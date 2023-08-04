В «Барсе» рассчитывают, что заменой проблемному рычагу станут 65 млн евро от продажи Дембеле и Кессиэ. Деньги нужны для регистрации новичков
В «Барселоне» рассчитывают, что продажи двух игроков позволят зарегистрировать новичков.
Речь идет о трансферах Усмана Дембеле в «ПСЖ» за 50 млн евро (при этом «Барселоне» достанутся лишь 25 млн, вторую половину суммы получат сам Дембеле и его агент) и Франка Кессиэ за 15 млн в саудовский «Аль-Ахли». Эти продажи позволят «Барсе» учесть в балансе 65 млн дохода, что эквивалентно сумме, заложенной в экономическом рычаге, который хотел активировать каталонский клуб.
Под рычагом понималась перепродажа доли в Barça Studios. Сначала ее продали компаниям Orpheus Media и Socios.com, а на перечисленные этим летом средства Ла Лига позволила бы зарегистрировать контракты и новичков. Однако переводы застопорились – компании захотели отложить платежи.
Из-за этого «Барса» хотела продать долю в Barça Studios немецкому инвестиционному фонду, но сделка может не состояться, так как фонд рассматривает возможность возврата средств.
Продажа Дембеле и Кессиэ стала бы альтернативой рычагу и позволила бы разгрузить фонд заработной платы.
Это позволит клубу зарегистрировать как новые контракты игроков, уже выступавших за клуб )Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо, Иньяки Пеньи и Бальде), так и недавно подписанных Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу.
Так Хави смог бы рассчитывать на всех игроков в дебютном матче Ла Лиги в следующее воскресенье.
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Барса в казну получит 50, но 25 из них должна выплатить Дембеле в течении определенного времени.
Например Де Йонг лучший рычаг, Левандовски и Гюндоган старые рычаги,педри и гави золотые рычаги,фати бракованный рычаг а Лангле лишний рычаг
Проблемный рычаг)
Но то, что ЛаЛига засчитает приход в 50 млн. это факт. Тут контракт не нужен.