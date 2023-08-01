Симеоне о Мбаппе в «Реале»: «Атлетико» выиграл чемпионат у Месси, Иньесты, Хави, Роналду, Бэйла, Бензема. Футбол – это не имена»

Диего Симеоне считает, что громкие имена в составе еще не гарантируют командам чемпионство.

– Подписание Мбаппе сделало бы « » практически недосягаемым.

– Это как посмотреть. Мы выиграли чемпионат у , , , Хави, Бускетса, , Бэйла, Бензема...

Футбол – это не имена, – сказал главный тренер «Атлетико».