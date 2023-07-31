Дембеле не устроил предложенный «Барселоной» контракт до 2027-го. Агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы

Усман Дембеле не принял предложение «Барселоны» о продлении контракта.

По сведениям RAC1, «блауграна» готова бороться за вингера с « », но пока ей не удалось убедить его заключить договор сроком до 2027 года.

Представители француза требуют прибавить к зарплате 6-7 млн евро, а также предусмотреть бонусы. В клубе же считают, что такие требования недопустимы – в том числе из-за ограничений, вызванных непростой экономической ситуацией.

Сообщалось, что «ПСЖ» хочет купить до конца июля, пока актуальны отступные в размере 50 млн евро.