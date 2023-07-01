У «Барсы» в Ла Лиге сейчас зарегистрированы только 13 игроков. Гюндоган, Араухо, Бальде – пока нет
У «Барселоны» сейчас в Ла Лиге зарегистрированы лишь 13 футболистов.
В настоящее время зарегистрированы только Марк-Андре тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья Диас.
«Барсе» еще предстоит зарегистрировать Иньяки Пенью, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто, Алекса Бальде и новичка Илкая Гюндогана.
Ранее совет директоров «Барсы согласился предоставить Ла Лиге годовые финансовые гарантии в размере 6,67 млн евро. Это позволит зарегистрировать продление контрактов действующих игроков клуба.
Однако этого недостаточно для регистрации новичков – для этого придется расторгать контракты или продавать футболистов.
У «Барсы» проблемы с регистрацией Гюндогана. Старые финансовые рычаги заклинило, нужны новые
заявка не перед стартом сезона собственно на сезон подаётся?
Ведь действительно,ни о ком не пишут про регистрацию. Хотя есть клубы с гораздо большими проблемами.
Но да, набрасывать нужно регулярно.