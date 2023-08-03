«ПСЖ» подпишет Рамуша и Дембеле. Сделки намерены закрыть до конца недели
«ПСЖ» близок к подписанию Усмана Дембеле из «Барсы» и Гонсалу Рамуша из «Бенфики».
Как утверждает журналист Фабрицио Романо, парижане подпишут Дембеле и Рамуша в ближайшие часы или дни. «ПСЖ» планирует закрыть сделки по этим игрокам к концу недели.
Для завершения перехода Гонсалу осталось уладить лишь небольшие детали. Сделку закроют очень скоро. Медосмотр может состояться в ближайшие дни.
Статистику 22-летнего нападающего «Бенфики» можно найти здесь. Показатели 26-летнего вингера «Барселоны» доступны тут.
Хотя пусть тратят, все равно мы знаем исход )
Пока остальные клубы честно зарабатывают покупают игроков на эти деньги, клубы как ПСЖ И сити просто рисуют себе цифры в ведомости (хотя сити уже в меньшей мере) и скупают все что блестит, тем самым раздувая рынок. Раньше лишь самые лучшие игроки покупались за 80-100кк, и их могли себе позволить клубы с огромными заработками. Сейчас эти клубы за лбоое полено предлагают 50+ и даже таким клубам как Реал приходится переплачивать, чтобы получить кого то более менее в ротацию
И разница в том,что Реал не был бездонным,как нефтегазовый бюджет Катара.Они продали тренировочную базу и влезли в долги,чтобы позволить себе эти трансферы
Дембеле только 20 получит