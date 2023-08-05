«Рубин» забил «Спартаку» после штрафного, назначенного Кукуляком за чистый подкат Литвинова
«Рубин» забил «Спартаку» после ошибочно назначенного штрафного удара.
Главный судья Евгений Кукуляк усмотрел нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова в борьбе за мяч с хавбеком Маратом Апшацевым.
Со штрафного Апшацев пробил по воротам московской команды, мяч отскочил к полузащитнику Угучукву Иву, и тот с помощью рикошета сравнял счет в игре 3-го тура Мир РПЛ – 1:1.
«Спартак» вскоре после этого выложил кадры, дающие понять, что Литвинов сыграл в мяч.
Экс-судья Игорь Федотов согласен с такой точкой зрения: «Кукуляк назначил «левый» штрафной удар, после которого забивается гол. Кукуляка спасает то, что гол был забит не прямым ударом. Игрок «Спартака» играет в мяч, а игрок «Рубина» симулирует (ныряет). Правильное решение: продолжить игру».
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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Спартачи уже забыли, что победный мяч в ворота Оренбурга забили после левейшего владения мячом, где судья тоже увидел несуществующий штрафной и отдал мяч Спартаку? Тогда кб радовались и их ничего не смущало. А тут вой и стон стоит. Как же так, почему кб такие непостоянные?
Предполагаемый фол (за который он назначил штрафной) был внутри штрафной. Но ВАР не может по этому поводу вмешаться, ибо фола не было вовсе.
Если бы судья назначил пенальти, то тогда ВАР мог бы проверить и точки фола и само наличие фола.
Было бы забавно, еслиб ВАР шепнул главному "переназначь на пенальти, тогда мы сможем его отменить вовсе")))