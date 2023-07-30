Мостовой о Безбородове: «Проблемы со связью не оправдывают решения судей. Их проблема в том, что они не играли в футбол»

Александр Мостовой объяснил спорные решения судьи матча «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

«Вряд ли кто-то сможет объяснить, что случилось в этой игре. Пускай лучше с холодной головой расскажет, что он там сделал.

Конечно, со связью могут быть проблемы, но это не оправдывает решения судей. Их проблема в том, что они сами не играли в футбол.

Мне кажется, что в этом матче « » больше пострадал. Ясно, что Безбородова будут наказывать. И это правильно. Не знаю, на какой срок, но наверняка отстранят», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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