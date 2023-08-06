Морган о вылете женской сборной США с ЧМ: «Рапино хочет пополнить состав биологическими мужчинами, так что они должны выиграть все в будущем»

Теги женский футбол сборная США жен чемпионат мира среди девушек Меган Рапино Пирс Морган Футбол

Пирс Морган пошутил о вылете сборной США с женского чемпионата мира.

В 1/8 финала чемпионата мира Швеция обыграла США в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. За 120 минут игры команды не забили ни одного гола. Американская команда впервые в истории остались без медалей на женском ЧМ.

«Положительным моментом является то, что мисс Рапино хочет пополнить состав женской сборной США биологическими мужчинами, так что они должны выиграть все в будущем», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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29 комментариев

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Хорошшш
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Думал это Алекс сказала, и чуть голову не сломал
Редакторы как всегда на высоте
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Выдал базу
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Жаль, что это сказал Пирс, а не Алекс. От действующей футболистки сборной это звучало бы эпичнее.
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Я уж думал Алекс Морган так пошутила)
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Рапино кстати промахнулась с решающего пенальти, и теперь получила много свободного времени, чтобы заниматься своей пропагандой. Вот только на площадке ЧМ это делать уже не получится)
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Годно. Очередной шедевр от мэтра)
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Вот это выдал хаха,браво
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Рапино хотела получать, как мужики и она своего добилась. А когда добился, чего хотел, зачем напрягаться?
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Женский футбол это жуть, ни эстетики, ни скорости, зачем это? Даже девочек симпатичных почти нет, потные женщины кошмар….
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Когда хорош - тогда хорош. Годно затроллил))
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Ответ Alex Metallov
Трансформеры в разных странах найдутся, так что все равно будет нехилая заруба
Откроется новая функция "натурализация трансформеров".
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Трансформеры в разных странах найдутся, так что все равно будет нехилая заруба
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в англии тоже есть рапино, играет за сити с фамилией фоден
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Морган как всегда по фактам
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Я сначала подумал про Алекс Морган, от нее еще бы смешнее это звучало)
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Браво
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Когда хорош, тогда хорош.
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навалил базы
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Остроумно
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Как это они вылетели? Рапино же говорила, что с ЛГБТ персонажами можно выиграть всё и это наука! Наверно в других командах больше лесбиянок.
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Разве можно говорить "биологический мужчина" ?
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Рапино - она такая. Всегда о чем-то нестандартном мечтает
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заруинил фемку
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Хорошо Рапино приложил.
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