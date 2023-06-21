«Барса» хотела стать обвинителем по делу Негрейры. Прокуратура отказала, ответив, что это «очевидно несовместимо» со статусом обвиняемого

Теги Барселона Ла Лига Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» хотела быть обвинителем по делу, где проходит ответчиком, но ей отказали.

«Барселону» подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 млн евро.

В мае «блауграна» попросила присвоить ей статус обвинителя в «деле Негрейры», несмотря на то, что фактически является обвиняемой в данном процессе. Позиция каталонского клуба заключалась в том, что если в выплатах Негрейре и было что-то неправомерное, то это было связано с деятельностью бывшего вице-президента комитета судей.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, прокуратура отклонила прошение «Барселоны». «Кажется очевидным, что статус подследственности и вытекающие из этого последствия несовместимы с одновременным статусом обвинителя», – говорится в ответе прокуратуры.

В статусе частных обвинителей по «делу Негрейры» среди прочих проходят «Реал» и Ла Лига.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Колин
Когда в онлайн игре понимаешь, что твоя команда проигрывает и пытаешься сменить её
+67
-6
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя… детектив Лапортус (с)
+55
-3
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIBerly
Ход Лапортой
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Барселона уже готова обвинить саму себя ? :))
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Рычажные клоуны
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filimon4ik
А это они ловко придумали
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Френдли фаер
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
🤣🤣🤣🤣
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Самый смешной клуб на свете)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крутенко
Теперь я понял смысл фразы "испанский стыд" и почему он именно испанский.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Пчелы хотят стать обвинителями по делу о мёде
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
ахахахаха, фк мем такой фк мем)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ LIBerly
Ход Лапортой
Лапорту в президенты ЦСКА!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Промесу нужно также попробовать сделать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Суд в лице Барселоны постановил: Признать обвиняемую Барселону невиновной по всем пунктам обвинения. Назначить штраф в размере 100 миллионов Евро каждому, кто усомнился в кристальной честности Барселоны. Признать Барселону единственной инстанцией, имеющей право рассматривать дела Барселоны и жалобы на Барселону. Решение окончательное и пересмотру не подлежит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Какой тупой план
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real2020
Феерические болдайобы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Цирк уехал,а барселона осталась
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red devi1
Говоришь на меня- переводишь на себя
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хызыр
Ответ Los Galácticos
Барселона уже готова обвинить саму себя ? :))
Хотят потопить Негрейру, свалив все на него
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zalupechkin
по принципу : лучшая защита это нападение .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
АХАХАХАХАХА
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Мы одна семья)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
лучшая защита - это нападение, решил Ляпорта
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
"Это не мы, это всё Реал и Перес!" - добавил Лапорта)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий