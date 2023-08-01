Дембеле будет зарабатывать 20 млн евро в год и бонусы в случае перехода в «ПСЖ» (Le Parisien)

Усман Дембеле будет зарабатывать более 20 млн евро в год в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» ведет работу над трансфером вингера «Барселоны». С футболистом уже согласовали контракт на 5 лет.

По информации Le Parisien, в случае перехода в парижский клуб зарплата игрока составит 20 миллионов евро в год. Также в соглашении будут предусмотрены бонусы.

Сообщалось, что «ПСЖ» активировал 50 миллионов евро отступных за Дембеле. У парижан есть пять дней, чтобы завершить трансфер.

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