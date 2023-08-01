«Барса» обещала отпустить Дембеле за 50 млн евро, если он сообщит о желании уйти до 31 июля – он сделал это. Каталонцы попытаются получить от «ПСЖ» больше
«Барселона» обязалась продать Дембеле в «ПСЖ» за 50 млн евро.
Напомним, согласно контракту, сумма отступных Дембеле, составляющая 50 миллионов евро, должна была увеличиться в два раза с 1 августа.
Однако, как утверждает Mundo Deportivo, между Дембеле и «Барселоной» действует устное соглашение, согласно которому каталонский клуб обещал отпустить Дембеле по цене в 50 млн, если он сообщит о намерении уйти до 31 июля.
Француз сделал это до 31 июля «в подходящее время и в нужной форме», поэтому «блауграна» обязана согласиться продать его за 50 млн.
Отмечается, что «Барселона» все же рассчитывает получить от «ПСЖ» за Дембеле более 50 млн евро, поскольку, согласно условиям контракта, клуб получит лишь 25 миллионов евро из этой суммы – другая половина достанется Дембеле.
В прошедшем сезоне 26-летний вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»
-"Отвечаю "
Устное? Можно считать что соглашения нет.