Дембеле не устроил предложенный «Барселоной» контракт до 2027-го. Агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига агенты Усман Дембеле деньги Футбол

Усман Дембеле не принял предложение «Барселоны» о продлении контракта.

По сведениям RAC1, «блауграна» готова бороться за вингера с «ПСЖ», но пока ей не удалось убедить его заключить договор сроком до 2027 года.

Представители француза требуют прибавить к зарплате 6-7 млн евро, а также предусмотреть бонусы. В клубе же считают, что такие требования недопустимы – в том числе из-за ограничений, вызванных непростой экономической ситуацией.

Сообщалось, что «ПСЖ» хочет купить Дембеле до конца июля, пока актуальны отступные в размере 50 млн евро.

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12 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Прибавка за то, что ломался чуть меньше привычного?🤓
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Дмитрий Крутенко
У болельщиков Барсы Дембеле "лучший вингер мира" с сентября по июнь. И "немощный крохобор и пусть валит в ПыСыЖо" каждое летнее ТО.
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Кирилл Мирошин
Горбатого могила исправит, пусть валит.
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MstAndreev
С другой стороны, если уже изначально охренел по полной программе, то расхренеть почти невозможно)
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Молодой Френки
Интересно, из под какой тени Дембеле решил выйти? Видимо из под своей
Ну ничего, Барса прекрасно знает что случается с такими персонажами. Как минимум золотая клетка, как максимум очень быстрое угасание карьеры на фоне высокой травматичности от тамошних дуболомов. Всего плохого
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Val Smith
Ответ Дмитрий Крутенко
У болельщиков Барсы Дембеле "лучший вингер мира" с сентября по июнь. И "немощный крохобор и пусть валит в ПыСыЖо" каждое летнее ТО.
Весь мир к осени переобуваться.
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Меган Лайф
Клуб спасён (с) лапорта
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Кашшай Чакырович
Он клёвый игрок , но травматик жуткий ,моменты транжирит ! Можно найти игрока более полезного за меньшие деньги !
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BurBon
Не верится что ЛЭ так может поступить, надеюсь все таки что это игры агента.
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serhio_ramos_
Ответ Вячеслав Новиков
Если это правда, то пусть уже валит в ПСЖ, лучше после 1 августа, чтобы можно было сотку снять, он на эти требования не играет, и Барселоне думаю польза будет возможно на Бернарду
Сотку? Рублей что ли
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