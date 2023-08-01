Симеоне о Мбаппе в «Реале»: «Атлетико» выиграл чемпионат у Месси, Иньесты, Хави, Роналду, Бэйла, Бензема. Футбол – это не имена»
Диего Симеоне считает, что громкие имена в составе еще не гарантируют командам чемпионство.
– Подписание Мбаппе сделало бы «Реал» практически недосягаемым.
– Это как посмотреть. Мы выиграли чемпионат у Месси, Иньесты, Алексиса, Хави, Бускетса, Роналду, Бэйла, Бензема...
Футбол – это не имена, – сказал главный тренер «Атлетико».
В более широкий промежуток времени - 2 ЧИ, 3 ЛЕ, СКУ, почти все внутренние кубки и конечно же 2 финала ЛЧ
Краткий конспект для «ПСЖ» о том, что порядок ВСЕГДА бьёт класс
И для Реала , думаю будет как минимум финансово выгодна покупка, а как максимум результат в части игры.
Звучит логично