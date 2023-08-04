Александр Мостовой: «Промес – сильнейший футболист РПЛ после ухода Малкома»
Александр Мостовой назвал самого сильного игрока Мир РПЛ после ухода Малкома из «Зенита».
– Первые матчи сезона показали, что «Зениту» будет не так легко справиться с потерей Малкома. Креатива в атаке у команды явно не хватает. Но его переход – отличная сделка для клуба. От таких предложений, что называется, не отказываются.
– Кто теперь лучший в РПЛ?
– Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, Промес – сильнейший футболист в лиге, – сказал бывший футболист «Спартака» и «Сельты».
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