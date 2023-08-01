Хави просит боссов «Барсы» подписать замену Дембеле. Руководству интересна аренда Феликса, тренеры против

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Жоау Феликс Футбол

Хави не рассматривает Жоау Феликса в качестве замены Усману Дембеле.

Напомним, Усман Дембеле сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб и присоединиться к «ПСЖ». Хави был разочарован решением вингера, поскольку считает его ключевым игроком команды.

По информации Diario Sport, Хави попросил руководство подписать вингера на замену Дембеле. При этом главный тренер «Барселоны» не рассматривает на эту роль Жоау Феликса, предпочитая игрока, работающего на команду и способного отрабатывать в обороне.

Однако руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании Феликса и рассматривает возможность аренды вингера у «Атлетико», поскольку клуб не может позволить себе полноценный трансфер.

Напомним, ранее Жоау Феликс заявил о желании играть за «Барселону». «Атлетико» одобрил аренду португальца с правом выкупа.

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45 комментариев

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Overkiller
Ответ Budabuda
Феликс не способен работать на команду? а Симеоне в курсе?
Да, поэтому он его в аренду в Челси и отправил.
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+26
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Overkiller
Ответ Никита Мальковский
Адама Траоре свободный агент скорость как у Дембеле
Он, кстати, был неплох временами. Полноценно уровень Барсы не потянет, но впечатления оставил вполне положительные.
+27
-2
+25
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D-oh!
Феликс разве замена Дембеле? Кажется у них немного разные роли на поле
+22
-1
+21
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Marina_Greta
Ответ D-oh!
Феликс разве замена Дембеле? Кажется у них немного разные роли на поле
Вы думаете, Кто-то анализирует позиции? Главное скорее новость слепить, вброс сделать)
+17
-4
+13
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Никита Мальковский
Адама Траоре свободный агент скорость как у Дембеле
+12
-2
+10
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Любезный Коссутий
можно арендовать Гринвуда. в МЮ только рады будут, ибо пока не знают, что с ним делать
+10
-3
+7
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Никита Воронин
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
на понижение? Барса взяла Лалигу и будет играть в ЛЧ, а вотсинебус будет в ЛК-Лига Камчатки, не забывай про это, когда услышишь гимн ЛЧ))
+6
-1
+5
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Вячеслав Новиков
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
На понижение, очень смешно от болельщика команды которая чуть в шип не улетела
+5
-1
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BZB
А еще хотели продать Рафинью. С углем вообще нельзя было расслабляться.
+4
0
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MESSIya
Хави может просить все что угодно, но на эти 50 не разгуляться. Ещё ПЗ нужен. Феликс мимо, он не устраивает Хави
+4
-1
+3
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museum
Аренда этой карпризной цацы обойдётся Барсе как раз плюс-минус в 25 млн. Безумство, если клуб в сложном финансовом положении пойдёт на это.
+3
0
+3
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
На крайняк есть Ямаль, пусть набирает опыт сразу в бою
Про Феликса надо думать, взвесить все за и против
+2
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+2
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Josep
Вообще парадокс - если вы доверяете тренеру и его проекту, так зачем навязывать то, что ему априори не нужно. Вы же с тренера и будете спрашивать результаты со своими навязанными распиаренными медиаперсонами.
ИИ, например, подобрал Эдвардса (Спортинг), Берарди, Альмирона, Кубо и Гнабри на замену Дембелю. никаких Феликсов нет и впомине.
+2
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Alan Gaev
Феликс не уровень барсы,он нулевой
+1
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Born is the King
Сейчас среди вингеров которые выставлены на трансфер только Хадсон Одои уровень Барселоны. Думаю Челси тоже пойдет на компромисс своему воспитаннику и продаст его за 25-30 млн
+3
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AlbertDav
С крайними быстрыми, техничными вингерами всегда сложно, нужен и пас, прессинг еще. А таких найти очень сложно. Особенно на правый фланг атаки
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Акмал Мингбоев
С Неймаром надо менять
+1
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fc_champion
По позиции можно присмотреться к Сутормину или к Ионову - он ровесник Левандовского и тоже в порядке
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XavIniesta2008-2015
Ответ Overkiller
Он, кстати, был неплох временами. Полноценно уровень Барсы не потянет, но впечатления оставил вполне положительные.
Так Абде есть. Он тоже скоростной и с дриблингом. Проще ему дать шанс
+1
0
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stoudemire
ну за неимением лучшего, вариант с Феликсом очень неплохой. Игроку нужен новый вызов, талант огромный, техника, пас, удар все есть. Просто нужно обрести новую уверенность. Другое дело, что Феликс немного иного амплуа чем Дембеле.
Для Барсы идеальный вариант конечно Бернарду Силва, но денег на него нет.
+1
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Barca_mania
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Ответ D-oh!
Феликс разве замена Дембеле? Кажется у них немного разные роли на поле
трансфер Бернарду так и просится
+7
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Karl0709
Ответ Любезный Коссутий
можно арендовать Гринвуда. в МЮ только рады будут, ибо пока не знают, что с ним делать
Или Санчо арендавать 😏
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DolJun
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Ksandvankneshas
Ответ Любезный Коссутий
у Санчи большая зп 😎
Так и Барса вроде не Газовик.
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Karl0709
Рафинья есть как основа , да и молодняк на подмену тоже есть
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