Рапино о Трампе: «Не считаю его серьезным человеком. Он хейтил сборную США в твиттере во время женского ЧМ-2019. Отвратительное поведение»

Теги женский футбол сборная США жен Меган Рапино Политика соцсети Дональд Трамп Футбол

Футболистка сборной США Меган Рапино раскритиковала экс-президента страны Дональда Трампа.

Рапино вспомнила, как Трамп критиковал сборную США во время женского чемпионата мира 2019 года. 

«Что касается Трампа – я не считаю его серьезным человеком. И никогда не считала таковым.

Речь о серьезных вещах. Он президент Соединенных Штатов, который хейтит своих граждан и хейтит свою команду в твиттере во время самого важного события в жизни команды. Отвратительное поведение», – сказал футболистка. 

Рапино – главная бунтарка женского футбола: ненавидит Трампа, не скрывает гомосексуальность, тащит США на ЧМ

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27 комментариев

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pit4er
Вот это уровень претензий к президенту – "хейтил в твиттере", нам бы так
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Красная стрела
Ага. Зато сейчас серьезный человек, который здоровается с невидимыми людьми, засыпает, где придется, летает с лестниц. Но между всеми своими этими увлекательными занятиями, поддерживает самую большую войну в Европе, со времен второй мировой. Вот уж серьезней некуда.
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Tydeus
Такой несерьёзный человек, что единственный за четверть века президент США, что не начал/оказался стороной новой войны, кроме твиттерной
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ARIGAMI ARIGAMI
То ли дело мистер Байден :)
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Melnikov1968
Трамп серьёзный мужчина и хороший президент!!!
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Ronny92
Ответ Максим Смирнов
А, то есть, ему не надо поддерживать Украину в этой войне, надо дать ей спокойно проиграть и быть захваченной, понятненько. Но главный вопрос: кто же начал самую большую войну в Европе, со времен второй мировой? Это как раз тот, за кого ты топишь, и чьи имперские взгляды и установки ты перенял.
Любая война заканчивается за столом переговоров, США с другим президентом могли не допустить развития такого масштабного конфликта
+5
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Sirius26
Ответ Анри Карлайл
В отличии от РФ в Штатах нет царя и судьба холопов не зависит от одного человека..
А от кого зависит?))) Там такая же власть) Просто меняют лицо для вида)
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Xela0857
невероятно интересная новость
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Роберт Дауни-средний
Хорошо что дедушку путающего по Фрейду Ирак и Украину всё всерьёз воспринимают
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Хей-Хо, а ну пошли!
"Отвратительное поведение"
У меня жена так котов ругает.
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м м
А про Байденов старшего и младшего будет?
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Cromeyellow
Ответ gollolosov
Популист обыкновенный, Обама куда лучше
это факт
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gollolosov
Ответ GuruFutbola
Лучший президент США в 21 веке
Популист обыкновенный, Обама куда лучше
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vova123456
Ответ Sirius26
А от кого зависит?))) Там такая же власть) Просто меняют лицо для вида)
Интересное наблюдение у меня, зашел в твой профиль, прочитал уже комментов 10 и там только про политику, национальность, экономику и случаи из твоей жизни))) Ничего про спорт...
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PsichoEscape
Ответ Максим Смирнов
А, то есть, ему не надо поддерживать Украину в этой войне, надо дать ей спокойно проиграть и быть захваченной, понятненько. Но главный вопрос: кто же начал самую большую войну в Европе, со времен второй мировой? Это как раз тот, за кого ты топишь, и чьи имперские взгляды и установки ты перенял.
За тобой уже выехали
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Benderey
Ответ gollolosov
Популист обыкновенный, Обама куда лучше
Это Обама популист а не Трамп)) Человек, который не исполнил не одного своего обещания, а развязал бойню на ближнем востоке, уничтожил гражданские права и полностью лёг под Уолл Стрит!
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VDX00
Ответ Максим Смирнов
А, то есть, ему не надо поддерживать Украину в этой войне, надо дать ей спокойно проиграть и быть захваченной, понятненько. Но главный вопрос: кто же начал самую большую войну в Европе, со времен второй мировой? Это как раз тот, за кого ты топишь, и чьи имперские взгляды и установки ты перенял.
США и начали руками одной окраинной страны
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Alfred Duma
Ответ Ronny92
Любая война заканчивается за столом переговоров, США с другим президентом могли не допустить развития такого масштабного конфликта
Украина хотела в НАТО, США были не против. Россия решила что может всем диктовать свои условия, и решать кому вступать в другие военные блоки.

Это все равно, что завтра американцы выставлять условия России, мол отказывайтесь от ЯО, иначе проведем спецоперацию по демилитаризации России, а потом обвинять Россию в том, что она не хочет договариваться за столом переговоров.
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Красная стрела
Ответ Ronny92
Любая война заканчивается за столом переговоров, США с другим президентом могли не допустить развития такого масштабного конфликта
Им война была нужна. Это уже понятно. Сделали всё что б поджечь, делают всё чтоб затянуть.
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Syndycate
Трамп как обычно подрывает всех леваков)
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Тарас Озбилиз
правильно, ведь хейтить кого-то разрешено только рапине и её побратимам
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GuruFutbola
Лучший президент США в 21 веке
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