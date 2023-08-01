Симеоне о Мбаппе в «Реале»: «Атлетико» выиграл чемпионат у Месси, Иньесты, Хави, Роналду, Бэйла, Бензема. Футбол – это не имена»

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Диего Симеоне считает, что громкие имена в составе еще не гарантируют командам чемпионство.

– Подписание Мбаппе сделало бы «Реал» практически недосягаемым. 

– Это как посмотреть. Мы выиграли чемпионат у Месси, Иньесты, Алексиса, Хави, Бускетса, Роналду, Бэйла, Бензема... 

Футбол – это не имена, – сказал главный тренер «Атлетико». 

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25 комментариев

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Seoul Candy
Ну добавить нечего
+17
-2
+15
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JENNINGS
Пиковый «Атлетико» 2014-2016. Бойцы, которые выгрызали друг за друга землю.
В более широкий промежуток времени - 2 ЧИ, 3 ЛЕ, СКУ, почти все внутренние кубки и конечно же 2 финала ЛЧ
Краткий конспект для «ПСЖ» о том, что порядок ВСЕГДА бьёт класс
+13
-4
+9
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Геннадий Чеботарев
Ответ Karl0709
Так и скажи Диего что страшно тебе .
он все сказал и сказал правильно. только ты и подобные этого о не поняли.
+6
0
+6
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Пиковый «Атлетико» 2014-2016. Бойцы, которые выгрызали друг за друга землю. В более широкий промежуток времени - 2 ЧИ, 3 ЛЕ, СКУ, почти все внутренние кубки и конечно же 2 финала ЛЧ Краткий конспект для «ПСЖ» о том, что порядок ВСЕГДА бьёт класс
Тот Атлетико был правда хорош🔥
+6
-4
+2
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Прикиньте, Мбаппе возьмет да и перейдет в Атлетико) вот полыхнет в модриде)
+2
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Тот Атлетико был правда хорош🔥
Согласен. С тех пор они гордо несут звание первой команды Мадрида... Праймовый Диего Коста > Бензема...
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Shadow1882
"Мы", но не Гризманн. Так что ещё мотивация есть у некоторых)
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Ювентиниус
Имена громкие не гарантия успеха. Сгляните хотя бы состав Реала Зизу,Бэкхем,Фигу,Зубастик 2003 -06 год .состав просто огонь галактикос , но особых успехов не было . ЛЧ небрали кажется( 2002 м ни все играли вместе) , Ла лигу переменным успехом брали.
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Vadim Blanco
Да тут то дело не в именах, которых ты когда то обыгрывал, а как минимум престижности чемпионата. Когда играют такие игроки (вышеперечисленные в статье) то это добавляет статуса и конкуренции в чемпионате.
И для Реала , думаю будет как минимум финансово выгодна покупка, а как максимум результат в части игры.
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Василий Васильевич
На данный момент у Реала из чистых нападающих только старое днище Хоселу,игрок уровня Альмерии.
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sd4fmwrvz8
Раз в год и палка стрелять может , эти имена уже все выиграли по крайней мере на клубном уровне на тот и были сыты до побед , не всегда же все выигрывать , когда то все равно будут поражения
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Согласен. С тех пор они гордо несут звание первой команды Мадрида... Праймовый Диего Коста > Бензема...
Праймовый Бензема > никто
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Redmurza
Ответ JENNINGS
Пиковый «Атлетико» 2014-2016. Бойцы, которые выгрызали друг за друга землю. В более широкий промежуток времени - 2 ЧИ, 3 ЛЕ, СКУ, почти все внутренние кубки и конечно же 2 финала ЛЧ Краткий конспект для «ПСЖ» о том, что порядок ВСЕГДА бьёт класс
Так тот Атлетико и класснее ПСЖ в целом, особенно полузащита и оборона
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swvk5xw7zr
Ответ ZA.RMA
Праймовый Бензема > никто
То есть праймовый бензема круче, чем никто?)
Звучит логично
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ZA.RMA
Ответ swvk5xw7zr
То есть праймовый бензема круче, чем никто?) Звучит логично
ахахах, нет, там немного запутано))
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ZA.RMA
у тебя несмешные шутки - ты же в курсе?)
почему тогда все смеются?
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