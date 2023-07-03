Лапорта о деле Негрейры: «УЕФА не видит причин не допускать нас к турнирам. Мы довольны»
Президент «Барселоны» доволен допуском клуба к участию в Лиге чемпионов.
Ранее УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в турнире, завершив рабочий процесс по внутреннему расследованию «дела Негрейры».
Каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.
«Мы довольны, потому что следователи УЕФА не увидели причин не допускать нас к соревнованиям», – сказал Жоан Лапорта.
Ого, «Барсе» грозил бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?
Вообще это интересно смотреть со стороны, большинство понимали, что душат как и юве из за Суперлиги. Но нет, надо же набросить все на Переса, он же все купил и все подставил )))))0)0)0))))