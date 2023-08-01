«Барса» разрешила Дембеле вести переговоры с «ПСЖ». Иначе он мог расторгнуть контракт (Санти Ауна)

«Барселона» разрешила Усману Дембеле вести переговоры с «ПСЖ».

Напомним, вчера вингер попросил у «Барселоны» формального разрешения на переговоры с парижским клубом, хотя уже согласовал контракт на 5 лет.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, каталонцы дали игроку это разрешение. Если бы клуб не сделал этого до конца сегодняшнего дня, то у было бы право расторгнуть контракт и покинуть «Барселону» бесплатно.

Ранее стало известно, что « » активировал 50 миллионов евро отступных за Дембеле. У парижан есть пять дней, чтобы завершить трансфер. Сообщалось, что зарплата игрока в случае перехода в «ПСЖ» составит 20 миллионов евро.