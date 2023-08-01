«Барса» обещала отпустить Дембеле за 50 млн евро, если он сообщит о желании уйти до 31 июля – он сделал это. Каталонцы попытаются получить от «ПСЖ» больше

«Барселона» обязалась продать Дембеле в «ПСЖ» за 50 млн евро.

Напомним, согласно контракту, сумма отступных Дембеле, составляющая 50 миллионов евро, должна была увеличиться в два раза с 1 августа.

Однако, как утверждает Mundo Deportivo, между Дембеле и «Барселоной» действует устное соглашение, согласно которому каталонский клуб обещал отпустить Дембеле по цене в 50 млн, если он сообщит о намерении уйти до 31 июля.

Француз сделал это до 31 июля «в подходящее время и в нужной форме», поэтому «блауграна» обязана согласиться продать его за 50 млн.

Отмечается, что « » все же рассчитывает получить от «ПСЖ» за Дембеле более 50 млн евро, поскольку, согласно условиям контракта, клуб получит лишь 25 миллионов евро из этой суммы – другая половина достанется Дембеле.

В прошедшем сезоне 26-летний вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»