Александр Мостовой: «Если «Спартак» с нынешним составом не попадет в тройку РПЛ – это будет позор. Они обязаны там быть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Вендел Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» обязан попасть в топ-3 Мир РПЛ.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего – фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы.

Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадет в тройку РПЛ, – это будет позор. Они обязаны там быть.

Посмотрим, как будет играть «Зенит» без Малкома и Вендела, если он уйдет. Возможно, у «Спартака» появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал Мостовой.

В прошлом сезоне команда Гильермо Абаскаля заняла 3-е место в чемпионате России, набрав 54 очка.

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13 комментариев

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леннорыч-абрамович
Царю не 30 лет, всю жизнь в футболе, ему можно верить!
+7
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+7
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madaev
Ответ леннорыч-абрамович
Царю не 30 лет, всю жизнь в футболе, ему можно верить!
Причем не просто в футболе, а проиграл в него всю жизнь
+6
-1
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ЦСКА1960
Тогда нужно будет срочно увольнять Абаскаля и назначать главным тренером Мостового!
+3
0
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Balt39
Ответ madaev
Причем не просто в футболе, а проиграл в него всю жизнь
На самом высоком уровне, прошу заметить
+3
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Babochkalov
Саша, успокойся
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Шухрат Казыев
Время покажет
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psycho
согласен с Александром
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madaev
Ответ Balt39
На самом высоком уровне, прошу заметить
Такое не заметить нельзя
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