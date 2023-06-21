«Барса» хотела стать обвинителем по делу Негрейры. Прокуратура отказала, ответив, что это «очевидно несовместимо» со статусом обвиняемого

«Барселона» хотела быть обвинителем по делу, где проходит ответчиком, но ей отказали.

«Барселону» подозревают в коррупции из-за выплат , ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 млн евро.

В мае «блауграна» попросила присвоить ей статус обвинителя в «деле Негрейры», несмотря на то, что фактически является обвиняемой в данном процессе. Позиция каталонского клуба заключалась в том, что если в выплатах Негрейре и было что-то неправомерное, то это было связано с деятельностью бывшего вице-президента комитета судей.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, прокуратура отклонила прошение «Барселоны». «Кажется очевидным, что статус подследственности и вытекающие из этого последствия несовместимы с одновременным статусом обвинителя», – говорится в ответе прокуратуры.

В статусе частных обвинителей по «делу Негрейры» среди прочих проходят «Реал» и Ла Лига.