Лапорта о деле Негрейры: «УЕФА не видит причин не допускать нас к турнирам. Мы довольны»

Президент «Барселоны» доволен допуском клуба к участию в Лиге чемпионов.

Ранее УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в турнире, завершив рабочий процесс по внутреннему расследованию «дела Негрейры».

Каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат , ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.

«Мы довольны, потому что следователи УЕФА не увидели причин не допускать нас к соревнованиям», – сказал .

Ого, «Барсе» грозил бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?