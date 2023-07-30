Мостовой о Безбородове: «Проблемы со связью не оправдывают решения судей. Их проблема в том, что они не играли в футбол»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Ахмат Владислав Безбородов Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой объяснил спорные решения судьи матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

«Вряд ли кто-то сможет объяснить, что случилось в этой игре. Пускай лучше Владислав Безбородов с холодной головой расскажет, что он там сделал.

Конечно, со связью могут быть проблемы, но это не оправдывает решения судей. Их проблема в том, что они сами не играли в футбол.

Мне кажется, что в этом матче «Ахмат» больше пострадал. Ясно, что Безбородова будут наказывать. И это правильно. Не знаю, на какой срок, но наверняка отстранят», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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35 комментариев

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Никита Марков
Это 5+ 🤣
+30
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Mezomorf
😂😂😂проблемы политиков в том, что они не играли в футбол!
+23
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OldRedWhite
В этом же заключаются проблемы президентов , премьеров и Генерального Секретаря ООН !
+9
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+9
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Mark Safa
Ответ Аморалинни
У безбородова около 150 матчей в футболе Кто царю непроверенную информацию принес?!
Он не играл в Испании!
+5
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+5
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Аморалинни
У безбородова около 150 матчей в футболе
Кто царю непроверенную информацию принес?!
+5
0
+5
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pavlenko_15
Кто про что, а Мостовой про баню…
+4
0
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marshalericsson1357
Многие хирурги не были на хирургическом столе.
Кардиологи не имелм проблем с сердцем.
Саня, ещё преподам, где лицензию получает тоже скажет, что они ничего не понимают, ведь в футбол не играли)
+4
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ro44an.siz
Ответ </c/>
убрать из профессии вместе с ивановым...
Этого не будет, с их помощью тащат кое кого в чемпионы
+4
-2
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Антон Панарин
Ответ Mezomorf
😂😂😂проблемы политиков в том, что они не играли в футбол!
Да все так можно объяснить
+1
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Ярик01
Ответ ro44an.siz
Просто он поставил на 5 пеналей в одном матче. Кэфф наверное 1 на миллион
На такие события не ставят, очень редкое с будущим отказом выплаты и расследованием
+1
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jss
Мостовой вызывает огонь на себя!!
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kapronov
Все проблемы России - от того, что большинство не играло в футбол
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ro44an.siz
Просто он поставил на 5 пеналей в одном матче. Кэфф наверное 1 на миллион
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hammers
жду следующий коммент от этого футбольного клоуна: "Болельщики не могут правильно болеть потому, что не играли в футбол на высшем уровне"
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Александр Ветров
Убрать навсегда этого 🤡🤡🤡
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gusmartinus
У меня ощущение, что в данном случае он всё же прикалывается))
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lezhik
Ответ Mezomorf
😂😂😂проблемы политиков в том, что они не играли в футбол!
А вот если бы политиков и их близких отправляли бы воевать, то это бы решило куда как больше проблем, чем судейство в футболе.
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Mark Safa
Ответ Mezomorf
😂😂😂проблемы политиков в том, что они не играли в футбол!
Ну зато Играют в хоккей! 🤣
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adekvat11
там почти все играли на том или ином уровне, если они не играли на топ уровне, то это не значит, что они не разбираются в игровых тонкостях игры!
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Ol1
Наверняка уже было, но! Проблема в том, что он ещё чеканить толком не умеет
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ciao.ragazzi.2519
у этого все одно и тоже. мечтаю чтоб он возглавил что то. посмотреть на работу и что будет говорить при плохих результатах
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Фредерик Вассёр
Согласен. Помню как-то российская армия проиграла войну Японии потому, что Николай II не играл в футбол. Это, очевидно.
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-1
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Дмитрий Шарапов
Он всех троллит чтоль
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Вячеслав Максименко
Не накажут его по настоящему.
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Геннадий Тёкин
Саня, ты играл в футбол, но ни судья, ни тренер из тебя никак не получится)).
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