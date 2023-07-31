Рапино о завершении карьеры: «Мы старались делать мир лучше. Спортсменки, знают, что такое несправедливость, поэтому нам легко помогать в других областях»

Меган Рапино подвела итоги своей спортивной карьеры.

Ранее полузащитница сборной США и «ОЛ Рейн» объявила, что завершит карьеру в профессиональном футболе по окончании сезона Национальной женской футбольной лиги-2023.

«Я всегда старалась играть в эту игру правильно, использовать платформу, которая у нас есть. Эта платформа была создана задолго до того, как я сюда пришла, и мы продолжали обогащать ее, развивать игру, делать мир лучше, использовать наши голоса, чтобы донести нечто большее.

Как профессиональные спортсменки, мы знаем, что такое несправедливость, по крайней мере, на своем опыте, и поэтому нам легко помогать в других областях. Я думаю, что это настоящее, самое важное наследие этой команды.

Конечно, мы смогли сделать нечто действительно особенное – совместить это с невероятным успехом в течение длительного периода времени. Не знаю точно, что все это значит для всех, но лично я ухожу из этого вида спорта, получив от него все, что могла. Я пользовалась каждым моментом, я праздновала, боролась, и я отдала все», – сказала .