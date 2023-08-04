Александр Мостовой: «С составом и скамейкой «Спартака» поспорить может только «Зенит». Бонгонда становится чуть ли не лучшим»
Александр Мостовой считает, что «Спартак» – одна из двух сильнейших по составу команд РПЛ.
«У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись.
Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» – поспорить может только «Зенит». Но у «Спартака» тоже есть проблемы в обороне.
Все равно в матче с «Рубином» для меня фаворит «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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Спартаккккк починен!
Мы вернулись что бы править!