«Барса» разрешила Дембеле вести переговоры с «ПСЖ». Иначе он мог расторгнуть контракт (Санти Ауна)

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«Барселона» разрешила Усману Дембеле вести переговоры с «ПСЖ».

Напомним, вчера вингер попросил у «Барселоны» формального разрешения на переговоры с парижским клубом, хотя уже согласовал контракт на 5 лет.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, каталонцы дали игроку это разрешение. Если бы клуб не сделал этого до конца сегодняшнего дня, то у Дембеле было бы право расторгнуть контракт и покинуть «Барселону» бесплатно. 

Ранее стало известно, что «ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за Дембеле. У парижан есть пять дней, чтобы завершить трансфер. Сообщалось, что зарплата игрока в случае перехода в «ПСЖ» составит 20 миллионов евро. 

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34 комментария

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купи-продай
Ответ D-oh!
Классные контракты у Барсы с Дембеле и у ПСЖ с Мбаппе. Сразу чувствуется уровень "спецов" в клубах, которые тексты контрактов согласовывают
Контракт подписывался в прошлом году, фактически на флажке, когда у Дембеле заканчивался контракт и он мог свободно подписываться с любой командой - понятно, что клуб вынужден был идти на условия игрока, чтобы сохранить его.
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Кирилл_Гришин
От таких лучше избавляться
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Кажется у Усмана очень нездоровое окружение, которое на него плохо влияет.
Променять вставшую на ноги развивающуюся Барселону, где наконец прижился и тренер нашёл место на поле, на парижский цирк - это очень неумный ход
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MESSIya
Вот интересно инфу Экип про типа активированные отступные и новости из твиттера Ауны, мол вынуждены были разрешить переговоры запостили. А инфу Relevo и из твиттера Romano о том, что это не активация клаусулы, а частные договорённости, по которым все средства идут Барсе, нет. Подкормить тролей и развести кликабельный срач?
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фан Барсы
Я конечно все понимаю, но подписывать такой договор это ни в какие ворота не лезет
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D-oh!
Классные контракты у Барсы с Дембеле и у ПСЖ с Мбаппе. Сразу чувствуется уровень "спецов" в клубах, которые тексты контрактов согласовывают
+8
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Aymammet Baylyyew
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Кажется у Усмана очень нездоровое окружение, которое на него плохо влияет. Променять вставшую на ноги развивающуюся Барселону, где наконец прижился и тренер нашёл место на поле, на парижский цирк - это очень неумный ход
По стопам Неймара идет к лучшему оно не приведет
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NartApsua
Наивные, как дети. Дембеле уже давно провед переговоры с ПСЖ)
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MESSIya
Ответ Арман Бижанов
покажите мне человека кто в Барсе такие тупые контракты одобряет, как можно было на таких условиях игрока продлевать, да пошел он на все четыре стороны с такими требованиями
Он подписывал прошлый контракт со снижением на 40%. Одни пошли на уступки и другие.
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MESSIya
Ответ Marina_Greta
Странный какой-то договор заключили с Дембеле. Кто этот гений?
Он пошёл на уступки при переподписании, снизил зп на 40% и отказался от бонуса, но на таких условиях
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MESSIya
Ответ Alejandro_27
А как же пиарили этого Алемани, а агент Дембеля просто на классе его уделал заключая такой контракт год назад
Конечно на классе, снизили зп на 40% и уговорили подписать без подписного бонуса и агентских
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Overkiller
Если всё что про поведение Дембеле сейчас известно хотя бы на 10% правда, то завернуть и выпнуть нафиг. Он и раньше мозгами и порядочностью не отличался.
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songbilong
жалаб
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TemaGovnoed
Нет ощущения, что Дембеле планировал уже переходить в ПСЖ, когда подписывал новый контракт и специально сделал вот такие условия
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TJ tigra
могу сказать одно, этот парень не понравится болельщикам псж со временем. не считаю дембеле хорошей покупкой в любой клуб. ни с таким здоровьем, ни характером, ни агентом. как бы здорово дембеле не играл, временами.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да для Барсы это избавление, особенно в свете экономических проблем. Тут бы и Месси пригодился, но кто ж знал :)
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milya ololo
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Ответ фан Барсы
Я конечно все понимаю, но подписывать такой договор это ни в какие ворота не лезет
так он бесплатно мог уйти. он был свободный агент лол. по итогу пошел на встречу Барселоне.
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Gutalin
Ответ BurBon
На какую встречу он пошел, у него контракт закончился, уже все были уверены что он ушел, но он решил использовать Барсу что бы заработать больше, в итоге они и замутили эту схему с агентом, что бы свалить следующим летом и заработать еще на этом.
Барса получит 25млн или сколько там. Год назад ушел бы бесплатно
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fellx
Ответ Кирилл_Гришин
От таких лучше избавляться
Да, правильно делает Дембеле
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ЧИКО
Вот уже который раз не Барса диктует свои условия, а какие-то игроки или другие клубы. Как бы не сорили со мной, уже много лет трансферная политика Барсы ничтожная. Нет ни одной сделки, которую Барса проводила как клубу нужно. Всегда происходит как другим выгодно, поэтому и всегда одни убытки….
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Dima Demchenko
Ответ купи-продай
Контракт подписывался в прошлом году, фактически на флажке, когда у Дембеле заканчивался контракт и он мог свободно подписываться с любой командой - понятно, что клуб вынужден был идти на условия игрока, чтобы сохранить его.
Ну для барсы это нормально прогибаться под условия контракта. Так было с Месси, так и с дембелем
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udod
Ответ MESSIya
Он пошёл на уступки при переподписании, снизил зп на 40% и отказался от бонуса, но на таких условиях
у него зарплата 12 млн, за что ему больше то? отыграл, как обычно, не весь сезон, 40%, млин, благодетель какой
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