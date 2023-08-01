«Барса» обещала отпустить Дембеле за 50 млн евро, если он сообщит о желании уйти до 31 июля – он сделал это. Каталонцы попытаются получить от «ПСЖ» больше

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

«Барселона» обязалась продать Дембеле в «ПСЖ» за 50 млн евро.

Напомним, согласно контракту, сумма отступных Дембеле, составляющая 50 миллионов евро, должна была увеличиться в два раза с 1 августа.

Однако, как утверждает Mundo Deportivo, между Дембеле и «Барселоной» действует устное соглашение, согласно которому каталонский клуб обещал отпустить Дембеле по цене в 50 млн, если он сообщит о намерении уйти до 31 июля.

Француз сделал это до 31 июля «в подходящее время и в нужной форме», поэтому «блауграна» обязана согласиться продать его за 50 млн.

Отмечается, что «Барселона» все же рассчитывает получить от «ПСЖ» за Дембеле более 50 млн евро, поскольку, согласно условиям контракта, клуб получит лишь 25 миллионов евро из этой суммы – другая половина достанется Дембеле.

В прошедшем сезоне 26-летний вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»

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47 комментариев

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Иван Пименов
Как говорят: "Не стоит верить проституткам, наркоманам и "Барселоне"".
+45
-18
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PokaNeBatya
тут все друг друга стоят)
+31
-6
+25
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Михаил Сафонов
Ответ Marina_Greta
А депутатам?
Сказано же ясно про проституток
+16
-2
+14
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Акира_1
Нашёл с кем договариваться. Там последние трусы продают и зп понижают лидерам, а он ждёт джентельменские уступки. 😄
+14
-3
+11
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Ислам Баркинхоев
Ответ иц а мэн
как же рав лапортшейн облапошил шебесгоя, блистательная хуцпа
На русском можно
+15
-4
+11
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BurBon
Что за бред, какие устные соглашения, тут логикой вообще не пахнет. Есть сумма отступных, плати и забирай игрока. У агента было куча времени, что бы решить все вопросы, в итоге он обманул сам себя.
+15
-5
+10
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Mark Safa
Ответ PokaNeBatya
тут все друг друга стоят)
Одна семья же💰
+11
-3
+8
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Marina_Greta
Ответ Aleksey Yashin
"между Дембеле и «Барселоной» действует устное соглашение" Устное? Можно считать что соглашения нет.
-"Отвечаешь, что не уйдешь? "
-"Отвечаю "
+4
0
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Aplus
ну может оно и к лучшему? мне рафинья больше нравится по желанию и отдаче на поле
+3
0
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Дмитрий Гончаров
За такие контракты надо публично пороть горячей кочергой при всем уважении к Лапорте.
+4
-1
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Aleksey Yashin
"между Дембеле и «Барселоной» действует устное соглашение"

Устное? Можно считать что соглашения нет.
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Marcus-light
Имеет смысл, потому что это единственная причина вчерашних активностей Дембеле. Он хочет помочь Барсе получить 50 млн вместо 25, отказавшись от своих денег. Если Барселона при этом захочет кинуть Усмана - он всегда может напомнить как он умеет чилить на койке
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doctorfaust1982sk@gmail.com
Эту тему будут мусолить теперь до сезона 2078/79. Барса обещала, ПСЖ упустила, Дембеле хотел, ПСЖ не мог, Барса пыталась, Дембеле плакал... Щапаситесть попкорн и сядьте удобнее, нас ждёт минимум 50 лет бредятины.
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Mark Safa
Ответ иц а мэн
как же рав лапортшейн облапошил шебесгоя, блистательная хуцпа
Это что-то на казахском и рычажном
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Однажды в Космосе
в псж вообще не заиграет
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Джабраил Джабраил
единственый игрок который можно сказать игрок в команде раздают на лево право сволочи
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PokaNeBatya
Ответ Иван Пименов
Как говорят: "Не стоит верить проституткам, наркоманам и "Барселоне"".
и Мбаппе)
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Иван Пименов
Как говорят: "Не стоит верить проституткам, наркоманам и "Барселоне"".
и это говорит фан реала
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Мадина Уйгурова
Ответ Акира_1
Нашёл с кем договариваться. Там последние трусы продают и зп понижают лидерам, а он ждёт джентельменские уступки. 😄
как будто Дембеле сам не того же типа фрукт. тут жабо гадюкинг
+1
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trick00
Ответ la_masia
🦆
Под каждой новостью будешь это писать?
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Uragan Boy
Ответ Merdan Jumayew
А ты типо белая ворона)))
таток привет!
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XavIniesta2008-2015
Так и сейчас его могут отпустить за 50 миллионов, в чём проблема ? Тем более, ПСЖ наверняка на это пойдёт охотнее, чем на выплату 100 млн отступных, половина из которых пойдут в карман агента
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MESSIya
RMC пишут, что дискуссию начали со 100 https://twitter.com/ManagingBarca/status/1686306225984860160?t=CWB4Nzq15irDAptz6335qw&s=19
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Пепси пеналдувич
Мдам.
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Очевидное невероятное
Ответ Karl0709
Лапорта 😌а что такое устное соглашение?)))
серГей не смеши)
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