«ПСЖ» подпишет Рамуша и Дембеле. Сделки намерены закрыть до конца недели

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Гонсалу Рамуш Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» близок к подписанию Усмана Дембеле из «Барсы» и Гонсалу Рамуша из «Бенфики».

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, парижане подпишут Дембеле и Рамуша в ближайшие часы или дни. «ПСЖ» планирует закрыть сделки по этим игрокам к концу недели.

Для завершения перехода Гонсалу осталось уладить лишь небольшие детали. Сделку закроют очень скоро. Медосмотр может состояться в ближайшие дни.

Статистику 22-летнего нападающего «Бенфики» можно найти здесь. Показатели 26-летнего вингера «Барселоны» доступны тут.

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40 комментариев

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Если они не продадут мбаппе, то я вообще хз как все эти трансферы вписываются в ФФП)
Хотя пусть тратят, все равно мы знаем исход )
+54
-6
+48
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Ответ Дедушкин самогон
Если они не продадут мбаппе, то я вообще хз как все эти трансферы вписываются в ФФП) Хотя пусть тратят, все равно мы знаем исход )
Как как - вызовом Чеферина к себе на коленочки с фразой «мальчик наш, мы сейчас проведем огромные трансферы, а ты закрой глазки и накажи потом Динамо Загреб» )
+37
-6
+31
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шейх-проект даже если всю Европу скупить,никогда ЛЧ не возьмет)
+31
-8
+23
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Ответ <~Inter~>
что вас всех так волнуют их деньги? будто из вашего кармана тратят
Отсутствие конкуренции.
Пока остальные клубы честно зарабатывают покупают игроков на эти деньги, клубы как ПСЖ И сити просто рисуют себе цифры в ведомости (хотя сити уже в меньшей мере) и скупают все что блестит, тем самым раздувая рынок. Раньше лишь самые лучшие игроки покупались за 80-100кк, и их могли себе позволить клубы с огромными заработками. Сейчас эти клубы за лбоое полено предлагают 50+ и даже таким клубам как Реал приходится переплачивать, чтобы получить кого то более менее в ротацию
+16
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Ответ JENNINGS
Ощущение, словно «ПСЖ» руководит школьник, который думает, что если купить всех звёзд к себе в состав в FIFA, то ты каждый год будешь брать ЛЧ ))
я о том же).не клуб,а игрушка просто)
+7
-3
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Они ещё не отпустили Мбаппе, но снова оверрасходы. Или это деньги с Икарди такой буст дали?
+10
-6
+4
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Ответ Дедушкин самогон
Отсутствие конкуренции. Пока остальные клубы честно зарабатывают покупают игроков на эти деньги, клубы как ПСЖ И сити просто рисуют себе цифры в ведомости (хотя сити уже в меньшей мере) и скупают все что блестит, тем самым раздувая рынок. Раньше лишь самые лучшие игроки покупались за 80-100кк, и их могли себе позволить клубы с огромными заработками. Сейчас эти клубы за лбоое полено предлагают 50+ и даже таким клубам как Реал приходится переплачивать, чтобы получить кого то более менее в ротацию
"такой клуб как Реал" - создатель галактикос и начал всю эту историю с бешенными трансферами 20+ лет назад.
+7
-4
+3
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ПСЖ это просто футбольная команда,даже не команда и темболее не клуб,а набор игроков пусть даже хороших!
+4
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Ответ zzzeeerrrooo
Купили на 300 лямов при этом никого не продав 🤣
у них платежка почистилась
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Ответ Алексей Иваненко
шейх-проект даже если всю Европу скупить,никогда ЛЧ не возьмет)
Ощущение, словно «ПСЖ» руководит школьник, который думает, что если купить всех звёзд к себе в состав в FIFA, то ты каждый год будешь брать ЛЧ ))
+8
-6
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Ответ Vlados 86
Там одна зарплатная ведомость под 600 лямов - уже нарушение, даже без трансферов. Если чекнуть топ-20 зарплат лиги 1, то 18 из 20 будут игроки ПСЖ. Мбаппе с Неймаром на двоих жрут зарплату как условный "Милан" или "Наполи".
Мбаппе с Неймаром на одной рекламе приносят больше чем выше упомянутые Миланы с Наполи.естевстаенно и зп у них такие
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Ответ Дедушкин самогон
Если они не продадут мбаппе, то я вообще хз как все эти трансферы вписываются в ФФП) Хотя пусть тратят, все равно мы знаем исход )
Для ПСЖ нету такого слово ФФП
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Ответ Алексей Иваненко
шейх-проект даже если всю Европу скупить,никогда ЛЧ не возьмет)
ну вот несколько лет назад чуть не взяли, так что к чему эти пустые высказывания, кто то и о сити так говорил
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Мбаппешка подумай братишка с кем лучше играть, с Неймаром, Дембеле , Рамушем или с Винни Пухом, Гюлером, Хоселу. ))
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Купили на 300 лямов при этом никого не продав 🤣
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Ответ Дедушкин самогон
Отсутствие конкуренции. Пока остальные клубы честно зарабатывают покупают игроков на эти деньги, клубы как ПСЖ И сити просто рисуют себе цифры в ведомости (хотя сити уже в меньшей мере) и скупают все что блестит, тем самым раздувая рынок. Раньше лишь самые лучшие игроки покупались за 80-100кк, и их могли себе позволить клубы с огромными заработками. Сейчас эти клубы за лбоое полено предлагают 50+ и даже таким клубам как Реал приходится переплачивать, чтобы получить кого то более менее в ротацию
Есть такая штука — инфляция. Так вот это результат действия подобного феномена. Почему-то мы привыкаем, когда продукты дают х2 к стоимости, зато футболисты нееет, раздутие рынка) к слову, доходы клубов тоже растут с каждым годом, но только по цифрам...
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Под каждого нового тренера, новые составы собирают
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Ответ Кирилл
Как как - вызовом Чеферина к себе на коленочки с фразой «мальчик наш, мы сейчас проведем огромные трансферы, а ты закрой глазки и накажи потом Динамо Загреб» )
И Ювентус
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Ответ Andrey Maximkin
"такой клуб как Реал" - создатель галактикос и начал всю эту историю с бешенными трансферами 20+ лет назад.
Почему начал Реал,а не Лацио или остальные клубы Серии А?Ведь тогда Лацио покупал Мендьету за 50 млн,а за Креспо выложили столько,сколько Реал заплатил за Фигу.А 53 млн за вратаря норм?
И разница в том,что Реал не был бездонным,как нефтегазовый бюджет Катара.Они продали тренировочную базу и влезли в долги,чтобы позволить себе эти трансферы
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Ответ <~Inter~>
что вас всех так волнуют их деньги? будто из вашего кармана тратят
Ффп убил рпл и футбол восточной европы в целом. Все эти истории с псж только подчеркивают истинную суть ффп - монополию грандов
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Ответ Dszubov
у них платежка почистилась
С Неймаром и Мбаппе на контрактах, с новичками играющими за бесплатно, ага конечно
Дембеле только 20 получит
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Рамуш топ, успехов ему 👍🏻
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