«Рубин» забил «Спартаку» после штрафного, назначенного Кукуляком за чистый подкат Литвинова

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Угучукву Иву Евгений Кукуляк Руслан Литвинов Марат Апшацев Футбол

«Рубин» забил «Спартаку» после ошибочно назначенного штрафного удара.

Главный судья Евгений Кукуляк усмотрел нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова в борьбе за мяч с хавбеком Маратом Апшацевым.

Со штрафного Апшацев пробил по воротам московской команды, мяч отскочил к полузащитнику Угучукву Иву, и тот с помощью рикошета сравнял счет в игре 3-го тура Мир РПЛ – 1:1.

«Спартак» вскоре после этого выложил кадры, дающие понять, что Литвинов сыграл в мяч.

Экс-судья Игорь Федотов согласен с такой точкой зрения: «Кукуляк назначил «левый» штрафной удар, после которого забивается гол. Кукуляка спасает то, что гол был забит не прямым ударом. Игрок «Спартака» играет в мяч, а игрок «Рубина» симулирует (ныряет). Правильное решение: продолжить игру».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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92 комментария

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Классика кукулякского судейства
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Ответ павел носиков
Кукуляе продолжает нюхать газ.
Поставив пенальти на 93 и удалив Семака в матче Ростов Зенит он что нюхал?
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кукуляк головного мозга
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Никогда такого не было и вот опять. Причем если он увидел там фол, то на скриншоте еще и видно, что контакт был в штрафной. 🤡🤡🤡
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Ответ Давид Agabekyan
Поставив пенальти на 93 и удалив Семака в матче Ростов Зенит он что нюхал?
загавор, он придумал удалить Семака и не по бояться по логике секты поставить пенальти, чтобы потом поставить левый штрафной против спартака, который он уверен видимо был (по логике опять же секты) приведёт к голу! Большая многоходовочка обмануть болелов спартака типо он не за Зенит, а на самом деле за! ну короче вы поняли, клиника красно-белых
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Ответ belikovda.90
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Лишь бы чего написать? Литвинов в мяч сыграл. Грамотей
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Ответ Никита Аксанов
Подкат был внутри штрафной, чего тогда пенальти не поставил? Какой-то неполноценный заговор получается.
Спартак убивают очень тонко Это многоходовка Кукуляк удаляет Семака, чтобы создать видимость честного судьи, а потом убить Спартак))))
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Ну и таблетка для памяти:
Спартачи уже забыли, что победный мяч в ворота Оренбурга забили после левейшего владения мячом, где судья тоже увидел несуществующий штрафной и отдал мяч Спартаку? Тогда кб радовались и их ничего не смущало. А тут вой и стон стоит. Как же так, почему кб такие непостоянные?
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Подкат был внутри штрафной, чего тогда пенальти не поставил? Какой-то неполноценный заговор получается.
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И любимый всю последнюю неделю кб судья превращается, превращается судья, в беспринципного участника заговора.
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Кукуляе продолжает нюхать газ.
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спортс вы же вроде такие современные, толерантные, либеральные, а симпатию к Спартаку не скрываете! еще и комментаторов осуждаете за предвзятость, а сами то какие? Пока не признали ошибку официальные лица, вы не имеете права делать заголовок, "Рубин забил после чистого отбора Литвинова"
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Это же этот самый Кукуляк который Ростов - Зенит судил? ЭСК опять его прикроет?
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Да хорош Вам про заговоры. Судейство у нас днищенское вот и всë объяснение.
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позорное судейство . сколько можно это терпеть
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Ответ fil_spb
Ну и таблетка для памяти: Спартачи уже забыли, что победный мяч в ворота Оренбурга забили после левейшего владения мячом, где судья тоже увидел несуществующий штрафной и отдал мяч Спартаку? Тогда кб радовались и их ничего не смущало. А тут вой и стон стоит. Как же так, почему кб такие непостоянные?
Лицемеры они
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Ответ fil_spb
Ну и таблетка для памяти: Спартачи уже забыли, что победный мяч в ворота Оренбурга забили после левейшего владения мячом, где судья тоже увидел несуществующий штрафной и отдал мяч Спартаку? Тогда кб радовались и их ничего не смущало. А тут вой и стон стоит. Как же так, почему кб такие непостоянные?
скажу по секрету, если в этой ситуации поменять местами рубин и спартак, то эта новость бы на спортсе даже не появилась)
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Ответ павел носиков
Речь идёт о пошлом сезоне и здесь и сейчас!!!
В прошлом сезоне нюхал, сейчас нюхал, а неделю назад забыл? Так получается? Или может Кукуляк просто плохой судья, а теории заговора существуют только в вашей секте?
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Таких ошибок даже за этот матч было несколько и в пользу Спартака, но из за того что гол был после этой разноются как обычно так будто им там пачку красных левых раздали и пенальти наставили, хотя штрафной там был далеко не самый опасный
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очевидный заговорЪ против наркоманды. думаю все-таки пора сниматься с чемпионата, по заветам сожителя Заремы Равильевны.
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Ответ Дмитрий Агалаков
Не "грубо ошибся", а отработал как и заказывали некоторые заинтересованные персонажи.
юный сыщик, если б он что-то отрабатывал, то поставил бы в этой ситуации пенальти, а не штрафной) совсем уж себя не закапывайте
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Тут ВАР в занятную ловушки поймал главный.
Предполагаемый фол (за который он назначил штрафной) был внутри штрафной. Но ВАР не может по этому поводу вмешаться, ибо фола не было вовсе.
Если бы судья назначил пенальти, то тогда ВАР мог бы проверить и точки фола и само наличие фола.
Было бы забавно, еслиб ВАР шепнул главному "переназначь на пенальти, тогда мы сможем его отменить вовсе")))
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Ответ Кондитер
позорное судейство . сколько можно это терпеть
не говори, вместо пеналя задали только штрафной
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Поцеловал армеец Медина ромбик?
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Ответ Никита Аксанов
Подкат был внутри штрафной, чего тогда пенальти не поставил? Какой-то неполноценный заговор получается.
Тогда бы его ВАР отменил. А по штрафному ВАР не имел права вмешиваться
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