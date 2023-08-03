«ПСЖ» подпишет Рамуша и Дембеле. Сделки намерены закрыть до конца недели

«ПСЖ» близок к подписанию Усмана Дембеле из «Барсы» и Гонсалу Рамуша из «Бенфики».

Как утверждает журналист , парижане подпишут и Рамуша в ближайшие часы или дни. « » планирует закрыть сделки по этим игрокам к концу недели.

Для завершения перехода осталось уладить лишь небольшие детали. Сделку закроют очень скоро. Медосмотр может состояться в ближайшие дни.

Статистику 22-летнего нападающего «Бенфики» можно найти здесь. Показатели 26-летнего вингера «Барселоны» доступны тут.