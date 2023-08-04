Бенгоэчеа о деле Негрейры: «Все ставят под сомнение работу судей, нам трудно. Но я сплю спокойно»

Испанский судья высказался о влиянии на арбитров дела «Барселоны» и Негрейры.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

«На каждом матче, на который мы выходили [после этого дела], была какая-то неправильная атмосфера. Вокруг судей была неправильная среда. Даже во время разминки следовали ложные, неправильные реплики.

Хочу, чтобы дело Негрейры было закрыто как можно скорее, а имидж арбитров был очищен. Если кто-то должен понести последствия, пусть это случится. Без сомнения, это дело больше всего навредило судьям за в последние годы.

Я сплю спокойно, могут вести расследование в отношении меня, у меня нет угрызений совести.

Все смотрят на судей и ставят под сомнение нашу работу, хотя мы пытаемся делать свою работу как можно лучше. Арбитрам становится трудно судить на фоне такой информации», – сказал .

Ого, «Барсе» грозил бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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