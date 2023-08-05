Нагучев о фигурном катании: «Почему оно рождает столько жестокости – вопрос медицинский. Будто Загитову, Медведеву, Валиеву кто-то считает своей собственностью»

Роман Нагучев высказался о нездоровом фанатизме любителей фигурного катания.

Комментатор «Матч ТВ» выложил отрывок интервью с Евгенией Медведевой, где фигуристка рассказала о преследовании от фаната: «Он писал: мы сольемся с Женей частичками. А когда мне исполнилось 18, пришел на каток и сказал: мне нужно полное опекунство над Медведевой».

«Быт фэнов фигурного катания – мир, в который я погрузился чуть глубже обычного не вчера. Я изучал матчасть, когда полтора года назад в нашей «Шляпе» побывала Женя Медведева и рассказала одну из тысяч таких пугающих историй.

Почему в общем-то безобидный, очень красивый вид спорта рождает столько сторонней жестокости – вопрос, безусловно, медицинский. Почему, скажем, теннис не таков. Или синхронное плавание.

У меня есть версия, я оставлю ее при себе, ведь я не врач и даже не поклонник фигурки, а прокат – последнее, что внимательно смотрел. Мария выдающаяся спортсменка и очень красивая взрослая женщина. Секс-символ. Но не помню, чтобы я или кто-либо потратил хоть секунду своей жизни для унижения и уничтожения того, кто посчитал иначе. Она совершенно посторонний человек.

Поддерживать любимого спортсмена нормально, но тут речь, как вы понимаете, совсем о другом: будто кто-то посторонний считает [Загитову], Женю [Медведеву], [Валиеву] и других девчонок своей собственностью. Не уверен, что они чувствуют себя в безопасности.

Я больше тридцати лет как могу переживаю за «Аякс». Но это не сделало меня предметом психиатрического исследования, хотя я лично видал, как Вацлав Черны с двух метров пробил выше ворот «Де Графсхапа», и чемпионом стал ПСВ. И я не желаю Нобелю [Арустамяну] и Буффону мучений, коль они за «Юве».

Потому мне непонятна эта ультражестокость к неверующим в чью-то любимую фигуристку. Возможно, мне и не нужно понимать. Настолько это жутко.

В общем, серьезная для изучения тема. Но. Я знаю, что будет под этим постом. Это так скучно. Итак, 3… 2… 1…» – написал комментатор «Матч ТВ».

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