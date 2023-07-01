У «Барсы» в Ла Лиге сейчас зарегистрированы только 13 игроков. Гюндоган, Араухо, Бальде – пока нет

У «Барселоны» сейчас в Ла Лиге зарегистрированы лишь 13 футболистов.

В настоящее время зарегистрированы только Марк-Андре тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья Диас.

«Барсе» еще предстоит зарегистрировать Иньяки Пенью, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто, Алекса Бальде и новичка Илкая Гюндогана.

Ранее совет директоров «Барсы согласился предоставить Ла Лиге годовые финансовые гарантии в размере 6,67 млн ​​евро. Это позволит зарегистрировать продление контрактов действующих игроков клуба.

Однако этого недостаточно для регистрации новичков – для этого придется расторгать контракты или продавать футболистов.

У «Барсы» проблемы с регистрацией Гюндогана. Старые финансовые рычаги заклинило, нужны новые