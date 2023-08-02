Нагучев о Мостовом: «Саша мне говорит: «Я просто отвечаю на телефонный звонок, а потом читаю про себя какую-то ересь. Ну так же быть не может!» И сам ржет с этого»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Sports.ru Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Роман Нагучев рассказал о том, как Александр Мостовой реагирует на то, когда его обсуждают.

«Я не согласен с мнением, что Мостовой нас специально троллит. Я знаю Сашу очень давно, он просто очень добрый. Ему на самом деле не интересны все эти обсуждения, из-за которых ему звонят.

Ему интересно своими делами позаниматься, в хоккей поиграть, покайфовать, с дочерями созвониться. Понимаете, мы пытаемся сделать из великого футболиста человека, который, как Андрей Аршавин, должен знать все тренды российского футбола.

Мостовой вообще не такой, ему это не интересно. Саша мне говорит, когда общаемся: «Я просто отвечаю на телефонный звонок, а потом читаю про себя какую-то ересь. Ну так же быть не может!» И сам ржет с этого», – сказал Нагучев в эфире шоу «Нет темы», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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16 комментариев

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s_h_a_m_a_n
Но трубку все равно берет. Наверное, чтобы потом поржать
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Oleg Olegov
У нас на телефонные звонки отвечают люди, которые сами никогда на коммутаторе не сидели, зато у них есть какая-то симка.
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kulik13
Ну, сначала вы пытаетесь сделать из хорошего футболиста великого, так сказать.
А потом уже всё остальное.
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Bartez1986
Мостовому настолько не интересно, что он в каждом интервью рассказывает, насколько ему безразличен Абаскаль
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dafaka13
Мне просто задают вопрос журналисты, я просто отвечаю, а потом это публикуется в интернете - ну так же быть не может!
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Knife707
Какой он тебе Саша, щегол?!
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hotfrog
В какой еще хоккей? Допускают на лёд каких-то людей, которые никогда профессионально клюшку в руках не держали.
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soldat2212
Ответ kulik13
Ну, сначала вы пытаетесь сделать из хорошего футболиста великого, так сказать. А потом уже всё остальное.
Мост за сборную мира играл так-то
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Татьяна Вересова
Если согласился на общение, странно потом удивляться статьям и заголовкам
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T622222
Он еще и хоккеист?
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Сарсен Абдрахманов
Журналюги, хватит звонить Мосту, когда он с бодуна
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maximilian_15
А зачем он тебе звонит, если ты 20 лет не играл в футбол на высшем уровне?
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Ответ kulik13
Ну, сначала вы пытаетесь сделать из хорошего футболиста великого, так сказать. А потом уже всё остальное.
обычно потом делается великий тренер но не в его случае
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