ЧМ-2023 среди женщин. 1/8 финала. Испания против Швейцарии, Швеция сыграет с США в воскресенье

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На чемпионате мира-2023 среди женщин стартуют матчи 1/8 финала.

В субботу Испания сыграет со Швейцарией. В воскресенье Швеция встретится с США.

В понедельник Англии будет противостоять Нигерия, а во вторник состоится матч Франция – Марокко.

Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финальный матч пройдет 20 августа.

ЧМ-2023 среди женщин

1/8 финала

5 августа (суббота)

Швейцария – Испания – 08:00

Япония – Норвегия – 11:00

 

6 августа (воскресенье)

Нидерланды – ЮАР – 05:00

Швеция – США – 12:00

 

7 августа (понедельник)

Англия – Нигерия – 10:30

Австралия – Дания – 13:30

 

8 августа (вторник)

Колумбия – Ямайка – 11:00

Франция – Марокко – 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Наконец-то сетка женского ЧМ) поверьте, здесь есть те, кто смотрят)

Люди, кому не нравится женский футбол, могут минусовать, но уровень игры, игроков, тренеров (у Франции - Ренар, у Голландии - бывший помощник ван Гала) выше, чем 4 года назад, где я тоже краем глаза посматривал турнир.
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Ответ Кирилл Голивец
Наконец-то сетка женского ЧМ) поверьте, здесь есть те, кто смотрят) Люди, кому не нравится женский футбол, могут минусовать, но уровень игры, игроков, тренеров (у Франции - Ренар, у Голландии - бывший помощник ван Гала) выше, чем 4 года назад, где я тоже краем глаза посматривал турнир.
Ну а что значит любят/ не любят. Это футбол и должен быть соответствующий раздел. Но спортс ужасно освещает, что этот турнир, что молодежные турниры, что мини-футбол и футзал🤷‍♂️ ps. А турнир норм. Убрать вокруг него всякий дешевый популизм и истерию, многих бы у нас и не раздражал
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