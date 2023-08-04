ЧМ-2023 среди женщин. 1/8 финала. Испания против Швейцарии, Швеция сыграет с США в воскресенье

На чемпионате мира-2023 среди женщин стартуют матчи 1/8 финала.

В субботу Испания сыграет со Швейцарией. В воскресенье Швеция встретится с США.

В понедельник Англии будет противостоять Нигерия, а во вторник состоится матч Франция – Марокко.

Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финальный матч пройдет 20 августа.

ЧМ-2023 среди женщин

1/8 финала

5 августа (суббота)

Швейцария – Испания – 08:00

Япония – Норвегия – 11:00

6 августа (воскресенье)

Нидерланды – ЮАР – 05:00

Швеция – США – 12:00

7 августа (понедельник)

Англия – Нигерия – 10:30

Австралия – Дания – 13:30

8 августа (вторник)

Колумбия – Ямайка – 11:00

Франция – Марокко – 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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