ЦСКА: «Несмотря на проблемы со связью, нашли возможность сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти»
ЦСКА пошутил о серии пенальти по итогам матча с «Ахматом».
Московская команда одержала победу над «Ахматом» (3:2) в матче второго тура Мир РПЛ.
Главный арбитр игры Владислав Безбородов пять раз назначил пенальти в этой игре: четыре в первом тайме, один – во втором. Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал хет-трик.
Как сообщили в РФС, по ходу игры наблюдались проблемы со связью между судьями и ВАР-центром.
«Несмотря на проблемы со связью, мы все равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти», – говорится в публикации по итогам матча.
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Удалил бы всех вообще, чтобы одному мяч катать
Мойзес и подчищал, страховал в защите и в атаку ходить успевал. 37-летний Набабкин играет весь матч, 17-летний Рядно о котором еще недавно не слышали тоже бьется и картину не сильно портит, Мендес старался побыстрее мяч в атаку переводить, Чалов чётко реализовал три пенальти, Заболотный цеплялся за мячи.
Вся игроки, вся команда заслуживают похвалы.