Андрей Мостовой: «Малком был на голову сильнее всех в лиге. Нормально, что сейчас у «Зенита» что-то не получается»

Теги Зенит премьер-лига Россия Далер Кузяев Малком Андрей Мостовой Вендел Футбол

Андрей Мостовой рассказал о прогрессе Малкома в чемпионате России.

– Три года вы играли в команде с Малкомом, который в прошлом сезоне признан лучшим игроком чемпионата. На ваш взгляд, он тоже рос в «Зените» как игрок?

– Эти три года были совершенно разными. В первом у него не пошло, второй получился чуть получше. На третий год это был совсем другой футболист. Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень.

В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги.

– Малком покидает «Зенит», есть и другие изменения в составе, пришли новые игроки. На ваш взгляд, игра команды сейчас другая или стилистически она остается прежней?

– Требования все те же, просто новые футболисты к ним еще привыкают. То, что сейчас у нас ­что-то не получается, это нормально. Последние несколько лет костяк не сильно менялся, а сейчас Далер [Кузяев] ушел, Малком, Вендел… Люди, которые постоянно были в основе, – сказал полузащитник «Зенита».

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4 комментария

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Надеюсь увидеть пару хороших приобретений, а то поезд может уйти. Пока игра Зенита далека от прошлогодней, только Кассьерра наконец ожил. С приходом Эраковича и Эрнандеса а также восстановления Родригао в защите должен быть полный ажур. Средняя линия значительно просела, тут необходимо качественно усиливаться.
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Как же хочется услышать мнение Алексея Елистратова.....
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