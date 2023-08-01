Хави разочарован решением Дембеле покинуть «Барсу». Он пытался убедить вингера остаться и напоминал о Неймаре, желавшем вернуться из «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Усман Дембеле Футбол

Хави разочарован решением Усмана Дембеле покинуть «Барселону».

Сообщалось, что Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ». Вингер сообщил руководству и тренерскому штабу «Барселоны» о желании покинуть клуб.

По информации Diario Sport, Хави был разочарован решением Дембеле, поскольку считает вингера одним из ключевых игроков команды. Кроме того, на прошлой неделе Дембеле заявлял главному тренеру «Барселоны» о желании выиграть с клубом Лигу чемпионов.

Отмечается, что Хави в личной беседе пытался убедить Дембеле остаться. В качестве примера главный тренер «Барселоны» привел Неймара, пожалевшего о переходе в «ПСЖ» в 2017 году и неоднократно желавшего вернуться в каталонский клуб. Однако Дембеле не изменил своих намерений.

Ранее стало известно, что «Барселона» в устном соглашении обязалась отпустить Дембеле в «ПСЖ» за 50 миллионов евро, поскольку он сообщил о желании уйти до 31 июля. Согласно контракту вингера, с 1 августа сумма его отступных должна была увеличиться в два раза.

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»

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46 комментариев

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Oleg Olegov
Ответ Трент Резнор
Дембеле устал от каталонских сказок
Ну да, тащил на себе команду пять лет, ни единой травмы, ни одного опоздания, и все без толку, тут любой сорвется.
+67
-5
+62
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atomio
Хави разочарован, а мы - нет
+23
-8
+15
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Кан и Баллак сидят в баре
По-моему наоборот практически все рады,что уходит этот кадр. Больше ныл, чем играл. Пару матчей на уровне проведет и сразу начинается :"ЗП мне как у месси!"
+14
-1
+13
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JENNINGS
Сравнение вообще неуместное. Неймар был одним из лидеров «Барсы» и частью легендарного трио MSN. Да, его переход в «ПСЖ» со спортивной точки зрения - ошибка, но что Дембеле дал «Барселоне»? Постоянные травмы, опоздания на тренировки, игры по ночам в плойку и нарушения режима? За 6 лет я по пальцам одной руки могу перечислить успешные игры француза за «Барселону»
+16
-5
+11
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Bazilic
Как с ребенком возятся. Человеку уже 26 лет…
+6
0
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Акира_1
Ответ Человек1991
Дембеле надо обменять на Неймара и в новом сезоне у Барселоны будет атакующее трио Неймар Рафинья Левандовски , зимой ещё возможно Месси приедет на концовку сезона и можно на классе выигрывать Ла Лигу и Лигу Чемпионов .
Наверное, именно такие сказки и надоело слушать Дембеле. 😄👍
+7
-2
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Maskulin
Ответ Трент Резнор
Дембеле устал от каталонских сказок
Поэтому навострил лыжи в ПСЖ, где можно послушать сказки в оригинальном исполнении?
+7
-2
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XavIniesta2008-2015
Не хочется терять Дембеле в тот момент, когда он важнее всего для команды. Однако, удерживать его тоже глупо. Отпустить за 50 миллионов-хорошая сделка. Рафинья и Абде получат свои шансы
+4
0
+4
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Pedri
Дембеле Неймар обмен
+3
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CopaAmerica
может обменять на Неймара?
+3
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Алексей Ненахов
Ответ Человек1991
Дембеле надо обменять на Неймара и в новом сезоне у Барселоны будет атакующее трио Неймар Рафинья Левандовски , зимой ещё возможно Месси приедет на концовку сезона и можно на классе выигрывать Ла Лигу и Лигу Чемпионов .
Проснись , ты #########
+4
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Бронислав Каминский
Ответ Станислав Л
Ясно вижу ключевой момент полуфинала ЛЧ-19: Месси по левому флангу, передача на Дембеле, перед ним только Алисон, и..... Дембеле бьет прямо в руки вратаря. Месси бессильно лежит на газоне....
Момент,конечно,запоминающийся,но не Дембеле виноват в том,что Барса 4 мяча пропустила спустя неделю
+2
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кто-то
По факту, Дембеле в этом сезоне мог бы перечеркнуть все 5 лет неудачной игры в каталонии, но сейчас он запомнится только травмами, истериками и не забитым 100-процентным моментом в полуфинале в Ливерпулем
+1
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Станислав Л
Ясно вижу ключевой момент полуфинала ЛЧ-19: Месси по левому флангу, передача на Дембеле, перед ним только Алисон, и..... Дембеле бьет прямо в руки вратаря. Месси бессильно лежит на газоне....
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Roman Betenya
Какая неожиданность от игрока, бойкотировавшего тренировки в своём предыдущем клубе, чтобы добиться перехода :) Вот прямо вообще никто не мог предсказать подобного.
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raiska123
Ответ Marina_Greta
Единственный, кто будет скучать по Дембеле, это врачи, всегда было с кем поболтать в лазарете.
Слишком плоская шутка
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Родя Раскольников
Ответ Слончик
Барса: прописывает 50 лямов отступных для самого главного мешка Европы. Так же Барса: о нет! Он уходит за 50 лямов в главный мешок Европы!
Ну тут по факту, надо было бесплатно отпускать год назад, нежели залутать 50 лямов спустя год.

Слончик бы такой фигни не допустил.
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Evgueniy
Ответ atomio
Хави разочарован, а мы - нет
вы - это кто?
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Молодой Френки
Ответ sined2000
Блин. Сначала прочитал «пытался убедить нигера». Извините…
За правду не извиняются
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madaev
Ответ Станислав Л
Ясно вижу ключевой момент полуфинала ЛЧ-19: Месси по левому флангу, передача на Дембеле, перед ним только Алисон, и..... Дембеле бьет прямо в руки вратаря. Месси бессильно лежит на газоне....
Какой еще ключевой момент боже, счет был 3:0
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alex|alex
отлично играл последние полтора сезона
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Иван Пименов
Дембеле можно понять: человек хочет хотя бы в ЛЧ играть, а не в ЛЕ вылетать.
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sined2000
Блин. Сначала прочитал «пытался убедить нигера». Извините…
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Станислав Л
Ответ Бронислав Каминский
Момент,конечно,запоминающийся,но не Дембеле виноват в том,что Барса 4 мяча пропустила спустя неделю
безусловно, но это повлияло однозначно
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sd4fmwrvz8
Да пусть катится колбаской по малой Спасской , не велика потеря
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