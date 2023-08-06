Александр Мостовой: «Спартак» на кураже, он будет конкурентом «Зенита». Питерцы немного нервничают»
Александр Мостовой считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство.
В 3-м туре Мир РПЛ московская команда одержала победу над «Рубином» (4:1). «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 9 очков.
«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Бонгонда, хотя только пришел – это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладет в каждом матче.
«Спартак» на кураже. Они будут конкурентами «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Пока вообще тишина даже новости об интересе хоть к кому то нет.
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