Александр Мостовой: «Промес – сильнейший футболист РПЛ после ухода Малкома»

Александр Мостовой назвал самого сильного игрока Мир РПЛ после ухода Малкома из «Зенита».

– Первые матчи сезона показали, что « » будет не так легко справиться с потерей . Креатива в атаке у команды явно не хватает. Но его переход – отличная сделка для клуба. От таких предложений, что называется, не отказываются.

– Кто теперь лучший в ?

– Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, – сильнейший футболист в лиге, – сказал бывший футболист « » и «Сельты».

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