Хусаинов о штрафном «Рубина» в матче со «Спартаком»: «Кукуляк – человек-воин, исполнитель, работает по заказу»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Хусаинов Евгений Кукуляк Футбол

Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе Евгения Кукуляка в матче «Рубин» – «Спартак».

Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ. Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

– Про Кукуляка можно много чего говорить. Человек-воин, исполнитель, работает по заказу.

В том чемпионате необоснованно удалил игрока «Спартака» Денисова, который потом пропускал игру с ЦСКА. Арбитра отстранили до конца сезона. Задание выполнил – и все. Кукуляк, на всякий случай, – воспитанник ЦСКА.

– Сегодня он тоже пытался помочь соперникам «Спартака»?

– Ну, это мы с вами можем так рассуждать, поскольку чего-то понимаем. А если по правилам игры, то, конечно, необоснованно назначенный штрафной удар на исходе первого тайма. Литвинов сыграл чисто в подкате. Если  так такой решительный судья, то дай ему желтую карточку. Скажи: «Я считаю, что так».

В целом это злоупотребление служебным положением. Не только Кукуляк этим страдает. Уже с первого тура понеслось.

В матче «Локомотив» – «Рубин» Пиняев, сгруппировавшись по-хоккейному, как дал в грудь защитнику Мартыновичу! Тот свалился. Потом пошла атака, и «Локомотив» сравнял счет. Но это так, к слову.

Если про Кукуляка говорить, то он этим своим решением повлиял не на результат матча «Рубин» – «Спартак», а на его ход. Потому что еще оставался второй тайм.

– И «Спартак» в нем был выше судей и выше соперников.

– Да, да. Но это не каждой команде дано, к сожалению. Все вопросы надо решать до игры, – сказал Хусаинов.

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5 комментариев

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Да какой там заказ, просто уровень судейства у нас - днище
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Тут я скорее согласен с Соболевым - у них просто реально низкий уровень, ну и игроки научились красиво падать и рисовать
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Чушь какая. Не забей Рубин с этого штрафного, не было бы и темы про заговор с "исполнителями". На большее Кукуляк не накосячил, а нужную теорию диванным солдатам вроде Хусаинова можно высосать из любого микроэпизода
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Рашида Хусаинова следует предать забвению
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Хусаинов: Кукуляк – человек-воин, как я когда то...
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