Гендиректор «Спартака» о судействе Кукуляка: «Подадим в ЭСК, не исключаю. Не понял, за что штрафной в наши ворота, который привел к голу»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Матч ТВ Евгений Кукуляк ЭСК РФС Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» допустил обращение в ЭСК РФС из-за Евгения Кукуляка.

Главный судья усмотрел нарушение правил после подката полузащитника красно-белых Руслана Литвинова в борьбе за мяч с хавбеком «Рубина» Маратом Апшацевым в игре 3-го тура Мир РПЛ (4:1).

Со штрафного Апшацев пробил по воротам московской команды, мяч отскочил к полузащитнику Угучукву Иву, и тот с помощью рикошета сравнял счет.

«Рад победе. Рад тому, как ребята сыграли. Много чего можно выделить: две голевые от Соболева, гол Медины. Замены сработали.

Судейство? Надо разбирать с экспертами. Я не понял, за что назначили штрафной в наши ворота, который привел к голу. Не исключаю, что подадим в ЭСК по эпизоду.

Турнирную таблицу рано комментировать», – заявил Олег Малышев.

«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

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15 комментариев

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Сейчас эксперты из одного замечательного города разъяснят, что штрафной был назначен за безрассудный подкат, лишивший возможности игрока Рубина забить.
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Этого фола никто не понял, так что объяснить ни у кого не получится.
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Ответ Никита Самарин
Этого фола никто не понял, так что объяснить ни у кого не получится.
Я верю в ЭСК, они смогут!
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Ответ Никита Самарин
Этого фола никто не понял, так что объяснить ни у кого не получится.
не-не, они правильно подают. Интересно, каков порядок действий, что А) не совершить результативную ошибку Б) не пытаться ее исправить через идиотскую лазейку в правилах ВАР. Ну, вот увидел Кукуляк фол, но можно было через пенальти спасти момент, но это на ВАРе должен был сидеть гроссмейстер с быстрым мозгом и зорким взглядом, который должен был просчитать ходы, чтобы крикнуть в ухо ставь пенальти, потом отменим.
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Ответ андрэ
я думаю Спартаку нужно подать протест типа должен был быть назначен пенальти)
Обязательно.
Только вот один нюанс. За что пенальти?:))
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Ответ Павел Ермаков
Я бы после игры каждого судью сажал на полиграф.Показывал на экране спорные эпизоды и задавал вопросы.Вы реально видели здесь нарушение?и тд.И по правдивости ответов выставлял оценку.И желательно в прямом эфире.
Больной что ли? Есть ошибки ошибки судей от невнемательности, незнания правил, безалаберности, пофигизма - что тут полиграф твой покажет?
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Адекватный мужик!
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Я бы после игры каждого судью сажал на полиграф.Показывал на экране спорные эпизоды и задавал вопросы.Вы реально видели здесь нарушение?и тд.И по правдивости ответов выставлял оценку.И желательно в прямом эфире.
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Очень надеюсь что это не случайная ошибка судьи в этом эпизоде, хотя выглядит как первый звоночек притормозить 🔴⚪️
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Ответ bedLaM
Я верю в ЭСК, они смогут!
С языка сорвали:)
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Ответ андрэ
я думаю Спартаку нужно подать протест типа должен был быть назначен пенальти)
Может тебе по ногам въ****ь? Узнаешь хоть что такое фол возможно.
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