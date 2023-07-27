Медведев о Малкоме в «Аль-Хилале»: «Трансфер состоится после получения первой суммы. На днях ждем»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Александр Медведев высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

«Зенит» объявит об уходе Малкома после первой выплаты от «Аль-Хилаля».

В среду, 26 июля, «Аль-Хилаль» официально объявил о переходе Малкома за 60 миллионов евро. Сообщалось, что сумма трансфера будет выплачена несколькими траншами.

– Трансфер состоится только после получения первой суммы.

– Когда саудиты должны эту сумму заплатить?

– Ждем, на днях, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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16 комментариев

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Александр Жердин
Ответ Мукунку хороший
Да вас кинули))
Это вас Крал кинул, приостановив контракт. Не стоит перекладывать с больной головына здоровую.Если вас имеют, это не значит, что другие разрешают так поступать с собой.
+10
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justbored
Здесь должна быть фоточка Миллера мемно потирающего ладошки.
+6
-5
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Даниил Оскеров
Вот будет номер, если арабы кинут и деньги не перечислят.А Малком всё-равно уедет.А ФИФА ещё и играть ему разрешит, потому что Россия под санкциями и на её интересы можно теперь положить.Всё-равно Газпром никому ничего не сделает.
+3
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Андрей Балабаев
Ответ Мукунку хороший
Да вас кинули))
Если не заплатят, Малком останется в Зените.
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Сижу на факсах Барселоны
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Ivan Balashov
То есть, из фэнтези-турнира Малкома до этого момента не удалят (с дополнительным трансфером)?
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Spaten
Утром деньги - вечером стулья
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Sebastian Debussy
Мелкому спасибо за все, особенно за последний сезон, удачи в новом месте, ну а Зениту оперативно найти достойную замену на эти деньги. Все в плюсе как по мне
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Тюменец
Пишут, что Вератти скоро станет одноклубником Малкома. Не хилый состав
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