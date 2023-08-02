Нагучев о Мостовом: «Саша мне говорит: «Я просто отвечаю на телефонный звонок, а потом читаю про себя какую-то ересь. Ну так же быть не может!» И сам ржет с этого»

Роман Нагучев рассказал о том, как Александр Мостовой реагирует на то, когда его обсуждают.

«Я не согласен с мнением, что нас специально троллит. Я знаю Сашу очень давно, он просто очень добрый. Ему на самом деле не интересны все эти обсуждения, из-за которых ему звонят.

Ему интересно своими делами позаниматься, в хоккей поиграть, покайфовать, с дочерями созвониться. Понимаете, мы пытаемся сделать из великого футболиста человека, который, как Андрей Аршавин, должен знать все тренды российского футбола.

Мостовой вообще не такой, ему это не интересно. Саша мне говорит, когда общаемся: «Я просто отвечаю на телефонный звонок, а потом читаю про себя какую-то ересь. Ну так же быть не может!» И сам ржет с этого», – сказал в эфире шоу «Нет темы», – сказал комментатор « ».

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