Хусаинов о штрафном «Рубина» в матче со «Спартаком»: «Кукуляк – человек-воин, исполнитель, работает по заказу»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе Евгения Кукуляка в матче «Рубин» – «Спартак».

Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир . Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

– Про Кукуляка можно много чего говорить. Человек-воин, исполнитель, работает по заказу.

В том чемпионате необоснованно удалил игрока « » Денисова, который потом пропускал игру с ЦСКА. Арбитра отстранили до конца сезона. Задание выполнил – и все. Кукуляк, на всякий случай, – воспитанник ЦСКА.

– Сегодня он тоже пытался помочь соперникам «Спартака»?

– Ну, это мы с вами можем так рассуждать, поскольку чего-то понимаем. А если по правилам игры, то, конечно, необоснованно назначенный штрафной удар на исходе первого тайма. Литвинов сыграл чисто в подкате. Если так такой решительный судья, то дай ему желтую карточку. Скажи: «Я считаю, что так».

В целом это злоупотребление служебным положением. Не только Кукуляк этим страдает. Уже с первого тура понеслось.

В матче «Локомотив» – «Рубин» Пиняев, сгруппировавшись по-хоккейному, как дал в грудь защитнику Мартыновичу! Тот свалился. Потом пошла атака, и «Локомотив» сравнял счет. Но это так, к слову.

Если про Кукуляка говорить, то он этим своим решением повлиял не на результат матча « » – «Спартак», а на его ход. Потому что еще оставался второй тайм.

– И «Спартак» в нем был выше судей и выше соперников.

– Да, да. Но это не каждой команде дано, к сожалению. Все вопросы надо решать до игры, – сказал .

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