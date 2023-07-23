Маркиньос об отстранении Мбаппе: «Надеюсь, он вернется и поможет «ПСЖ». Выдающийся игрок»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Маркиньос Килиан Мбаппе Футбол

Маркиньос надеется, что Килиан Мбаппе вернется в состав «ПСЖ».

Напомним, «ПСЖ» не включил Мбаппе в заявку на турне по Японии из-за нежелания продлевать контракт. Форвард может быть продан этим летом.

«Он выдающийся игрок, очень сильный, но это решение руководства.

Надеюсь, все закончится хорошо, он вернется и поможет нам в этом сезоне», – сказал капитан «ПСЖ».

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!

3 комментария

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lovec23
До сих пор не понимаю зачем он остался в ПСЖ. Зато теперь будет жаловаться , а всему вина жадность и вера в свою безграничную важность и значимость.
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Hala Madrid
🎙 Луис Энрике: «Некоторые уходы должны быть оформлены ближайшие дни•>
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Акира_1
Конечно вернётся за бонусом в контракте
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