Хавбек «Спартака» Денисов о штрафном «Рубина»: «Литвинов сыграл в мяч, но судья решил не смотреть. Он же удалил меня с «Химками», прекрасно знаю это»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над «Рубином».

Красно-белые выиграли матч 3-го тура Мир со счетом 4:1. Свой единственный гол в этом матче « » забил после того, как главный арбитр ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника .

– Показалось, во втором тайме достаточно легко удалось переломить ход матча.

– Хорошая игра, самое главное – победили, забили много разных голов. И важно, что это были голы после различных комбинаций. В принципе интересно играли. Игра со знаком плюс.

– Что можешь сказать по эпизоду с Литвиновым?

– С моей стороны было видно, что он сыграл в мяч, но судья принял такое решение – не смотреть, что там было. Прекрасно знаю, что это тот же судья, который удалил меня в матче с «Химками».

– В чем видишь такую закономерность?

– Не могу сказать, потому что эти вопросы к судье. В любом случае, повторю, что самое главное – победа, и что после пропущенного мы еще три забили, – сказал .

Напомним, в прошлом сезоне Кукуляк показал Денисову две желтые карточки за 18 минут матча с «Химками». ЭСК РФС признала это решение ошибочным.

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