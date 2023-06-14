Лапорта о деле Негрейры: «Огромная кампания по дискредитации «Барсы». Это не совпадение – все заметили, что мы увидели свет в конце тоннеля»

Жоан Лапорта считает, что против «Барселоны» развернута кампания по дискредитации.

Напомним, «Барселону» подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 млн евро.

«Дело Негрейры – огромная профессиональная кампания по дискредитации нашего клуба, повторюсь. « » никогда не предпринимала никаких действий, направленных на влияние на результат турнира или получение спортивного преимущества.

Мы консультировались по техническим вопросам судейства с людьми, имеющими большой опыт работы в футболе – это не является преступлением. Все было совершенно четко и прозрачно. Со счетами-фактурами, с банковскими переводами. Все это отражено в отчетности клуба – по крайней мере, с 2003 по 2010 год, когда я был во главе.

У нас никогда не было цели что-либо скрыть. «Барса» первая, кто хочет, чтобы все было расследовано до конца. Мы рискуем нашим имиджем и престижем. Я буду повторять это столько раз, сколько потребуется.

Все это не просто совпадение. Одна из причин – все заметили, что «Барса» увидела свет в конце тоннеля. Все, что мы делали, было четко и прозрачно», – сказал президент «Барселоны».