«Аль-Хилаль» согласовал с Верратти 3-летний контракт на 20 млн евро в год. Сделка зависит от «ПСЖ»

«Аль-Хилаль» договорился с Марко Веррати об условиях личного контракта.

Как пишет , саудовский клуб согласовал с полузащитником «ПСЖ» условия личного контракта сроком на 3 года. Верратти готов перейти.

Сделка зависит от президента « » , который не намерен принимать предложение « » на 30 миллионов евро. Скоро саудовцы его улучшат.

Сообщалось, что в Саудовской Аравии полузащитник будет получать 20 миллионов евро в год, а «ПСЖ» хочет за игрока 80 млн.