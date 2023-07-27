Медведев о Малкоме в «Аль-Хилале»: «Трансфер состоится после получения первой суммы. На днях ждем»
«Зенит» объявит об уходе Малкома после первой выплаты от «Аль-Хилаля».
В среду, 26 июля, «Аль-Хилаль» официально объявил о переходе Малкома за 60 миллионов евро. Сообщалось, что сумма трансфера будет выплачена несколькими траншами.
– Трансфер состоится только после получения первой суммы.
– Когда саудиты должны эту сумму заплатить?
– Ждем, на днях, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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