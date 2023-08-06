Морган о вылете женской сборной США с ЧМ: «Рапино хочет пополнить состав биологическими мужчинами, так что они должны выиграть все в будущем»
Пирс Морган пошутил о вылете сборной США с женского чемпионата мира.
В 1/8 финала чемпионата мира Швеция обыграла США в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. За 120 минут игры команды не забили ни одного гола. Американская команда впервые в истории остались без медалей на женском ЧМ.
«Положительным моментом является то, что мисс Рапино хочет пополнить состав женской сборной США биологическими мужчинами, так что они должны выиграть все в будущем», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
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