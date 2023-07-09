Александр Мостовой: «Полузащита «Зенита» сильнее, чем у «Спартака», даже с учетом Медины»
Александр Мостовой считает, что у «Спартака» не лучшая средняя линия в Мир РПЛ.
– Пишут, что после перехода Медины «Спартак» больше не будет укреплять полузащиту.
– У команды полный набор по количеству игроков в линии полузащиты.
– А по качеству?
– Здесь все просто на данный момент. Для чего «Спартаку» усиливать состав? Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство, верно? А линия полузащиты питерцев сейчас выглядит сильнее даже с учетом возможного прихода Медины.
– У ЦСКА полузащита тоже сильнее?
– Насчет ЦСКА очень сложно судить: команды конкурировали между собой в конце прошлого сезона, а сейчас мы можем видеть лишь товарищеские игры, по которым силу клубов не судят. Посмотрим в начале сезона, кто в какой форме, – заявил экс-хавбек «Спартака».
У Зенита и защита сильнее. Атака - спорно, но скорее да, чем нет