Морган о вылете женской сборной США с ЧМ: «Рапино хочет пополнить состав биологическими мужчинами, так что они должны выиграть все в будущем»

Пирс Морган пошутил о вылете сборной США с женского чемпионата мира.

В 1/8 финала чемпионата мира Швеция обыграла США в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. За 120 минут игры команды не забили ни одного гола. Американская команда впервые в истории остались без медалей на женском ЧМ.

«Положительным моментом является то, что мисс хочет пополнить состав женской сборной США биологическими мужчинами, так что они должны выиграть все в будущем», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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