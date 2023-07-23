Медведев о трансферах «Зенита» после продажи Малкома за 60 млн евро: «Горячку пороть необходимости нет. Многие будут заинтересованы в том, чтобы дать нам предложения»

Александр Медведев рассказал о планах «Зенита» после продажи Малкома «Аль-Хилалю».

«Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию – это предпосылка для побед.

Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно [еще не закрывается]. Мы изучим, какие возможности есть.

Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения.

Мы не будем разделять наши интересы по национальному признаку и гражданству», – подчеркнул председатель правления « ».

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!