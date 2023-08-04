Бенгоэчеа о деле Негрейры: «Все ставят под сомнение работу судей, нам трудно. Но я сплю спокойно»

Теги Барселона Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Испанский судья высказался о влиянии на арбитров дела «Барселоны» и Негрейры.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

«На каждом матче, на который мы выходили [после этого дела], была какая-то неправильная атмосфера. Вокруг судей была неправильная среда. Даже во время разминки следовали ложные, неправильные реплики.

Хочу, чтобы дело Негрейры было закрыто как можно скорее, а имидж арбитров был очищен. Если кто-то должен понести последствия, пусть это случится. Без сомнения, это дело больше всего навредило судьям за в последние годы.

Я сплю спокойно, могут вести расследование в отношении меня, у меня нет угрызений совести.

Все смотрят на судей и ставят под сомнение нашу работу, хотя мы пытаемся делать свою работу как можно лучше. Арбитрам становится трудно судить на фоне такой информации», – сказал Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Ого, «Барсе» грозил бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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12 комментариев

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Вся это шляпа о деле Негрейры,выкатилась именно когда Столичный Кабинет лител мимо ЛаЛиги
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Конечно, демотивирует судить, кому-то миллионы, а кому-то шиш
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Легенда БЧК тут как тут. Трудно ему, видите ли, лол. Конечно, трудно, когда раскроется, что второй каталонский занимался закулисными играми с судьями, тебя первого же посадят.
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Интересно когда появится статуя Негрейры перед спотифай арены
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Негрейра сдаст скоро всех подельников
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18 лет платили действующему чиновнику из судейского комитета. Какой позор
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Ответ Hella black
Вся это шляпа о деле Негрейры,выкатилась именно когда Столичный Кабинет лител мимо ЛаЛиги
Так в том то и дело что данный момент резко вылез когда у Барселоны и Реала было примерное одинаковое кол-во очков. Как только Реал без шансов стал отставать, так сразу же новости стали пропадать, хотя Тебас лично говорил о том, что в течение сезона обратится в суд, но до сих пор видимо не дошёл до него)
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Ответ Hella black
Вся это шляпа о деле Негрейры,выкатилась именно когда Столичный Кабинет лител мимо ЛаЛиги
За что платили 7.3 млн, шляпа?
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Ответ psixyec
Легенда БЧК тут как тут. Трудно ему, видите ли, лол. Конечно, трудно, когда раскроется, что второй каталонский занимался закулисными играми с судьями, тебя первого же посадят.
Боюсь представить что должно быть с Клаттенбургом который в открытую признался что засчитал год Рамоса из офсайда в финале ЛЧ:D
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Ответ gPk
Боюсь представить что должно быть с Клаттенбургом который в открытую признался что засчитал год Рамоса из офсайда в финале ЛЧ:D
Ну так Марк признался что ошибся, случайно ошибся, что же будет с легендарными Айтекинами и прочими Ёвребами тогда ?
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Ответ gPk
Боюсь представить что должно быть с Клаттенбургом который в открытую признался что засчитал год Рамоса из офсайда в финале ЛЧ:D
Публичное признание ошибки - лучшее, что можно сделать в такой ситуации. А тихони отмолчались и все, тем самым вызывая вопросы о беспристрастии
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Ответ Kaka_GOAT
Интересно когда появится статуя Негрейры перед спотифай арены
Примерно тогда, когда кринж7 выиграет ЧМ)
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