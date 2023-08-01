Хави просит боссов «Барсы» подписать замену Дембеле. Руководству интересна аренда Феликса, тренеры против

Хави не рассматривает Жоау Феликса в качестве замены Усману Дембеле.

Напомним, Усман Дембеле сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб и присоединиться к «ПСЖ». Хави был разочарован решением вингера, поскольку считает его ключевым игроком команды.

По информации Diario Sport, Хави попросил руководство подписать вингера на замену Дембеле. При этом главный тренер «Барселоны» не рассматривает на эту роль Жоау Феликса, предпочитая игрока, работающего на команду и способного отрабатывать в обороне.

Однако руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании Феликса и рассматривает возможность аренды вингера у «Атлетико», поскольку клуб не может позволить себе полноценный трансфер.

Напомним, ранее Жоау Феликс заявил о желании играть за «Барселону». «Атлетико» одобрил аренду португальца с правом выкупа.