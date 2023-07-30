«ПСЖ» не продаст Маркиньоса этим летом. Клуб отклонил предложение «Аль-Насра»
«ПСЖ» отклонил предложение «Аль-Насра» по Маркиньосу.
По информации RMC Sport, к 29-летнему защитнику проявили интерес три клуба, включая «Аль-Наср».
Однако «ПСЖ» отклонил предложение саудовцев, поскольку не намерен продавать Маркиньоса этим летом. Бразилец, в свою очередь, также не хочет покидать «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выслушать предложения по Маркиньосу из-за публичной поддержки Килиана Мбаппе на фоне отстранения форварда.
В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана
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