США впервые в истории остались без медалей на женском ЧМ. Мяч после решающего пенальти Швеции на миллиметр пересек линию, Рапино промахнулась

Сборная США впервые в истории остались без медалей на женском ЧМ.

В 1/8 финала чемпионата мира Швеция обыграла США в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. За 120 минут игры команды не забили ни одного гола.

Победный пенальти реализовала форвард шведок Лина Хуртиг. Вратарь сборной США отбила удар, но технология Goal-Line зафиксировала, что мяч пересек линию ворот на миллиметр.

Фото: скриншот трансляции «Матч! Футбол 1»

У США не реализовала 11-метровый удар Меган Рапино, пробившая выше ворот.

До этого турнира американки всегда брали медали чемпионатов мира, начиная с первого, который прошел в 1991 году. 4 раза США становились чемпионами мира, один раз стали вторыми, три раза – третьими.

Соперником Швеции по четвертьфиналу будет сборная Японии.

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