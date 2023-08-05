Медина забил за «Спартак» через 45 секунд после дебюта – «Рубину». Он пришел из ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Хесус Медина Даниил Денисов Футбол

Хесусу Медине хватило минуты для гола за «Спартак».

Полузащитник дебютировал за московский клуб, выйдя на замену в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Рубина» примерно на 57:09.

На 57:54 бывший футболист ЦСКА, воспользовавшись навесом от Даниила Денисова, ударом головой вывел свою новую команду вперед – 2:1.

Сообщалось, что Медина перешел в «Спартак» за 6 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро

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32 комментария

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Переходил дольше)
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Ответ Тимур Таубаев
Как болельщику ЦСКА , обидно было потерять его , всегда Медина нравился… ну это его выбор и выбор Федотова..
В первую очередь, это выбор Федотова, который то сажал его на лавку, то пихал левым латералем. А нежелание Медины играть за ЦСКА - это уже следствие.
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Как болельщику ЦСКА , обидно было потерять его , всегда Медина нравился… ну это его выбор и выбор Федотова..
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Парагвайский Сульшер
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Бабаева и Федотову привет. Классно слили за копейки ключевого игрока, молодцы)
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так ещё и в дебютном матче. вот и рекорд подъехал!
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Спасибо лошадкам,,,
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Мои поздравления)
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С дебютом за главный клуб России!
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Хорош Медина!
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спасибо коням за хорошее приобретение))))
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Новички радуют. Учитывая потери зенита,можно навязать им борьбу в этом году.
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Ответ redbalance
Спасибо лошадкам,,,
Пользуйтесь, хрюшки
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Ответ Pok_Toholo
Сам-то веришь?😄
главный по скандалам
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Ответ Direct free kick
С дебютом за главный клуб России!
Сам-то веришь?😄
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Ответ Pok_Toholo
Сам-то веришь?😄
а ты правда веришь что это не так?))))
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Ответ Светлана Истягина
это был ветер в ушах у комментатора
Ветер в ушах в пустой голове
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Ответ OneLad
был небольшой гул со стороны болельщиков при замене (со слов комментатора) а как случился гол, так овация. Медина больше не конь получается. Хоть эмблему целовать не стал
это был ветер в ушах у комментатора
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Интересно ли есть ли статистика самых быстрых голов в дебютном матчах на клуб?
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Сразу стал легендой КБ, уверен, что подобного ещё не было!
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Он пришел из далека.
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Армейская подготовка!)
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Медина мейдина зашёл 😊
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Сукин сын
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