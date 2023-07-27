«Аль-Хилаль» согласовал с Верратти 3-летний контракт на 20 млн евро в год. Сделка зависит от «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Хилаль» договорился с Марко Веррати об условиях личного контракта.

Как пишет Фабрицио Романо, саудовский клуб согласовал с полузащитником «ПСЖ» условия личного контракта сроком на 3 года. Верратти готов перейти.

Сделка зависит от президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, который не намерен принимать предложение «Аль-Хилаля» на 30 миллионов евро. Скоро саудовцы его улучшат.

Сообщалось, что в Саудовской Аравии полузащитник будет получать 20 миллионов евро в год, а «ПСЖ» хочет за игрока 80 млн.

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25 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Великий Алонсо
Скоро сильнейшая лига мира будет в Саудовской Аравии. Криштиану Роналду оказался как Христофор Колумб.
маловероятно. у них нет команд из Хабаровска и Владикавказа
+27
-5
+22
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QWertY
Не, это реально круто. Китай таких бомбовых трансферов и близко не делал.
Молодцы, саудиты👍🏻
+28
-11
+17
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che kaif
30 млн за такого гения как Вератти ..вроде не 1 апреля
+11
-1
+10
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QWertY
Ответ Никита Смолов
А какой бомбовый трансфер был в СА, если не считать пенсионеров ? Веррати пол сезона в лазарете скамейку полирует.
То есть 5 кратный обладатель ЗМ и самый популярный человек в мире Кришти не бомбовый трансфер? Действующий обладатель ЗМ Бензема не бомбовый трансфер? Марез, Хендерсон, Фирмино, Канте, Невеш?
+8
-4
+4
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Великий Алонсо
Скоро сильнейшая лига мира будет в Саудовской Аравии. Криштиану Роналду оказался как Христофор Колумб.
+20
-18
+2
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Ярополк Окаянный
Вератти дурачок
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che kaif
Ответ AnMe
Травмируется часто
Штэ? Из 38 игр сыграл 29 при чем пару тройку игр пропустил из за карточек
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Имя Фамилия
Ответ Пикачу82
Нормально так саудиты заслуженным футболистам обеспечивают беззаботную старость...
20 млн в год для Верратти не похоже на беззаботную старость. Если бензима платят 200 млн в год, Канте 100 млн в год, даже Брозовичу 25 в год, то 20-ка для Марко это просто оскорбление. Вся разница с его парижской зп уйдёт на переезд и покупку жилья. Тем более он любитель погулять и ему было по кайфу жить в Париже, а в пустыне будет тоска.
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