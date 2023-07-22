Рапино о Трампе: «Не считаю его серьезным человеком. Он хейтил сборную США в твиттере во время женского ЧМ-2019. Отвратительное поведение»
Футболистка сборной США Меган Рапино раскритиковала экс-президента страны Дональда Трампа.
Рапино вспомнила, как Трамп критиковал сборную США во время женского чемпионата мира 2019 года.
«Что касается Трампа – я не считаю его серьезным человеком. И никогда не считала таковым.
Речь о серьезных вещах. Он президент Соединенных Штатов, который хейтит своих граждан и хейтит свою команду в твиттере во время самого важного события в жизни команды. Отвратительное поведение», – сказал футболистка.
Рапино – главная бунтарка женского футбола: ненавидит Трампа, не скрывает гомосексуальность, тащит США на ЧМ
У меня жена так котов ругает.
Это все равно, что завтра американцы выставлять условия России, мол отказывайтесь от ЯО, иначе проведем спецоперацию по демилитаризации России, а потом обвинять Россию в том, что она не хочет договариваться за столом переговоров.