Леонид Федун: «Судьи «Спартак» не любят – сколько я был в клубе. Но судейство стало комфортнее, если речь не о «Зените»
Леонид Федун прокомментировал ошибку судьи Евгения Кукуляка в матче «Рубин» – «Спартак».
Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ. Свой единственный гол в этом матче «Рубин» забил после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.
«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры.
Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судьи не любят. По понятным причинам. Но судейство в последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идет о «Зените».
Все остальные матчи примерно одинаковые. Да, судьи ошибаются, но такое качество судейства. Что сделаешь?» – сказал бывший владелец «Спартака».
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Особенно когда под конец сезона выкатывают табличку, в пользу кого чаще ошибаются судьи.
И Спартак почти всегда там на первом месте..