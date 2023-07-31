Рапино о завершении карьеры: «Мы старались делать мир лучше. Спортсменки, знают, что такое несправедливость, поэтому нам легко помогать в других областях»

Теги женский футбол сборная США жен Меган Рапино Футбол

Меган Рапино подвела итоги своей спортивной карьеры.

Ранее полузащитница сборной США и «ОЛ Рейн» объявила, что завершит карьеру в профессиональном футболе по окончании сезона Национальной женской футбольной лиги-2023.

«Я всегда старалась играть в эту игру правильно, использовать платформу, которая у нас есть. Эта платформа была создана задолго до того, как я сюда пришла, и мы продолжали обогащать ее, развивать игру, делать мир лучше, использовать наши голоса, чтобы донести нечто большее.

Как профессиональные спортсменки, мы знаем, что такое несправедливость, по крайней мере, на своем опыте, и поэтому нам легко помогать в других областях. Я думаю, что это настоящее, самое важное наследие этой команды.

Конечно, мы смогли сделать нечто действительно особенное – совместить это с невероятным успехом в течение длительного периода времени. Не знаю точно, что все это значит для всех, но лично я ухожу из этого вида спорта, получив от него все, что могла. Я пользовалась каждым моментом, я праздновала, боролась, и я отдала все», – сказала Рапино.

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6 комментариев

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MosesPray
О какой она несправедливости: мало платили?
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Монморенси
Этот футболист старой формации. Нам со Спорцом уже теперь нужны цисгендерные пансексуалы!
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ivannumber1
По чесноку, меня эта баба ряженая порядком достала. Хуже даже, чем в своё время Хэмилтон со своим коленопреклонением и BLM.

Но, того хоть на место Макс поставил. А когда эту подругу уже хоть кто-нибудь осадит?
+1
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OldRedWhite
Вся ваша свора так старается сделать мир лучше, что скоро его и не останется совсем !
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Трент Резнор
В конуру, подальше от людей. Более ненавистную спортсменку сложно найти…
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