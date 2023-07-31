«Безбородов испоганил игру, может, пьяный был? Проблемы со связью – выключите совсем, раньше судьи как-то справлялись». Пономарев о судействе в матче «Ахмат» – ЦСКА

Владимир Пономарев раскритиковал судейство Владислава Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА.

В матче 2-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 2:3. В первом тайме встречи Безбородов назначил 4 пенальти и показал две красных карточки.

В добавленное время 1-го тайма защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на Иване Олейникове в штрафной площади. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, Безбородов после просмотра видеоповтора заменил желтую карточку Гайича на красную. «Ахмат» получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

После матча РФС объяснил эпизод проблемами со связью между судьями и ВАР-центром в Москве.

«В жизни такого судейства не видел – ни во время карьеры, ни после. Безбородов попросту испоганил игру, как будто в первый раз свисток видел. Стоит его проверить – может, он пьяный был? Был о нем лучшего мнения.

Что касается проблем со связью у арбитров, то в таком случае выключите ее совсем. Раньше ведь судьи как-то справлялись без этого, сами принимали решения. И ВАР тоже бы отключили – весь темп и настрой футболистов портят. Или пусть только голы смотрят, а не вмешиваются в каждом эпизоде. В Европе ВАР тоже есть, но там такого не бывает. В общем, безобразие», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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