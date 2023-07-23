Медведев о трансферах «Зенита» после продажи Малкома за 60 млн евро: «Горячку пороть необходимости нет. Многие будут заинтересованы в том, чтобы дать нам предложения»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Малком Р-Спорт Футбол

Александр Медведев рассказал о планах «Зенита» после продажи Малкома «Аль-Хилалю».

«Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию – это предпосылка для побед.

Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно [еще не закрывается]. Мы изучим, какие возможности есть.

Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения.

Мы не будем разделять наши интересы по национальному признаку и гражданству», – подчеркнул председатель правления «Зенита».

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

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44 комментария

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Махмуд Адылов
Не важно какая национальность, главное чтоб бразилец был хороший . Добавил Медведев
+52
-3
+49
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Игорь Петров
Какой же молодец Хавьер Рибалта. Привёз классного игрока и ещё дал возможность заработать клубу

Высший пилотаж
+35
-7
+28
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Доктор Верховцев
Ответ Дядя ТУРА
открываем трансфермаркет и мониторим чемпионат Бразилии
Это называется «посмотреть меню»
+14
-1
+13
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alexus-1990
Ответ Дядя ТУРА
открываем трансфермаркет и мониторим чемпионат Бразилии
матч ТВ даже специально права на бразильскую серию а купили чтобы зениту было проще
+13
-1
+12
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Иван Тасминский
Ответ Марсель Ол
Набили стату на фармах, изи продажа.
опять заговор против Спартак, да что же это такое!
+12
-3
+9
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Удар Кержакова
Ответ Доктор Верховцев
За 250
рублей
+7
0
+7
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Доктор Верховцев
Ответ Не уверен!!
В течение недели Зенит купит Хлусевича за 25. Скриньте
За 250
+7
0
+7
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alexus-1990
Ответ Виталик Украинский
Нужен продуктивный нап. Особенно после ухода Малкома.
кассьера вчера неплохо себя проявил. мне кажется это будет его сезон
+5
0
+5
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Dark.Babysitter
Давайте уже Неймара нам в Питер. Чего уж мелочиться))
+5
-1
+4
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Виталик Украинский
Нужен продуктивный нап. Особенно после ухода Малкома.
+3
0
+3
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Доктор Верховцев
Медвед истину глаголит!
+3
-1
+2
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Доктор Верховцев
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Пяти туров?
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Виталик Украинский
Ответ alexus-1990
кассьера вчера неплохо себя проявил. мне кажется это будет его сезон
Надежда есть что прорвет. Но варриативность в атаке тоже нужна.
+1
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Lux_Vid Александров
Ответ Snoopy747
А чего другие клубы не пользуются данным методом? Вроде не так плохо все у Зенита с этими бразильцами
Чемпионат Португалии так и живёт
+1
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freeman123
Ответ Дядя ТУРА
пока нет. свободен
Ну тогда можно попробовать
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Доктор Верховцев
Ответ Spartakus1984
Скоро Арабы остановятся в покупках,так как у них лимит,и куда новые игроки зенита,после него перейдут на большую зп?
Когда остановятся, тогда остановятся. А пока это нормальная замануха для неплохих игроков.
+1
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Дядя ТУРА
Ответ Доктор Верховцев
Это называется «посмотреть меню»
нашел из лакомых - Реньер Сантос
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Дядя ТУРА
Ответ freeman123
Он же в Челси вроде переходит или уже нет?
пока нет. свободен
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Snoopy747
Ответ alexus-1990
матч ТВ даже специально права на бразильскую серию а купили чтобы зениту было проще
А чего другие клубы не пользуются данным методом?
Вроде не так плохо все у Зенита с этими бразильцами
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Назар Игорь
Аналогичную продажу с большой выгодой может провернуть и Спартак. Продать Промеса в Аякс или Твенте. Конечно 60 не получат, но 6 это реально.
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samarskij-kuzmich
Продается вратарь Ломаев, за 60 миллионов.
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Eraser
Ответ Дядя ТУРА
нашел из лакомых - Реньер Сантос
Вроде круто Реньер был в Реале. Ещё в аренду в Дортмунд уходил
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Omega-2
Можно пока из Бакаева суперфутболиста сделать... :)
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Marienburg
Ответ Удар Кержакова
рублей
чатлов
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