«Рубин» забил «Спартаку» после штрафного, назначенного Кукуляком за чистый подкат Литвинова

«Рубин» забил «Спартаку» после ошибочно назначенного штрафного удара.

Главный судья усмотрел нарушение правил после подката полузащитника в борьбе за мяч с хавбеком .

Со штрафного Апшацев пробил по воротам московской команды, мяч отскочил к полузащитнику , и тот с помощью рикошета сравнял счет в игре 3-го тура Мир – 1:1.

«Спартак» вскоре после этого выложил кадры, дающие понять, что Литвинов сыграл в мяч.

Экс-судья Игорь Федотов согласен с такой точкой зрения: «Кукуляк назначил «левый» штрафной удар, после которого забивается гол. Кукуляка спасает то, что гол был забит не прямым ударом. Игрок «Спартака» играет в мяч, а игрок «Рубина» симулирует (ныряет). Правильное решение: продолжить игру».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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