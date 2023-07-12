Лапорта о деле Негрейры: «Это ни к чему не приведет, «Барсе» никто не навредит. Участие в ЛЧ стоило нам многого, в итоге мы ее выиграем, возможно»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жоан Лапорта Федерация футбола Испании Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» считает, что клуб будет оправдан по делу о возможной коррупции.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

УЕФА рассматривал возможность отстранить «Барселону» от Лиги чемпионов на следующий сезон, однако по итогам проверки клуб был допущен до участия в турнире.

«Если что-то и есть, пусть все расследуют до конца, но речь идет не о коррупции, а о другом. Мы уверены, что «Барса» выйдет невредимой, потому что ничего не было. Я сказал Чеферину, и он все понял. Как бы то ни было, следователи пришли к выводу, что никаких санкций быть не должно.

Я убежден, что «дело Негрейры» ни к чему не приведет. Против нас хотели развернуть клеветническую кампанию, я говорю это как от своего лица, так и от лица президентов, которые пришли мне на смену.

Эта Лига чемпионов стоила нам многого, и, возможно, в итоге мы ее выиграем», – сказал Жоан Лапорта.

 

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14 комментариев

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QWertY
Если выйдите из группы уже будет успехом
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Взвешенный вомбат Китая
Я сказал Чеферину, и он все понял.
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А, так вот как просто дела решаются оказывается)
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wtfololo
самый невинный человек на свете
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benjamin92
Ответ QWertY
Если выйдите из группы уже будет успехом
Да. Как и для МЮ успех попадание в ЛЧ
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Han Guly
Ответ QWertY
Если выйдите из группы уже будет успехом
для мю тоже успех если выйдет ле
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Egor Aleksandrovich
Ответ wtfololo
самый невинный человек на свете
наивный
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