Леонид Федун: «Судьи «Спартак» не любят – сколько я был в клубе. Но судейство стало комфортнее, если речь не о «Зените»

Теги Спартак Зенит Рубин Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Футбол

Леонид Федун прокомментировал ошибку судьи Евгения Кукуляка в матче «Рубин» – «Спартак».

Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ. Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры.

Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судьи не любят. По понятным причинам. Но судейство в последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о «Зените».

Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь?» – сказал бывший владелец «Спартака». 

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34 комментария

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Всегда ору с их нытья.
Особенно когда под конец сезона выкатывают табличку, в пользу кого чаще ошибаются судьи.
И Спартак почти всегда там на первом месте..
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Я знаю, о чём Федун с Салиховой за завтраком говорят. Да и вы знаете.
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Дядя Лёня идёт по стопам Заремы:)
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Ой Лёня
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У меня вопросы не к Лёне, а к болелам которые на это нытьё всегда ведутся, и верят челу, который аж одно чемпионство за 20 лет взял. И ведь всегда виновата была команда, которая эти чемпионства брала.
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Очередное встатие бледно-розового гегемона после великих побед над командами из пердива и оренбургом 💪
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🤡🤡🤡
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Какая мерзость, фу. Ладно дама легкого поведения, а этот то куда..
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Конечно, судейство хорошее пока играете хорошо. Как начинается дурь, то сразу судьи виноваты и релаксация чайная только поможет
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Ответ Отец Абду
Дядя Лёня идёт по стопам Заремы:)
Дядя Леня забыл телефон залочить...
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Ответ nickfad2405@mail.ru
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все судьи сказали, что это удаление, но Алексу с дивана то виднее как судить.
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Лёня ушёл и Спартак заиграл
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Ответ Owen_the_Simple
Я знаю, о чём Федун с Салиховой за завтраком говорят. Да и вы знаете.
Думаю не только за завтраком. Но и ночью, в самый-самый момент.
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Вот и ....издун прорезался в помощь неадекватной, сейчас Ловчев с дедом Кавазашвили на насест вспорхнут и начнут кудахтать, а через 6-8 туров начнут кукарекать:" судьи, судьи..."
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У Федунов какой-то узко семейный чат.
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То есть Спартак не любили из-за Федуна?Он думает,, что говорит?)))
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Ответ Андрей Лоел
Во как бледноголубые возбудились!
Ты зачем так про Федуна?
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Ответ Marat82
Лёня ушёл и Спартак заиграл
баба с возу, кобыле легче
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Ответ Owen_the_Simple
Я знаю, о чём Федун с Салиховой за завтраком говорят. Да и вы знаете.
А я даже знаю о чем собака Федуна говорит
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