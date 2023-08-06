Хавбек «Спартака» Денисов о штрафном «Рубина»: «Литвинов сыграл в мяч, но судья решил не смотреть. Он же удалил меня с «Химками», прекрасно знаю это»
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над «Рубином».
Красно-белые выиграли матч 3-го тура Мир РПЛ со счетом 4:1. Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.
– Показалось, во втором тайме достаточно легко удалось переломить ход матча.
– Хорошая игра, самое главное – победили, забили много разных голов. И важно, что это были голы после различных комбинаций. В принципе интересно играли. Игра со знаком плюс.
– Что можешь сказать по эпизоду с Литвиновым?
– С моей стороны было видно, что он сыграл в мяч, но судья принял такое решение – не смотреть, что там было. Прекрасно знаю, что это тот же судья, который удалил меня в матче с «Химками».
– В чем видишь такую закономерность?
– Не могу сказать, потому что эти вопросы к судье. В любом случае, повторю, что самое главное – победа, и что после пропущенного мы еще три забили, – сказал Денисов.
Напомним, в прошлом сезоне Кукуляк показал Денисову две желтые карточки за 18 минут матча с «Химками». ЭСК РФС признала это решение ошибочным.
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Сори, я не смотрел матч. Если не сложно, расскажите как было.
Судья свистнул штрафной и его не позвали на ВАР?
Но претензии, что он не пошел смотреть , тоже глупые. Они сейчас не рискнут опять нарушать протокол ВАР