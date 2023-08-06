Хавбек «Спартака» Денисов о штрафном «Рубина»: «Литвинов сыграл в мяч, но судья решил не смотреть. Он же удалил меня с «Химками», прекрасно знаю это»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Руслан Литвинов Даниил Денисов Футбол

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над «Рубином».

Красно-белые выиграли матч 3-го тура Мир РПЛ со счетом 4:1. Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

– Показалось, во втором тайме достаточно легко удалось переломить ход матча.

– Хорошая игра, самое главное – победили, забили много разных голов. И важно, что это были голы после различных комбинаций. В принципе интересно играли. Игра со знаком плюс.

– Что можешь сказать по эпизоду с Литвиновым?

– С моей стороны было видно, что он сыграл в мяч, но судья принял такое решение – не смотреть, что там было. Прекрасно знаю, что это тот же судья, который удалил меня в матче с «Химками».

– В чем видишь такую закономерность?

– Не могу сказать, потому что эти вопросы к судье. В любом случае, повторю, что самое главное – победа, и что после пропущенного мы еще три забили, – сказал Денисов.

Напомним, в прошлом сезоне Кукуляк показал Денисову две желтые карточки за 18 минут матча с «Химками». ЭСК РФС признала это решение ошибочным. 

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28 комментариев

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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Так штрафные нельзя смотреть на ВАР
там фол был (точнее не был) в штрафной. Должны были проверять на пенальти, там увидели бы, что фола не было
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,3-1 или все таки 4-1?
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Вилков ушёл, но дело его живёт и процветает) система работает!
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Тут всё просто по "ошибке" Кукуляка. Просто этот арбитр неровно дышит к Спартаку. И из за этого, глубоко в подсознании, он на автомате принимает такие решения как правило не а пользу Спартака.
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Подкат был чист ! Об этом сказал даже мой дед 80 лет ,смотревший трансляцию по тв и я с ним так же согласен !
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Кстати с Химками удаление вообще было настолько левое , что только слепой не увидит
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Ответ Redwhite heart
,3-1 или все таки 4-1?
Пока ещё не определились))
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Ответ Ринат Гимадеев
там фол был (точнее не был) в штрафной. Должны были проверять на пенальти, там увидели бы, что фола не было
Не, так ВАР не работает. При просмотре на пенальти, он не имеет права отменять штрафной.
Сори, я не смотрел матч. Если не сложно, расскажите как было.
Судья свистнул штрафной и его не позвали на ВАР?
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Не, так ВАР не работает. При просмотре на пенальти, он не имеет права отменять штрафной. Сори, я не смотрел матч. Если не сложно, расскажите как было. Судья свистнул штрафной и его не позвали на ВАР?
Фол если был, то в штрафной, то есть этот гусь со свистком должен был пенальти назначать. А ВАР бы уже увидел, что фола не было. Но так как он назначил штрафной, его естественно нельзя смотреть, ну если ты не Безбородов, тот что хочешь может
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Не, так ВАР не работает. При просмотре на пенальти, он не имеет права отменять штрафной. Сори, я не смотрел матч. Если не сложно, расскажите как было. Судья свистнул штрафной и его не позвали на ВАР?
Короче, Литвинов делал подкат в штрафной. Судья показал не пенальти, а штрафной. Хотя подкат был внутри. Прикол в чём. Если бы судья поставил пенальти, то смотрели бы. Но судья показал штрафной. Из-за чего просмотр невозможен.
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Не, так ВАР не работает. При просмотре на пенальти, он не имеет права отменять штрафной. Сори, я не смотрел матч. Если не сложно, расскажите как было. Судья свистнул штрафной и его не позвали на ВАР?
Эпизод был в штрафной. ВАР должен был позвать, так как судья в поле назначил штрафной. Определяя место нарушения, главный арбитр мог увидеть, что фола не было. В этом случае он должен был нарушение отменить и продолжить матч спорным. Ну, либо он решил бы не менять свое решение о фоле. Тогда — пенальти.
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Ответ Ринат Гимадеев
там фол был (точнее не был) в штрафной. Должны были проверять на пенальти, там увидели бы, что фола не было
Даже если так, то штрафной бы никто не отменил
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Ответ БRAYZ
момент был в штрафной
Я не про это, а про то, что ВАР его не позвал.
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Ответ Сергей Сурков
немного не понятно ,и что что назначил штрафной,вар обязан был сам ему сказать что это пенальти,очень много было случаев когда угловые подают потом судья останавливает игру на просмотр пенальти,угловой ведь такой же стандарт как и штрафной
Так как он может сказать про пенальти, если считает что пенальти не было?
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Ответ zamo
Не. Протокол ВАР работает не так) Нарушение зафиксировано. Итоговое решение по оценке эпизода за главным. Но ВАР должен позвать, потому что было внутри штрафной. Точка должна быть пересмотрена. Это как раз и есть протокол ВАР. Но также в процессе вообще можно отменить фол. Пересматривают не его изначально, но если судья видит, что ошибся с самим нарушением, он вправе его отменить.
Вот сейчас не спорю, просто хочу разобраться. Ты арбитр ВАР, а я в поле. Я даю свисток и назначаю штрафной. Ты смотришь и видишь, что момент в штрафной, но фола нет. Ты мне в ухо сообщаешь, что я ошибся. Но ошибся в чем, штрафного нет? Но ты не имеешь права просматривать правильность назначения штрафного. Тогда, чтобы меня пригласить, ты должен сказать, что я ошибся и не назначил пенальти. Но ты видишь что это не так, зачем меня тогда звать к монитору?
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Ответ zamo
Не. Протокол ВАР работает не так) Нарушение зафиксировано. Итоговое решение по оценке эпизода за главным. Но ВАР должен позвать, потому что было внутри штрафной. Точка должна быть пересмотрена. Это как раз и есть протокол ВАР. Но также в процессе вообще можно отменить фол. Пересматривают не его изначально, но если судья видит, что ошибся с самим нарушением, он вправе его отменить.
Вар должен был подозвать если бы сам посчитал что там есть пенальти. Пенальти там нет и подзывать арбитра по протоколу нет никаких оснований, а факт назначения штрафного вар не рассматривает, все остальное скорее ваши желания и фантазии, а никак не протокол вар
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Не, так ВАР не работает. При просмотре на пенальти, он не имеет права отменять штрафной. Сори, я не смотрел матч. Если не сложно, расскажите как было. Судья свистнул штрафной и его не позвали на ВАР?
сейчас опишу всю ситуацию)))
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Ответ Tydeus
А как судья мог посмотреть, что там было?
момент был в штрафной
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Могу лишь предположить. Судья ставит штрафной, далее ВАР смотрит, что дело в штрафной, но фола нет. Поэтому и не зовет: правильность штрафного они смотреть не могут, а нарушения в штрафной не было. Я могу позвать судью к монитору, только если уверен, что это пенальти
Но я согласен с тем, что не позвал ВАР смотреть телек именно по этой логике. Но она — неправильная как раз)) То есть судьи опять намудрили)
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Могу лишь предположить. Судья ставит штрафной, далее ВАР смотрит, что дело в штрафной, но фола нет. Поэтому и не зовет: правильность штрафного они смотреть не могут, а нарушения в штрафной не было. Я могу позвать судью к монитору, только если уверен, что это пенальти
Не. Протокол ВАР работает не так) Нарушение зафиксировано. Итоговое решение по оценке эпизода за главным. Но ВАР должен позвать, потому что было внутри штрафной. Точка должна быть пересмотрена. Это как раз и есть протокол ВАР. Но также в процессе вообще можно отменить фол. Пересматривают не его изначально, но если судья видит, что ошибся с самим нарушением, он вправе его отменить.
0
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Ответ Ilmenau
Короче, Литвинов делал подкат в штрафной. Судья показал не пенальти, а штрафной. Хотя подкат был внутри. Прикол в чём. Если бы судья поставил пенальти, то смотрели бы. Но судья показал штрафной. Из-за чего просмотр невозможен.
немного не понятно ,и что что назначил штрафной,вар обязан был сам ему сказать что это пенальти,очень много было случаев когда угловые подают потом судья останавливает игру на просмотр пенальти,угловой ведь такой же стандарт как и штрафной
0
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Ответ zamo
Эпизод был в штрафной. ВАР должен был позвать, так как судья в поле назначил штрафной. Определяя место нарушения, главный арбитр мог увидеть, что фола не было. В этом случае он должен был нарушение отменить и продолжить матч спорным. Ну, либо он решил бы не менять свое решение о фоле. Тогда — пенальти.
Могу лишь предположить. Судья ставит штрафной, далее ВАР смотрит, что дело в штрафной, но фола нет. Поэтому и не зовет: правильность штрафного они смотреть не могут, а нарушения в штрафной не было. Я могу позвать судью к монитору, только если уверен, что это пенальти
0
0
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Ответ Ринат Гимадеев
да, хотя действие происходило в штрафной площади. Получилось не два не полтора - не пенальти и не отмена фола, которого не было
Ну судья типичный судья)))
Но претензии, что он не пошел смотреть , тоже глупые. Они сейчас не рискнут опять нарушать протокол ВАР
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Не, так ВАР не работает. При просмотре на пенальти, он не имеет права отменять штрафной. Сори, я не смотрел матч. Если не сложно, расскажите как было. Судья свистнул штрафной и его не позвали на ВАР?
да, хотя действие происходило в штрафной площади. Получилось не два не полтора - не пенальти и не отмена фола, которого не было
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А как судья мог посмотреть, что там было?
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