в расие и играют слабые игроки, т.к за то что ты пытаешься инициативу проявить тебя штрафуют.
Не знаю, как у вас в "расие" (что это за страна), но футбол - игра командная.
+3
-1
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не стоит ругать человека за подобное решение, не исполнил должным образом, главное, позже сумел забить и принести команде победу...
+2
-1
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Богдан Агафонов
Штрафы за такие действия нужно вводить и сейчас. Медленный выход из офсайда ; плохое исполнение пенальти, например
+1
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Saint Blond
Ну поэтому у нас в расие и играют слабые игроки, т.к за то что ты пытаешься инициативу проявить тебя штрафуют.
+4
-3
+1
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Ritchie1
Ты уже Алания "крупно оштрафовал" ! Мало ?
+2
-1
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Butovo
По факту он прав. Должен был отдать пас. Захотел проявить себя , не получилось. Но желание похвальное.
+1
0
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Butovo
По факту он прав. Должен был отдать пас. Захотел проявить себя , не получилось. Но желание похвальное.
0
0
0
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Butovo
По факту он прав. Должен был отдать пас. Захотел проявить себя , не получилось. Но желание похвальное.
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Валера, уходи!!!
бред. нападающий должен почувствовать себя на поле, один такой промах может дать очень много "информации" для размышления самому нападающему, что и как надо делать в подобных ситуациях в следующий раз.

помню подобный выход Дзюбы один на один в матче с Аяксом когда там по сумме двух матчей уже +3 по моему вели и он зассал ударить, отдал Алексу, так не должен делать нападающий.
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ltkmaby
Газзаев прав, но логике игры должна была пойти передача, но нужно делать скидку на то, что игрок в составе новый, с другими не сыгран, связей еще нет, четких возможностей других пока не знает, ну и плюс желание поускореннее проявить себя, заявить о себе. Вообще дуэт с Промесом может получиться очень интересным. Все теперь зависит от ГТ.
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