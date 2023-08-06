США впервые в истории остались без медалей на женском ЧМ. Мяч после решающего пенальти Швеции на миллиметр пересек линию, Рапино промахнулась

Теги сборная США жен сборная Швеции жен чемпионат мира среди девушек Меган Рапино Футбол

Сборная США впервые в истории остались без медалей на женском ЧМ.

В 1/8 финала чемпионата мира Швеция обыграла США в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. За 120 минут игры команды не забили ни одного гола.

Победный пенальти реализовала форвард шведок Лина Хуртиг. Вратарь сборной США отбила удар, но технология Goal-Line зафиксировала, что мяч пересек линию ворот на миллиметр.

Фото: скриншот трансляции «Матч! Футбол 1»

У США не реализовала 11-метровый удар Меган Рапино, пробившая выше ворот.

До этого турнира американки всегда брали медали чемпионатов мира, начиная с первого, который прошел в 1991 году. 4 раза США становились чемпионами мира, один раз стали вторыми, три раза – третьими.

Соперником Швеции по четвертьфиналу будет сборная Японии.

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17 комментариев

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Слово "Пенальти" - мужского рода. Патриархат опять угнетает нашу Рапино
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Наверное 120 минут женского футбола, который еще и без голов- то зрелище 😂
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Ответ Красная стрела
Наверное 120 минут женского футбола, который еще и без голов- то зрелище 😂
Ага))) по сравнению с женским волейболом, да даже с пляжным женским волейболом.
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Япония очень интересная команда, даже жаль их и шведок
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Ответ Shadow1882
Довольно ироничный исход её карьеры
Вот вам Рапино все покоя не дает. В чем ирония заключается?) В том, что она к моменту исхода карьеры уже успела всего добиться в составе сборной? А список больших игроков, которые не забивают послематчевые пенальти, исправно пополняется каждый крупный турнир и в мужском футболе...
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На пол шишечки пересёк линию?
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Ответ Красная стрела
Наверное 120 минут женского футбола, который еще и без голов- то зрелище 😂
Ну кстати ,на чм ,достаточно хороший уровень ,на удивление .
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Ответ MURA
Ага))) по сравнению с женским волейболом, да даже с пляжным женским волейболом.
Да Вы, батенька, эстет!
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