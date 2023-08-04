ЧМ-2023 среди женщин. 1/8 финала. Испания против Швейцарии, Швеция сыграет с США в воскресенье
На чемпионате мира-2023 среди женщин стартуют матчи 1/8 финала.
В субботу Испания сыграет со Швейцарией. В воскресенье Швеция встретится с США.
В понедельник Англии будет противостоять Нигерия, а во вторник состоится матч Франция – Марокко.
Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финальный матч пройдет 20 августа.
ЧМ-2023 среди женщин
1/8 финала
5 августа (суббота)
Швейцария – Испания – 08:00
Япония – Норвегия – 11:00
6 августа (воскресенье)
Нидерланды – ЮАР – 05:00
Швеция – США – 12:00
7 августа (понедельник)
Англия – Нигерия – 10:30
Австралия – Дания – 13:30
8 августа (вторник)
Колумбия – Ямайка – 11:00
Франция – Марокко – 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Люди, кому не нравится женский футбол, могут минусовать, но уровень игры, игроков, тренеров (у Франции - Ренар, у Голландии - бывший помощник ван Гала) выше, чем 4 года назад, где я тоже краем глаза посматривал турнир.