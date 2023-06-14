Лапорта о деле Негрейры: «Огромная кампания по дискредитации «Барсы». Это не совпадение – все заметили, что мы увидели свет в конце тоннеля»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта считает, что против «Барселоны» развернута кампания по дискредитации.

Напомним, «Барселону» подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 млн евро.

«Дело Негрейры – огромная профессиональная кампания по дискредитации нашего клуба, повторюсь. «Барселона» никогда не предпринимала никаких действий, направленных на влияние на результат турнира или получение спортивного преимущества.

Мы консультировались по техническим вопросам судейства с людьми, имеющими большой опыт работы в футболе – это не является преступлением. Все было совершенно четко и прозрачно. Со счетами-фактурами, с банковскими переводами. Все это отражено в отчетности клуба – по крайней мере, с 2003 по 2010 год, когда я был во главе.

У нас никогда не было цели что-либо скрыть. «Барса» первая, кто хочет, чтобы все было расследовано до конца. Мы рискуем нашим имиджем и престижем. Я буду повторять это столько раз, сколько потребуется.

Все это не просто совпадение. Одна из причин – все заметили, что «Барса» увидела свет в конце тоннеля. Все, что мы делали, было четко и прозрачно», – сказал президент «Барселоны».

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30 комментариев

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Ярый ненавистник
Опять куча воды без конкретики
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Red_Marlboro_
Ответ FINT\REDONDO
Да кому вы нужны, любители четверга.)
Тебе например,Должанскому,Роману и прочим шутaм,которые и дня не могут прожить без великой Барселоны
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Burel
Ответ Cruel Snake
Бармалей жёстко... Виноват Перес, типо его агент 😂а когда трофеи выиграли он был истинным каталонцем. Покупали судей - опять Перес виноват. Бесконечные унижения, 8:2, ЛЕ, рычаги, 🌈 флаги над стадионом... Опять Перес!!! Больше чем комплексы
бесконечные унижения ? Ты про 2:6 0:5 0:4 0:3 1:5 0:3 0:4
+13
-6
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Red_Marlboro_
Ответ mqh9pzrxgf
Поэтому у тебя каждый второй коммент про реал или рона 🤣🤣🤣🤣
Ну и где ты нашёл у меня много комментов про Реал,а тем более конкретно хейтерских,ты же это имеешь ввиду? Трудно даже найти один хотя бы)
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Вячеслав Новиков
Так и есть одни пустые слова и клевета, а по факту выхлопа ноль, им ещё придётся ответить за все те убытки которые понёс клуб по ложному доносу
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кто-то
Что там нарыть хотят? Целый год роют-роют
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voka25
Есть свет в конце туннеля, только туннель не кончается.
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Tristan...
Ответ Burel
бесконечные унижения ? Ты про 2:6 0:5 0:4 0:3 1:5 0:3 0:4
Эти, франкистас, любители приписывать себе победы других клубов, так что в список унижений королевского шапито можно смело добавить и погром от Аякса 1-4 на Бернабеу и недавнее деклассирование от Сити 4-0 под руководством их каталонского хозяина...
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RUSLAN USMANKULYYEW
Ответ шампион
В Симпсонах был такой глава итальянской мафии, когда его ловили на очередной махинации, он примерно так же оправдывался
жирный Тони?
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