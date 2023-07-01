У «Барсы» в Ла Лиге сейчас зарегистрированы только 13 игроков. Гюндоган, Араухо, Бальде – пока нет

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Маркос Алонсо Серджи Роберто Андреас Кристенсен Франк Кессиэ Френки де Йонг Иньяки Пенья Усман Дембеле Рафинья Диас Жюль Кунде Рональд Араухо Эрик Гарсия Ферран Торрес Ансу Фати Педри Алекс Бальде Гави Футбол

У «Барселоны» сейчас в Ла Лиге зарегистрированы лишь 13 футболистов.

В настоящее время зарегистрированы только Марк-Андре тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья Диас.

«Барсе» еще предстоит зарегистрировать Иньяки Пенью, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто, Алекса Бальде и новичка Илкая Гюндогана.

Ранее совет директоров «Барсы согласился предоставить Ла Лиге годовые финансовые гарантии в размере 6,67 млн ​​евро. Это позволит зарегистрировать продление контрактов действующих игроков клуба.

Однако этого недостаточно для регистрации новичков – для этого придется расторгать контракты или продавать футболистов.

У «Барсы» проблемы с регистрацией Гюндогана. Старые финансовые рычаги заклинило, нужны новые

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44 комментария

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Under
разве такая формулировка вообще имеет смысл в межсезонье?
заявка не перед стартом сезона собственно на сезон подаётся?
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Eden Hazard
Ответ Under
разве такая формулировка вообще имеет смысл в межсезонье? заявка не перед стартом сезона собственно на сезон подаётся?
возможно, это Лапорта создаёт. Газеты пишут о том что Барса не всех зарегистрировала,Хейтеры радуются,фаны нервничают. И тут Барса всех регистрирует, Лапорта на коне, с нимбом на голове, преодолел все проблемы, как настоящий президент)
Ведь действительно,ни о ком не пишут про регистрацию. Хотя есть клубы с гораздо большими проблемами.
+17
-4
+13
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Uragan Boy
Все будет ок!
+4
0
+4
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Tornado S
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
когда высыпаешься?????
+4
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+4
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Tornado S
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
ты хоть вообще спишь............
+4
0
+4
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SaH4r.
Ответ charly_54
Снимайтесь с чемпионата
если чарли 54 сказал, то конечно надо. у Лапорты нет выбора
+10
-6
+4
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Tornado S
Ответ Holy Diver
Отправьте уже это шапито в Сегунду, пусть не мучаются.
шапито это судейский реал
+4
-1
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Tornado S
Ответ EminenceGrise
Оно высыпается хейтерскими комментами на Спортсе.
это точно) но до чего же он редкий типок))
+3
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EminenceGrise
Ответ Tornado S
когда высыпаешься?????
Оно высыпается хейтерскими комментами на Спортсе.
+3
0
+3
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EminenceGrise
Дело Негрейры кончилось. Но надо же как-то хейтить Барсу. Ну вот вам новость - логика Спортс.ру.
+7
-4
+3
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Uragan Boy
Ответ blaugrano
Сезон только через полтора месяца стартует. Но да, набрасывать нужно регулярно.
конечно же это 100% наброс
+3
0
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Tornado S
Ответ EminenceGrise
Дело Негрейры кончилось. Но надо же как-то хейтить Барсу. Ну вот вам новость - логика Спортс.ру.
это точно
+3
0
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Tornado S
Ответ EminenceGrise
Ну не согласен. Реал больше этого гораздо! Они могут преподавать унижение судей в еврокубках!
+))))
+2
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Арсен Талант-Уулу
Балаболапорта
+6
-4
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EminenceGrise
Ответ Tornado S
шапито это судейский реал
Ну не согласен. Реал больше этого гораздо! Они могут преподавать унижение судей в еврокубках!
+2
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Очевидное невероятное
Ответ revo
Как же хорошо, что Месси не перешел в это финансовое болото. Сто процентов спустили бы всех псов на него. А так уехал на чил, заберет свой 8 ЗМ и громко хлопнет дверью на выходе из большого футбола )
от чего нервничаешь?
+2
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blaugrano
Сезон только через полтора месяца стартует.
Но да, набрасывать нужно регулярно.
+6
-4
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Marina_Greta
Араухо очень важен, крайне сильный дэф, впрочем, как и Гюндоган очень нужен будет.
+2
0
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Destro7451
так как у барсы и барсы б сквозная заявка, можно зарегистрировать в барсе б и выпускать за основу просто с номером выше 30, гениально
+1
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EminenceGrise
Вот если на первый тур Ла Лиги будут незарегистрированные, которые могут разорвать контракт, тогда и поговорим. А пока что все в работе!
+1
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sacha2
13 + 6 = 19. Это будет самая маленькая заявка в ЛЧ из топ-клуба...
+1
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EminenceGrise
Ответ Tornado S
шапито это судейский реал
Впрочем Челси тоже может преподавать унижение. Своей типа легенды Лэмпарда, который сделал этому клубу рекордную серию поражений в АПЛ. Для начала тоже неплохо, это стоит признать.
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arsenal.ave
Не бойтесь, все будет как попало
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falkao2013
Новость ради новости. С кем-то из этих 13 могут попрощаться,да и время до начала сезона вагон ещё. Наброс одним словом для хайпа.
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Игорь Климов
Всё у Барселоны к началу нового сезона будет отлично!
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