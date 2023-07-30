ЦСКА: «Несмотря на проблемы со связью, нашли возможность сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы ахахаха Футбол

ЦСКА пошутил о серии пенальти по итогам матча с «Ахматом».

Московская команда одержала победу над «Ахматом» (3:2) в матче второго тура Мир РПЛ.

Главный арбитр игры Владислав Безбородов пять раз назначил пенальти в этой игре: четыре в первом тайме, один – во втором. Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал хет-трик.

Как сообщили в РФС, по ходу игры наблюдались проблемы со связью между судьями и ВАР-центром.

«Несмотря на проблемы со связью, мы все равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти», – говорится в публикации по итогам матча.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

41 комментарий

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magentrumen
ха-ха-ха
+93
-2
+91
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Никита Алексеев
Безбородов клоун, как вообще можно так судить?
Удалил бы всех вообще, чтобы одному мяч катать
+37
-2
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Удар Кержакова
Нормально)) молодцы)
+25
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+25
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Alex Metallov
Игроки ЦСКА сегодня очень хорошо выложились. Большие молодцы. Очень сложная ситуация в команде даже просто с количеством игроков.
Мойзес и подчищал, страховал в защите и в атаку ходить успевал. 37-летний Набабкин играет весь матч, 17-летний Рядно о котором еще недавно не слышали тоже бьется и картину не сильно портит, Мендес старался побыстрее мяч в атаку переводить, Чалов чётко реализовал три пенальти, Заболотный цеплялся за мячи.
Вся игроки, вся команда заслуживают похвалы.
+19
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+19
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konstantin khmel
Ответ OldRedWhite
Безбородова или Бородатова ?
У меня связь пропадает, ради моего же блага, извини.
+15
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+15
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konstantin khmel
Вы сейчас дошутитесь пацаны. Не выводите Безбородова на тропу войны. Сегодня он просто разминался
+15
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Alexander Baranov
Ответ Ростовский
ЦСКА за уши тащат. В каждом матч по 2 удаления у соперников. Сегодня 3 пенальти дали. Причем последний явно выдуманный (там обоюдная борьба была защитника и нападающего)
И не слова про пенальти Ахмата) типикал провокатор
+14
-3
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Aleksey Yashin
В кубке после 90 минут серия пенальти. В РПЛ решили пойти дальше, серию пенальти интегрировали в 90 минут матча.
+9
0
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Alex_07.
Красавцы! Отличный троллинг❤️💙
+8
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OrganicChemist
Ответ Ростовский
ЦСКА за уши тащат. В каждом матч по 2 удаления у соперников. Сегодня 3 пенальти дали. Причем последний явно выдуманный (там обоюдная борьба была защитника и нападающего)
Про нарушение протокола ВАР мы, конечно, тактично умолчим. Гораздо важнее набросить на ЦСКА
+9
-3
+6
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OldRedWhite
Ответ magentrumen
ха-ха-ха
Молодцы , коняшки !
+7
-1
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Зелёный гопник
Акинфеев выиграл очередную серию 👌🏻
+6
-1
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Vagner01
Ответ Ростовский
ЦСКА за уши тащат. В каждом матч по 2 удаления у соперников. Сегодня 3 пенальти дали. Причем последний явно выдуманный (там обоюдная борьба была защитника и нападающего)
Поклонник валерыверим про пенки ноет! Вот умора давно так не смеялся!
+5
-1
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Лигр
зачётный троллинг
+5
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OldRedWhite
Ответ konstantin khmel
Вы сейчас дошутитесь пацаны. Не выводите Безбородова на тропу войны. Сегодня он просто разминался
Безбородова или Бородатова ?
+4
-1
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unknown artist
Ответ Ранальду с пивком
А в чем не правильность назначенных пенальти и удалений ?
Ну как минимум на Гаиче сомнительный пен, игрок Ахмата имел возможность двигаться дальше, но решил упасть. В этом плане странным выглядит решение дать красную, т.к. даже сам игрок решил, что заработать пенальти выгоднее, чем с такого угла атаковать)
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Strike36
Ответ llolishe
Тикнизян с игры лишь в одной игре против Факела забил больше голов чем вся ЦСКА за два матча с Уралом и Ахматом пхахахахах
Если тебя это смешит, у меня для тебя плохие новости…
+3
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Alex_07.
Ответ Alexander Baranov
И не слова про пенальти Ахмата) типикал провокатор
Ник-то Ростовский))
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Эдуард Шаталов
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Ответ Marina_Greta
Шутка зачёт) Федя красавчик, очень важная победа с психологической точки зрения, да и далеко не отпустим лидеров)
Вам это не поможет 😁
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Marina_Greta
Шутка зачёт) Федя красавчик, очень важная победа с психологической точки зрения, да и далеко не отпустим лидеров)
+3
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OrganicChemist
Ответ Ростовский
Наоборот протокол ВАР не нарушен. Сначала Гайч должен был уйти с поля и только потом пенальти. Поэтому перебили после восстановления связи. Всё по правилам.
Ты как эксперт в области судейства это говоришь? Лапочкин в эфире МатчПремьер 10 минут назад как раз говорил про нарушение протокола ВАР в этом моменте и клоунаду с перебитием пенальти. Но если ты в футбольных правилах и протоколе ВАР разбираешься лучше, то будем слушать тогда иксперта Ростовского
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хороший подкол...
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igls54
Поржал с конями :)
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Rio de Janeiro
Походу ахматыч был на игре)))
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Константин Эсперов
Сколько будет придумано ещё нелепых оправданий. Глушили связи , или внезапно выключаться камеры ...
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