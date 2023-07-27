«Аль-Хилаль» согласовал с Верратти 3-летний контракт на 20 млн евро в год. Сделка зависит от «ПСЖ»
«Аль-Хилаль» договорился с Марко Веррати об условиях личного контракта.
Как пишет Фабрицио Романо, саудовский клуб согласовал с полузащитником «ПСЖ» условия личного контракта сроком на 3 года. Верратти готов перейти.
Сделка зависит от президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, который не намерен принимать предложение «Аль-Хилаля» на 30 миллионов евро. Скоро саудовцы его улучшат.
Сообщалось, что в Саудовской Аравии полузащитник будет получать 20 миллионов евро в год, а «ПСЖ» хочет за игрока 80 млн.
Молодцы, саудиты👍🏻