Мостовой о Безбородове: «Проблемы со связью не оправдывают решения судей. Их проблема в том, что они не играли в футбол»
Александр Мостовой объяснил спорные решения судьи матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).
«Вряд ли кто-то сможет объяснить, что случилось в этой игре. Пускай лучше Владислав Безбородов с холодной головой расскажет, что он там сделал.
Конечно, со связью могут быть проблемы, но это не оправдывает решения судей. Их проблема в том, что они сами не играли в футбол.
Мне кажется, что в этом матче «Ахмат» больше пострадал. Ясно, что Безбородова будут наказывать. И это правильно. Не знаю, на какой срок, но наверняка отстранят», – заявил бывший полузащитник «Спартака».
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Кто царю непроверенную информацию принес?!
Кардиологи не имелм проблем с сердцем.
Саня, ещё преподам, где лицензию получает тоже скажет, что они ничего не понимают, ведь в футбол не играли)