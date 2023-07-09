Александр Мостовой: «Полузащита «Зенита» сильнее, чем у «Спартака», даже с учетом Медины»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Хесус Медина Футбол

Александр Мостовой считает, что у «Спартака» не лучшая средняя линия в Мир РПЛ.

– Пишут, что после перехода Медины «Спартак» больше не будет укреплять полузащиту.

– У команды полный набор по количеству игроков в линии полузащиты.

– А по качеству?

– Здесь все просто на данный момент. Для чего «Спартаку» усиливать состав? Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство, верно? А линия полузащиты питерцев сейчас выглядит сильнее даже с учетом возможного прихода Медины.

– У ЦСКА полузащита тоже сильнее?

– Насчет ЦСКА очень сложно судить: команды конкурировали между собой в конце прошлого сезона, а сейчас мы можем видеть лишь товарищеские игры, по которым силу клубов не судят. Посмотрим в начале сезона, кто в какой форме, – заявил экс-хавбек «Спартака».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Как нибудь газпром купит вас Саша в тренерский состава Зенита, вы уже заслужили 😊😊😊😊. Хотя-бы тренером - консультантом бакаева
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
По моему в Спартаке был игрок такого типа и фамилии похожи вроде, но тот бы Майдан или я ошибаюсь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pav11k
Царь-Капитан очевидность
У Зенита и защита сильнее. Атака - спорно, но скорее да, чем нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Амин Чич
По моему в Спартаке был игрок такого типа и фамилии похожи вроде, но тот бы Майдан или я ошибаюсь.
Майдана, вроде Аргентина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий