В «Барсе» рассчитывают, что заменой проблемному рычагу станут 65 млн евро от продажи Дембеле и Кессиэ. Деньги нужны для регистрации новичков

В «Барселоне» рассчитывают, что продажи двух игроков позволят зарегистрировать новичков.

Речь идет о трансферах в «ПСЖ» за 50 млн евро (при этом «Барселоне» достанутся лишь 25 млн, вторую половину суммы получат сам Дембеле и его агент) и за 15 млн в саудовский «Аль-Ахли». Эти продажи позволят «Барсе» учесть в балансе 65 млн дохода, что эквивалентно сумме, заложенной в экономическом рычаге, который хотел активировать каталонский клуб.

Под рычагом понималась перепродажа доли в Barça Studios. Сначала ее продали компаниям Orpheus Media и Socios.com, а на перечисленные этим летом средства позволила бы зарегистрировать контракты и новичков. Однако переводы застопорились – компании захотели отложить платежи.

Из-за этого «Барса» хотела продать долю в Barça Studios немецкому инвестиционному фонду, но сделка может не состояться, так как фонд рассматривает возможность возврата средств.

Продажа Дембеле и Кессиэ стала бы альтернативой рычагу и позволила бы разгрузить фонд заработной платы.

Это позволит клубу зарегистрировать как новые контракты игроков, уже выступавших за клуб )Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо, Иньяки Пеньи и Бальде), так и недавно подписанных Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу.

Так Хави смог бы рассчитывать на всех игроков в дебютном матче Ла Лиги в следующее воскресенье.

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