Гендиректор «Спартака» о судействе Кукуляка: «Подадим в ЭСК, не исключаю. Не понял, за что штрафной в наши ворота, который привел к голу»

Генеральный директор «Спартака» допустил обращение в ЭСК РФС из-за Евгения Кукуляка.

Главный судья усмотрел нарушение правил после подката полузащитника красно-белых Руслана Литвинова в борьбе за мяч с хавбеком « » Маратом Апшацевым в игре 3-го тура Мир (4:1).

Со штрафного Апшацев пробил по воротам московской команды, мяч отскочил к полузащитнику Угучукву Иву, и тот с помощью рикошета сравнял счет.

«Рад победе. Рад тому, как ребята сыграли. Много чего можно выделить: две голевые от Соболева, гол Медины. Замены сработали.

Судейство? Надо разбирать с экспертами. Я не понял, за что назначили штрафной в наши ворота, который привел к голу. Не исключаю, что подадим в ЭСК по эпизоду.

Турнирную таблицу рано комментировать», – заявил .

«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

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