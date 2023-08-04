В «Барсе» рассчитывают, что заменой проблемному рычагу станут 65 млн евро от продажи Дембеле и Кессиэ. Деньги нужны для регистрации новичков

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы бизнес Франк Кессиэ Усман Дембеле деньги Футбол

В «Барселоне» рассчитывают, что продажи двух игроков позволят зарегистрировать новичков.

Речь идет о трансферах Усмана Дембеле в «ПСЖ» за 50 млн евро (при этом «Барселоне» достанутся лишь 25 млн, вторую половину суммы получат сам Дембеле и его агент) и Франка Кессиэ за 15 млн в саудовский «Аль-Ахли». Эти продажи позволят «Барсе» учесть в балансе 65 млн дохода, что эквивалентно сумме, заложенной в экономическом рычаге, который хотел активировать каталонский клуб.

Под рычагом понималась перепродажа доли в Barça Studios. Сначала ее продали компаниям Orpheus Media и Socios.com, а на перечисленные этим летом средства Ла Лига позволила бы зарегистрировать контракты и новичков. Однако переводы застопорились – компании захотели отложить платежи.

Из-за этого «Барса» хотела продать долю в Barça Studios немецкому инвестиционному фонду, но сделка может не состояться, так как фонд рассматривает возможность возврата средств.

Продажа Дембеле и Кессиэ стала бы альтернативой рычагу и позволила бы разгрузить фонд заработной платы.

Это позволит клубу зарегистрировать как новые контракты игроков, уже выступавших за клуб )Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо, Иньяки Пеньи и Бальде), так и недавно подписанных Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу.

Так Хави смог бы рассчитывать на всех игроков в дебютном матче Ла Лиги в следующее воскресенье.

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42 комментария

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О рычаге говорят, как о каком-то живом существе.
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Ответ Артур Ганненко
Вроде говорили о том, что из 50 лямов от ПСЖ Барса получит лишь 25, остальное дембеле и его агент.
Так и есть.
Барса в казну получит 50, но 25 из них должна выплатить Дембеле в течении определенного времени.
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Вроде говорили о том, что из 50 лямов от ПСЖ Барса получит лишь 25, остальное дембеле и его агент.
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Вообще-то рычаг незаменим!
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барселона сама проблемный рычаг в мире футбола
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
О рычаге говорят, как о каком-то живом существе.
О Барсе говорят, как о живом клубе, а по факту это уже труп, закопанный в долговую яму
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Скоро из музея начнут выносить. Бутсы Кумана с финала Кубка Европы, королевский орден за заслуги в спорте 1993 года и футболка, в которой играл Диего Марадона закроют все финансовые вопросы.
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"проблемный рычаг"...😂😂😂
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Зависли на рычагах.
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Ответ &_Bishep_&
25+15=40 ...И много ли можно подписать за эти деньги для успехов в ЛЧ?
Ла лига засчитает приход Барсе 50 млн. за Дембеле, а уж потом Барса должна будет перевести эти 25 млн. игроку и агенту. Но это не обязательно сразу, а в течении обговоренного времени, например в течении 2 лет, соответственно эти выплаты разделятся на две части, на этот год и на следующий.
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Ответ ta-tosha
тоже не факт. когда сделка трёхсторонняя - третья сторона вполне может потребовать прямую выплату от покупателя. В бизнесе это практикуется повсеместно
Этот контракт был согласован между Барсой и "Дембеле и ко". ПСЖ платит клаусулу, а они между собой решают финансовые вопросы.(не понимаю зачем минусуешь, у нас же диалог)
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
О рычаге говорят, как о каком-то живом существе.
У них каждый футболист один рычаг, Дембеле был проблемным рычагом
Например Де Йонг лучший рычаг, Левандовски и Гюндоган старые рычаги,педри и гави золотые рычаги,фати бракованный рычаг а Лангле лишний рычаг
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65 нету, но учесть в доходе можно) гулять так гулять.
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когда не смазываешь рычаги, такое и происходит
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Новое выражение на ветках Барсы.
Проблемный рычаг)
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Сезон рычагов объявляем открытым)))
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С этими правилами LA LIGA скоро будет PROVAL LIGA
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Не думал, что скажу, а главное не хотел... но Барса в конкретной жо.е. Эти покупки, рычаги и прочее лишь усугубляют...
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С таким бух учетом можно одного игрока продать и купить обратно сразу
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Ответ ta-tosha
вы контракт читали? уверен, что агенты Дембеля четко понимали финансовое состояние сегодняшней Барсы и прописали структуру и порядок выплат без потерь во времени и зависимости от рисков четко в свою сторону. У них год назад был свой "рычаг", всем "рычагам" рычаг - уйти бесплатно пожелав всем "держаться там"
По поводу выплат Дембеле и агенту я написал "например", не утверждая, но зачем же внимательным быть??? Я говорю о том, что выплата не обязательна сразу, как договорятся.
Но то, что ЛаЛига засчитает приход в 50 млн. это факт. Тут контракт не нужен.
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Ответ f0rmoceft
Этот контракт был согласован между Барсой и "Дембеле и ко". ПСЖ платит клаусулу, а они между собой решают финансовые вопросы.(не понимаю зачем минусуешь, у нас же диалог)
все верно, но структура выплат может быть какая угодно, и агенты Дембеля идиоты, если не прописали все в свою сторону. А то, что идиоты - я очень сомневаюсь
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Это уже какой-то Рычаглона...
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Рычаг, зачем ты мучаешь меня...
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Блаугране поучится бы у Челси трансферной политикой игроков , Роман Аркадьевич успешно её ведет уже многие годы
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Ответ jsj8ynvphy
Блаугране поучится бы у Челси трансферной политикой игроков , Роман Аркадьевич успешно её ведет уже многие годы
Лучше у Реала
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