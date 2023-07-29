Александр Мостовой: «Если «Спартак» с нынешним составом не попадет в тройку РПЛ – это будет позор. Они обязаны там быть»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» обязан попасть в топ-3 Мир РПЛ.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего – фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы.

Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадет в тройку РПЛ, – это будет позор. Они обязаны там быть.

Посмотрим, как будет играть «Зенит» без Малкома и Вендела, если он уйдет. Возможно, у «Спартака» появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал Мостовой.

В прошлом сезоне команда Гильермо Абаскаля заняла 3-е место в чемпионате России, набрав 54 очка.