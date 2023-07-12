Лапорта о деле Негрейры: «Это ни к чему не приведет, «Барсе» никто не навредит. Участие в ЛЧ стоило нам многого, в итоге мы ее выиграем, возможно»

Президент «Барселоны» считает, что клуб будет оправдан по делу о возможной коррупции.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

рассматривал возможность отстранить «Барселону» от Лиги чемпионов на следующий сезон, однако по итогам проверки клуб был допущен до участия в турнире.

«Если что-то и есть, пусть все расследуют до конца, но речь идет не о коррупции, а о другом. Мы уверены, что «Барса» выйдет невредимой, потому что ничего не было. Я сказал , и он все понял. Как бы то ни было, следователи пришли к выводу, что никаких санкций быть не должно.

Я убежден, что «дело Негрейры» ни к чему не приведет. Против нас хотели развернуть клеветническую кампанию, я говорю это как от своего лица, так и от лица президентов, которые пришли мне на смену.

Эта Лига чемпионов стоила нам многого, и, возможно, в итоге мы ее выиграем», – сказал .