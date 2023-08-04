Александр Мостовой: «Промес – сильнейший футболист РПЛ после ухода Малкома»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Малком Футбол

Александр Мостовой назвал самого сильного игрока Мир РПЛ после ухода Малкома из «Зенита».

– Первые матчи сезона показали, что «Зениту» будет не так легко справиться с потерей Малкома. Креатива в атаке у команды явно не хватает. Но его переход – отличная сделка для клуба. От таких предложений, что называется, не отказываются.

– Кто теперь лучший в РПЛ?

– Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, Промес – сильнейший футболист в лиге, – сказал бывший футболист «Спартака» и «Сельты».

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14 комментариев

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Да и Промес никуда от нас не уедет) видимо навсегда здесь )
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Мостовой сильнейший тренер после Ротенберга
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Клаудиньо?
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Что по этому поводу думает Алексей Елистратов?
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Полуяхтов?
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На данный момент у нас не так много сильных легионеров осталось. Промес, Клаудиньо, Вендел (пока ещё) Барриос, Кордоба, Мойзес и Роша хороши с ЦСКА, Бонгонда на старте неплох, пожалуй, эти ребята пока самые сильные легионеры в нашей лиге.
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Кто дает Мостовому таблетки на постоянной основе?
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Так он и с Малкомом был сильнейший,это всем адекватным людям понятно
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Да и я лучший тренер в России скромно дрвабил Мостовой.
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Потому что у него есть нож?
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уголовник сильнейший в лиге, есть с кого брать пример юным спартачам
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Ответ T622222
Да и Промес никуда от нас не уедет) видимо навсегда здесь )
Промесу далеко уже не 23,ещё года 2-3 и пойдёт на спад
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Ответ Юра Зыков
Промесу далеко уже не 23,ещё года 2-3 и пойдёт на спад
Да, но с его навыками , пусть и без серости, можно спокойно уйти на место 10ки или ложной 9
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Мостовой сильнейший тренер после Ротенберга
Йозе Марино все таки учитель Ротенберга!
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