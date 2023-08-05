Нагучев о фигурном катании: «Почему оно рождает столько жестокости – вопрос медицинский. Будто Загитову, Медведеву, Валиеву кто-то считает своей собственностью»

Теги премьер-лига Россия телевидение болельщики Мария Бутырская интернет Евгения Медведева соцсети Роман Нагучев Матч ТВ Алина Загитова Камила Валиева Футбол

Роман Нагучев высказался о нездоровом фанатизме любителей фигурного катания.

Комментатор «Матч ТВ» выложил отрывок интервью с Евгенией Медведевой, где фигуристка рассказала о преследовании от фаната: «Он писал: мы сольемся с Женей частичками. А когда мне исполнилось 18, пришел на каток и сказал: мне нужно полное опекунство над Медведевой».

«Быт фэнов фигурного катания – мир, в который я погрузился чуть глубже обычного не вчера. Я изучал матчасть, когда полтора года назад в нашей «Шляпе» побывала Женя Медведева и рассказала одну из тысяч таких пугающих историй.

Почему в общем-то безобидный, очень красивый вид спорта рождает столько сторонней жестокости – вопрос, безусловно, медицинский. Почему, скажем, теннис не таков. Или синхронное плавание.

У меня есть версия, я оставлю ее при себе, ведь я не врач и даже не поклонник фигурки, а прокат Марии Бутырской – последнее, что внимательно смотрел. Мария выдающаяся спортсменка и очень красивая взрослая женщина. Секс-символ. Но не помню, чтобы я или кто-либо потратил хоть секунду своей жизни для унижения и уничтожения того, кто посчитал иначе. Она совершенно посторонний человек.

Поддерживать любимого спортсмена нормально, но тут речь, как вы понимаете, совсем о другом: будто кто-то посторонний считает Алину [Загитову], Женю [Медведеву], Камилу [Валиеву] и других девчонок своей собственностью. Не уверен, что они чувствуют себя в безопасности.

Я больше тридцати лет как могу переживаю за «Аякс». Но это не сделало меня предметом психиатрического исследования, хотя я лично видал, как Вацлав Черны с двух метров пробил выше ворот «Де Графсхапа», и чемпионом стал ПСВ. И я не желаю Нобелю [Арустамяну] и Буффону мучений, коль они за «Юве».

Потому мне непонятна эта ультражестокость к неверующим в чью-то любимую фигуристку. Возможно, мне и не нужно понимать. Настолько это жутко.

В общем, серьезная для изучения тема. Но. Я знаю, что будет под этим постом. Это так скучно. Итак, 3… 2… 1…» – написал комментатор «Матч ТВ». 

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48 комментариев

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Принято думать что футбольные фаны жесткие, но теннисные еще жестче, хотя казалось бы, такой спорт аристократичный) но самые отморозки в фигурке обитают, те вообще пленных не берут😃
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Все на спортсе знают, что ветки фигурки самые отбитые на ресурсе. Ветки Барселоны и Реала стоят в сторонке и офигевают от происходящего.
+26
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+23
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Ох, нарывается Роман)))
+18
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+9
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Насчет "считают своей собственностью" - лучше и не скажешь. Поражаюсь, как взрослые люди из обычной и посредственной мадам (если откинуть былые спортивные достижения и пару лет карьеры) сделали прям идола, на которого молятся.
+15
-6
+9
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Ответ Игорь Новиков
Ох, нарывается Роман)))
Нагучев, этим постом ты перешел черту, счас тебе поклонники фигурного катания заяснят кто ты по жизни.)
+10
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+8
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Ответ Михо
Принято думать что футбольные фаны жесткие, но теннисные еще жестче, хотя казалось бы, такой спорт аристократичный) но самые отморозки в фигурке обитают, те вообще пленных не берут😃
Смело
Удачи тебе остаться в живых😅
+8
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+7
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Это проблема фанатизма по поводу личности. Джона Леннона застрелил разочаровавшийся в нем фанат. Такие люди начинают считать своего кумира своей собственностью и плодом своей фантазии, а потому способны на разные безумства, если "плод" перестает таковым казаться.
+7
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+7
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
90% безумия в ФК это фаны безызбежной
+14
-9
+5
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Ответ unreality
Насчет "считают своей собственностью" - лучше и не скажешь. Поражаюсь, как взрослые люди из обычной и посредственной мадам (если откинуть былые спортивные достижения и пару лет карьеры) сделали прям идола, на которого молятся.
так сами эти модами видел на трибунах? попа огромная, пузо торчит.... подбородки двойные ... они себя запустили, но проще смотреть на Заготову, чем идти на тот-же фитнесс
+5
-1
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Рома, видимо, успел сохраниться 🤣
+4
-1
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Ответ Zbra
Это проблема фанатизма по поводу личности. Джона Леннона застрелил разочаровавшийся в нем фанат. Такие люди начинают считать своего кумира своей собственностью и плодом своей фантазии, а потому способны на разные безумства, если "плод" перестает таковым казаться.
Или, наоборот, если кумиру что-то угрожает, как кажется фанату. Поскольку фанаты пребывают в параллельном мире, у них эмоции острее, чем у просто поклонников творчества или обычных наблюдателей. Точно так же человек может быть не очень эмоциональным в реальности, но пускать слезу над песней или сценой в кино.
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Ответ Михо
Принято думать что футбольные фаны жесткие, но теннисные еще жестче, хотя казалось бы, такой спорт аристократичный) но самые отморозки в фигурке обитают, те вообще пленных не берут😃
По сравнению с фанатами фигурного катания даже ригоберка, манся, бурель и че кайф просто добрые дети.
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Ответ SegaYasch
Смело Удачи тебе остаться в живых😅
Спасибо друг) если что отомстите за меня братья футболисты✊🏻
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Ответ Глафира Бахтиярова
Всем известно благодаря какому дяде Саше Анютке досталась эта медаль и при каких обстоятельствах.
Благодаря какому дяде Саше и при каких обстоятельствах?)
Извините, я не в теме)
+2
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Ответ Михо
Спасибо друг) если что отомстите за меня братья футболисты✊🏻
На счет мести успешной не обещаю - уж слишком жестокие люди в фигурке)
Но в памяти ты будешь именно отъявленным храбрецом✊🏾
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Ответ Михо
Принято думать что футбольные фаны жесткие, но теннисные еще жестче, хотя казалось бы, такой спорт аристократичный) но самые отморозки в фигурке обитают, те вообще пленных не берут😃
Теннисные жесткие из за проигранных ставок , ведь если их ставка не сыграла значит был договорной матч, а игрок на которого ставили продался
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Ответ Лека-Лека
Нет. Это фаны то, которой не вставается и пахнется.
О, Лека, хорошо, что вы тут.
Вы же писали, что у вас внуки есть, на шоу Навки водили их.
Вот он типичный контингент🤣
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gemma157
90% безумия в ФК это фаны безызбежной
😂😂 +100👏🏻 они и ФК толком не знают и не понимают) оно им пофигу))
Парадоксальные люди.
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Мужик просек фишку как хайп словить и решил каждый день высказываться про загитову? Может стоит занятся своей работой и комментировать футбол?
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Нагучева потянуло в психологию, клиническую медицину или философию? А он осилит эти материи? Кстати, среди футбольных фанатов хейтеров хватает, причем эта публика долго не рассусоливает и не церемонится в эпитетах к оппонентам. Многие так и вовсе начинают писать "если не ссышь, то давай пересечемся, посмотрим насколько ты крут не на словах, а на деле" и в том же духе. В этом плане фанаты ФК безобидны и ограничиваются сугубо местечковыми фанатскими войнами в соц.сетях и на спортивных сайтах.
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Моя может посмотреть фигурку, соревы, ради так скажем эмоций, но ей пофиг что делает та и иная спортсменка, а тут часть дам прям постоянно в интернете сидят, ой, у Трусовой волос длинне стал, а Загитова не так накрасилась
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Загитова - собственность Ротенберга.
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Опять на те же грабли...))
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Ответ Михо
Принято думать что футбольные фаны жесткие, но теннисные еще жестче, хотя казалось бы, такой спорт аристократичный) но самые отморозки в фигурке обитают, те вообще пленных не берут😃
Футбольные фаны самые добрые и эрудированные, если судить по комментариям на спортсе
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Ответ Михо
Принято думать что футбольные фаны жесткие, но теннисные еще жестче, хотя казалось бы, такой спорт аристократичный) но самые отморозки в фигурке обитают, те вообще пленных не берут😃
А драки на требунах, это что забывает знаменитый комментатор матч тв или это тоже фаны фигурки
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