Лыжница Степанова: «Рапино заявила, что готова принять трансгендерную женщину в сборной. На Западе никто из действующих спортсменок не может ей возразить – прослывешь трансфобом»

Лыжница Вероника Степанова рассказала, что грозит за несогласие с Меган Рапино.

«Легенда мирового футбола заявила, что вполне готова видеть и принять трансгендерную женщину в составе сборной США: «Да покажите уже мне всех трансгендерных людей, которые гнусно пользуются своим трансгендерным преимуществом в спорте! Этого просто не происходит».

Пока, может, и не происходит – но такими темпами ждать осталось недолго. Если двукратная чемпионка мира не видит, как атлет, выросший мужиком и ставший (или объявивший себя) женщиной, не имеет физических преимуществ перед обычными женщинами, ей надо бы взглянуть на размеры мышц и строение костей «бывших мужчин».

Не хочу быть неверно понятой. Говорить, что хочет и считает нужным, ее полное право, нет вопросов.

Проблема не в том, что Рапино такую чушь может нести прилюдно, а в том, что на Западе никто из действующих спортсменок сейчас ей не может возразить вслух. Иначе прослывешь трансфобом, а это как минимум «прощай, все спонсоры».

Хотя, думаю, сегодня, в 2023‑м, моментальным уходом спонсоров дело не ограничится. Руководству клуба, сборной придется оправдываться, объяснять», – отметила олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.