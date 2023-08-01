Дембеле будет зарабатывать 20 млн евро в год и бонусы в случае перехода в «ПСЖ» (Le Parisien)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

Усман Дембеле будет зарабатывать более 20 млн евро в год в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» ведет работу над трансфером вингера «Барселоны». С футболистом уже согласовали контракт на 5 лет. 

По информации Le Parisien, в случае перехода в парижский клуб зарплата игрока составит 20 миллионов евро в год. Также в соглашении будут предусмотрены бонусы. 

Сообщалось, что «ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за Дембеле. У парижан есть пять дней, чтобы завершить трансфер.

Дембеле не устроил предложенный «Барселоной» контракт до 2027-го. Агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы

«Барса» обещала отпустить Дембеле за 50 млн евро, если он сообщит о желании уйти до 31 июля – он сделал это. Каталонцы попытаются получить от «ПСЖ» больше

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79 комментариев

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Роман
Делить лазарет с Неймаром и страдать по временам в Барсе
+69
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Роман Глазков
Сейчас уже очень мало преданных футболистов, таких как Тотти, Джеррард, Лам и т.д. Чувак понимает, что лучше рубить капусту по 20 лимонов, чем 10 или сколько там он в барсе получал. Сейчас в барсе играют только те игроки, которые, либо уже заработали, как Левандовски, либо те, кто реально любят клуб, и с детства мечтали о нем. Барса на правильном пути, пусть идет, я больше его промахи помню, чем голы.
+31
-2
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Tornado S
псж скоро пожалеет, отвечаю))
+24
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Chelovek30
Ответ Marina_Greta
Любой человек хочет больше заработать, это нормальное желание. Сейчас нет уже таких, как Тотти)
да, это нормально, но в том случае, когда игрок говорил, что не перейдёт никуда и признавался в любви клубу. Барса из Дембеля сделала Дембеле, скорее всего он сейчас в прайме и вот такая благодарность клубу
+11
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Moscwow
И этим персонажам Барса хочет объявить войну? Где еще лопухов найти, которые таких, как Дембеле покупают по 50 и платят им по 20. Барса должна сказать ПСГ спасибо за то, что они есть
Не войну, а специальную футбольную операцию
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Прожиточный минимум
+5
0
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WESTERN-
В Барсе 7млн (12до налогов) в ПСЖ 20 понятен выбор
+4
0
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Денис Ширинов
Ответ Роман Глазков
Сейчас уже очень мало преданных футболистов, таких как Тотти, Джеррард, Лам и т.д. Чувак понимает, что лучше рубить капусту по 20 лимонов, чем 10 или сколько там он в барсе получал. Сейчас в барсе играют только те игроки, которые, либо уже заработали, как Левандовски, либо те, кто реально любят клуб, и с детства мечтали о нем. Барса на правильном пути, пусть идет, я больше его промахи помню, чем голы.
Левандовски вообще хотел в Реал, переход из Баварии в Барселону вообще не понятен, на понижение
+4
-1
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Marina_Greta
Ответ WESTERN-
В Барсе 7млн (12до налогов) в ПСЖ 20 понятен выбор
Любой человек хочет больше заработать, это нормальное желание. Сейчас нет уже таких, как Тотти)
+8
-6
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Moscwow
И этим персонажам Барса хочет объявить войну? Где еще лопухов найти, которые таких, как Дембеле покупают по 50 и платят им по 20. Барса должна сказать ПСГ спасибо за то, что они есть
+6
-4
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Marina_Greta
На хлебушек хватить должно по идее.
Я не знаток математики, но это должно хватить на 6,5 миллионов буханок хлеба по французским ценам
+2
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Marina_Greta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жизнь вообщем у него удалась
Мог бы и поделиться с нами, читает спортс, видит, как мы переживаем тут 🥲
+1
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Максим Черкашин
Ответ Роман Глазков
Сейчас уже очень мало преданных футболистов, таких как Тотти, Джеррард, Лам и т.д. Чувак понимает, что лучше рубить капусту по 20 лимонов, чем 10 или сколько там он в барсе получал. Сейчас в барсе играют только те игроки, которые, либо уже заработали, как Левандовски, либо те, кто реально любят клуб, и с детства мечтали о нем. Барса на правильном пути, пусть идет, я больше его промахи помню, чем голы.
При всём уважении к Тотти, был момент когда он выкручивал руки Роме, что если не дадите больше, уйду в Реал.:))))
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barca1899messi
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я не знаток математики, но это должно хватить на 6,5 миллионов буханок хлеба по французским ценам
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Данил Бакуров
А сколько это суторминых?
41 тысяч
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Marina_Greta
Ну вот, ещё и на круассан со сдачи останется Жить можно. А то мы тут со своими 120,000 в месяц шикуем... охренели совсем)
Жизнь вообщем у него удалась
+1
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Marina_Greta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я не знаток математики, но это должно хватить на 6,5 миллионов буханок хлеба по французским ценам
Ну вот, ещё и на круассан со сдачи останется Жить можно. А то мы тут со своими 120,000 в месяц шикуем... охренели совсем)
+3
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Михаил Опякин
Захарян обошёлся бы дешевле
Только как игрок так себе
+2
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Александр Теплых
Ответ Роман Глазков
Сейчас уже очень мало преданных футболистов, таких как Тотти, Джеррард, Лам и т.д. Чувак понимает, что лучше рубить капусту по 20 лимонов, чем 10 или сколько там он в барсе получал. Сейчас в барсе играют только те игроки, которые, либо уже заработали, как Левандовски, либо те, кто реально любят клуб, и с детства мечтали о нем. Барса на правильном пути, пусть идет, я больше его промахи помню, чем голы.
причем здесь Левандовски? У него ЗП более 20 млн.
+1
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vils86
Ответ Chelovek30
да, это нормально, но в том случае, когда игрок говорил, что не перейдёт никуда и признавался в любви клубу. Барса из Дембеля сделала Дембеле, скорее всего он сейчас в прайме и вот такая благодарность клубу
а из Боруссии он, как будто, ноунеймом в Барсу переходил🤔
+1
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Ilya Shilovskiy
Сане, Дембеле... Где русские парни?))
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WESTERN-
Ответ Marina_Greta
Любой человек хочет больше заработать, это нормальное желание. Сейчас нет уже таких, как Тотти)
Да его никто и не упрекает. Мне очень нравился Усман ( во многом благодаря PES там он решает матчи и действительно лидер )) Но если и вправду его продают за 50млн ( и все остаются клубу, если тут Фабрицио Романо не обманывает) больше возможно только в случаи рассрочки но не думаю что Барсу сейчас этот вариант интересует. то это хорошая сделка. Думаю в ПСЖ опять начнёт ломаться
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Однажды в Космосе
ненужный
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deco7
Ответ Роман
Делить лазарет с Неймаром и страдать по временам в Барсе
За 20 миллионов звучит как план
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Chelovek30
Ответ Marina_Greta
Кому-то просто важен футбол, трофеи, ЛЧ, конкуренция с лучшими игроками, кому-то деньги, зачем судить вторых? Век футболиста короткий, а у многих помимо семьи ещё и масса родственников. Выбор есть всегда и каждый его делает исходя из своих соображений
в Испании средняя зарплата 3-4 тыс евро в месяц, а футболисты зарабатывают 2-30 млн евро в год. В Европе это большие деньги, им это на все хватит, просто зазвездились и всё. У Усмана есть дорогая хата, есть дорогая тачка, есть дорогой телефон и ему мало)
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