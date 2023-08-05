Леонид Федун: «Судьи «Спартак» не любят – сколько я был в клубе. Но судейство стало комфортнее, если речь не о «Зените»

Леонид Федун прокомментировал ошибку судьи Евгения Кукуляка в матче «Рубин» – «Спартак».

Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир . Свой единственный гол в этом матче « » забил после того, как главный арбитр ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры.

Сколько я был в «Спартаке», столько « » судьи не любят. По понятным причинам. Но судейство в последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о « ».

Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь?» – сказал бывший владелец «Спартака».

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