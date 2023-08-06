Александр Мостовой: «Спартак» на кураже, он будет конкурентом «Зенита». Питерцы немного нервничают»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Тео Бонгонда Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

В 3-м туре Мир РПЛ московская команда одержала победу над «Рубином» (4:1). «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 9 очков. 

«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Бонгонда, хотя только пришел – это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладет в каждом матче.

«Спартак» на кураже. Они будут конкурентами «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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18 комментариев

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Ответ Filipp Gorski
Удивлен что Зенит не смотрит на свободных агентов Пока вообще тишина даже новости об интересе хоть к кому то нет. Могли бы попробовать взять Адаму Траоре. Уверен этот кабанчик намазанный маслом гонял бы по полю как бульдозер
Зенит никогда не торопится с трансферами, деньги тратить много ума не надо.
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Ответ Назар Игорь
Зенит никогда не торопится с трансферами, деньги тратить много ума не надо.
деньги тратит Спартак без ума,а зенит с умом тратит,а и да,как всегда опять Спартак чемпион после трех туров ,но после 17 туров будут другие разговоры,уже даже скучно,эксперты эх вы
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Шо опять?Ну сколько можно уже,вы каждый день это спрашивать будете?
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Понятно почему он не тренер...
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Почему сбрасываются со счетов ЦСКА и Краснодар?Во-вторых,будем смотреть после 8-10 тура,так-то для КБ календарь на старте в чемпионате для разгона хороший.
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Зенит так нервничает каждое начало, особенно последние пять сезонов! Боится очень!
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это точно тот Мостовой а не какой то полный тезка ?)
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Удивлен что Зенит не смотрит на свободных агентов
Пока вообще тишина даже новости об интересе хоть к кому то нет.
Могли бы попробовать взять Адаму Траоре. Уверен этот кабанчик намазанный маслом гонял бы по полю как бульдозер
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На кураже конкурент он! 😂
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Спесь збивается, кураж пропадает.
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Спартак уже сколько лет в самом начале сезона - с шашками наголо. Страшно, аж жуть :). Только вот интересно, куда он потом эти шашки прячет? Зенит будет бороться за чемпионство с Конями, Ростовом, Краснодаром. Надеюсь, успешно.
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