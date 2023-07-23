Медведев о трансферах «Зенита» после продажи Малкома за 60 млн евро: «Горячку пороть необходимости нет. Многие будут заинтересованы в том, чтобы дать нам предложения»
Александр Медведев рассказал о планах «Зенита» после продажи Малкома «Аль-Хилалю».
«Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию – это предпосылка для побед.
Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно [еще не закрывается]. Мы изучим, какие возможности есть.
Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения.
Мы не будем разделять наши интересы по национальному признаку и гражданству», – подчеркнул председатель правления «Зенита».
Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!
Высший пилотаж
Вроде не так плохо все у Зенита с этими бразильцами