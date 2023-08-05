Медина забил за «Спартак» через 45 секунд после дебюта – «Рубину». Он пришел из ЦСКА

Хесусу Медине хватило минуты для гола за «Спартак».

Полузащитник дебютировал за московский клуб, выйдя на замену в матче 3-го тура Мир против « » примерно на 57:09.

На 57:54 бывший футболист , воспользовавшись навесом от , ударом головой вывел свою новую команду вперед – 2:1.

Сообщалось, что Медина перешел в « » за 6 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро

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