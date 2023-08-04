Андрей Мостовой: «Малком был на голову сильнее всех в лиге. Нормально, что сейчас у «Зенита» что-то не получается»
Андрей Мостовой рассказал о прогрессе Малкома в чемпионате России.
– Три года вы играли в команде с Малкомом, который в прошлом сезоне признан лучшим игроком чемпионата. На ваш взгляд, он тоже рос в «Зените» как игрок?
– Эти три года были совершенно разными. В первом у него не пошло, второй получился чуть получше. На третий год это был совсем другой футболист. Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень.
В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги.
– Малком покидает «Зенит», есть и другие изменения в составе, пришли новые игроки. На ваш взгляд, игра команды сейчас другая или стилистически она остается прежней?
– Требования все те же, просто новые футболисты к ним еще привыкают. То, что сейчас у нас что-то не получается, это нормально. Последние несколько лет костяк не сильно менялся, а сейчас Далер [Кузяев] ушел, Малком, Вендел… Люди, которые постоянно были в основе, – сказал полузащитник «Зенита».
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