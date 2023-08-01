Хави разочарован решением Дембеле покинуть «Барсу». Он пытался убедить вингера остаться и напоминал о Неймаре, желавшем вернуться из «ПСЖ»

Хави разочарован решением Усмана Дембеле покинуть «Барселону».

Сообщалось, что Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ». Вингер сообщил руководству и тренерскому штабу «Барселоны» о желании покинуть клуб.

По информации Diario Sport, Хави был разочарован решением Дембеле, поскольку считает вингера одним из ключевых игроков команды. Кроме того, на прошлой неделе Дембеле заявлял главному тренеру «Барселоны» о желании выиграть с клубом чемпионов.

Отмечается, что в личной беседе пытался убедить Дембеле остаться. В качестве примера главный тренер «Барселоны» привел , пожалевшего о переходе в «ПСЖ» в 2017 году и неоднократно желавшего вернуться в каталонский клуб. Однако Дембеле не изменил своих намерений.

Ранее стало известно, что « » в устном соглашении обязалась отпустить Дембеле в «ПСЖ» за 50 миллионов евро, поскольку он сообщил о желании уйти до 31 июля. Согласно контракту вингера, с 1 августа сумма его отступных должна была увеличиться в два раза.

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