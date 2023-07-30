«ПСЖ» не продаст Маркиньоса этим летом. Клуб отклонил предложение «Аль-Насра»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Маркиньос Футбол

«ПСЖ» отклонил предложение «Аль-Насра» по Маркиньосу.

По информации RMC Sport, к 29-летнему защитнику проявили интерес три клуба, включая «Аль-Наср».

Однако «ПСЖ» отклонил предложение саудовцев, поскольку не намерен продавать Маркиньоса этим летом. Бразилец, в свою очередь, также не хочет покидать «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выслушать предложения по Маркиньосу из-за публичной поддержки Килиана Мбаппе на фоне отстранения форварда.

В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана

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4 комментария

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pit4er
ПСЖ – это чисто мем "открыть ворота – закрыть ворота"
+6
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Мурад Шерипов
Ответ Ермек Жолдаспаев
Маркиньос и Мбаппе на лавке,многовато будет для ПСЖ.
не думаю что один из лучших цз будет сидеть на лавке
+1
-1
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