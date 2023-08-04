Александр Мостовой: «С составом и скамейкой «Спартака» поспорить может только «Зенит». Бонгонда становится чуть ли не лучшим»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Квинси Промес Тео Бонгонда Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» – одна из двух сильнейших по составу команд РПЛ.

«У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись.

Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» – поспорить может только «Зенит». Но у «Спартака» тоже есть проблемы в обороне.

Все равно в матче с «Рубином» для меня фаворит «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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8 комментариев

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Что-то очень адекватно, это точно он?
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Саша что случилось 😊
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Ответ Пикачу82
А что по Абаскалю царь скажет?
Он не играл в Испании, да и вообще в футбол не играл…. Как он может быть тренерам)))
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А что по Абаскалю царь скажет?
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Ошиблись номером, кажется.
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Как он может быть лучшим, если он 25 лет ещё не отыграл на высоком уровне.
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Пошло даа тура)
Спартаккккк починен!
Мы вернулись что бы править!
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Ответ Mark Safa
Что-то очень адекватно, это точно он?
Нет блин царь
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