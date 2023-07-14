Лыжница Степанова: «Рапино заявила, что готова принять трансгендерную женщину в сборной. На Западе никто из действующих спортсменок не может ей возразить – прослывешь трансфобом»

Теги женский футбол лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная США жен Меган Рапино ЛГБТ Матч ТВ Вероника Степанова дискриминация Футбол

Лыжница Вероника Степанова рассказала, что грозит за несогласие с Меган Рапино.

«Легенда мирового футбола Меган Рапино заявила, что вполне готова видеть и принять трансгендерную женщину в составе сборной США: «Да покажите уже мне всех трансгендерных людей, которые гнусно пользуются своим трансгендерным преимуществом в спорте! Этого просто не происходит».

Пока, может, и не происходит – но такими темпами ждать осталось недолго. Если двукратная чемпионка мира не видит, как атлет, выросший мужиком и ставший (или объявивший себя) женщиной, не имеет физических преимуществ перед обычными женщинами, ей надо бы взглянуть на размеры мышц и строение костей «бывших мужчин».

Не хочу быть неверно понятой. Говорить, что хочет и считает нужным, ее полное право, нет вопросов.

Проблема не в том, что Рапино такую чушь может нести прилюдно, а в том, что на Западе никто из действующих спортсменок сейчас ей не может возразить вслух. Иначе прослывешь трансфобом, а это как минимум «прощай, все спонсоры».

Хотя, думаю, сегодня, в 2023‑м, моментальным уходом спонсоров дело не ограничится. Руководству клуба, сборной придется оправдываться, объяснять», – отметила олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

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19 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ savik-A.M.
плевать на Степанову , тем более не знаю кто это , но если условный игрок уровня Кокорина обьявет что он женщина , и станет с ними играть , он возьмёт женский золотой мяч ? )))
Кокорин так-то мисс Москва.
+14
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Ебздрогыч
Папик Степановой с RT разгоняет тему с поддержкой закона о запрете смена пола, который сегодня приняли в думе. Все как обычно
+14
-6
+8
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Olga.t
А почему Степанова так всполошилась? В России трансгендеров нет и не будет, а Степановой не грозят международные соревнования.
Вот и пусть Европа сама разбирается с этими проблемами.
+14
-7
+7
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Sweeet
Самое смешное, что этим ущемляются права женщин, ведь приходится соревноваться с мужчинами, которые от природы сильнее физически. Каждый новый виток боротьбы за права угнетает тех, за кого боролись в прошлый раз
+4
-1
+3
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Glukinho
Ответ savik-A.M.
плевать на Степанову , тем более не знаю кто это , но если условный игрок уровня Кокорина обьявет что он женщина , и станет с ними играть , он возьмёт женский золотой мяч ? )))
ты правда не понимаешь, в чем проблема выступления мужчин среди женщин?
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Kelevra1989
Ответ Lionel Andres Messi 10
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Ласицкене жива, выступает. Вы переоцениваете наше стремление всех отменять. Вон Лазарев Крым Украине отдавал, а до сих пор выступает, даже на Евровидение ездил
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OldRedWhite
Ответ Sweeet
Самое смешное, что этим ущемляются права женщин, ведь приходится соревноваться с мужчинами, которые от природы сильнее физически. Каждый новый виток боротьбы за права угнетает тех, за кого боролись в прошлый раз
К счастью не Рапины решают !
Пока )))
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Андоррский почтальон
Ответ Lionel Andres Messi 10
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Смолов, Рублев, Касаткина...
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Olga.t
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Рапино, Европа...Wat?
США, Европа попозже))
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Olga.t
А почему Степанова так всполошилась? В России трансгендеров нет и не будет, а Степановой не грозят международные соревнования. Вот и пусть Европа сама разбирается с этими проблемами.
Рапино, Европа...Wat?
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svft
легенда? мирового? футбола
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Vlad Zakirov
Проводите соревнования среди беременных-туда точно мужики не пролезут🤣
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Pikachu Pikachu
Степанова решила разыграть беспроигрышную карту. А так, велосипедисты вон уже запретили этт дело. Думается, постепенно и другие к этому придут.
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Spartakus1984
Трансфобы,гомофобы,а гетерофобы есть?
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Нефанатик
Легенда мирового футбола?
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Marcus-light
Ситуация с трансами очень резонирует на фоне борьбы за равные права. Дело не в том, что женщины боятся показаться трансофобами, а в том что они хотят больше денег и внимания. Раз так, они не могут называть спорт инклюзивным
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savik-A.M.
плевать на Степанову , тем более не знаю кто это , но если условный игрок уровня Кокорина обьявет что он женщина , и станет с ними играть , он возьмёт женский золотой мяч ? )))
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Lionel Andres Messi 10
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Константин Эсперов
Не надо останавливаться. Интересно будет посмотреть,что из этого выйдет))
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