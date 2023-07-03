Лапорта о деле Негрейры: «УЕФА не видит причин не допускать нас к турнирам. Мы довольны»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» доволен допуском клуба к участию в Лиге чемпионов.

Ранее УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в турнире, завершив рабочий процесс по внутреннему расследованию «дела Негрейры».

Каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.

«Мы довольны, потому что следователи УЕФА не увидели причин не допускать нас к соревнованиям», – сказал Жоан Лапорта.

Ого, «Барсе» грозил бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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16 комментариев

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Uragan Boy
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написал болельщик судейского реала)))))))))
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Однажды в Космосе
Уверен был что Барселона чиста! удачи легендарной Барсе в новом сезоне.
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Uragan Boy
Сейчас набегут фантики реаловские))) и начнут минусовать, нервничать, возмущаться))))) зная о том что скоро реал официально будут судить.
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Однажды в Космосе
Ответ Burel
всем давно понятно, что это было сфабрикованное пересом дело, которое быстро развалилось
1000%
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Tornado S
чётко минусуют холельщиков судейского реала 😁
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Пенс
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Burel
Ответ Uragan Boy
Сейчас набегут фантики реаловские))) и начнут минусовать, нервничать, возмущаться))))) зная о том что скоро реал официально будут судить.
всем давно понятно, что это было сфабрикованное пересом дело, которое быстро развалилось
+5
-5
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Anthony Wrynn
Ответ Burel
всем давно понятно, что это было сфабрикованное пересом дело, которое быстро развалилось
а зачем ему это делать? Ла лига получает такие доходы благодаря как раз конкуренции. Убрать из лиги Реал, Атлетико, Барсу и это уже будет совсем другой чемпионат с другими деньгами.
Вообще это интересно смотреть со стороны, большинство понимали, что душат как и юве из за Суперлиги. Но нет, надо же набросить все на Переса, он же все купил и все подставил )))))0)0)0))))
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