Александр Мостовой: «С составом и скамейкой «Спартака» поспорить может только «Зенит». Бонгонда становится чуть ли не лучшим»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» – одна из двух сильнейших по составу команд РПЛ.

«У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что становится чуть ли не лучшим, в порядке, и вернулись.

Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» – поспорить может только « ». Но у «Спартака» тоже есть проблемы в обороне.

Все равно в матче с «Рубином» для меня фаворит «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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