ЦСКА: «Несмотря на проблемы со связью, нашли возможность сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти»

ЦСКА пошутил о серии пенальти по итогам матча с «Ахматом».

Московская команда одержала победу над « » (3:2) в матче второго тура Мир .

Главный арбитр игры Владислав Безбородов пять раз назначил пенальти в этой игре: четыре в первом тайме, один – во втором. Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал хет-трик.

Как сообщили в РФС, по ходу игры наблюдались проблемы со связью между судьями и ВАР-центром.

«Несмотря на проблемы со связью, мы все равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти», – говорится в публикации по итогам матча.

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