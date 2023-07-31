Дембеле не устроил предложенный «Барселоной» контракт до 2027-го. Агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы
Усман Дембеле не принял предложение «Барселоны» о продлении контракта.
По сведениям RAC1, «блауграна» готова бороться за вингера с «ПСЖ», но пока ей не удалось убедить его заключить договор сроком до 2027 года.
Представители француза требуют прибавить к зарплате 6-7 млн евро, а также предусмотреть бонусы. В клубе же считают, что такие требования недопустимы – в том числе из-за ограничений, вызванных непростой экономической ситуацией.
Сообщалось, что «ПСЖ» хочет купить Дембеле до конца июля, пока актуальны отступные в размере 50 млн евро.
Ну ничего, Барса прекрасно знает что случается с такими персонажами. Как минимум золотая клетка, как максимум очень быстрое угасание карьеры на фоне высокой травматичности от тамошних дуболомов. Всего плохого