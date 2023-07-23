Маркиньос об отстранении Мбаппе: «Надеюсь, он вернется и поможет «ПСЖ». Выдающийся игрок»

Маркиньос надеется, что Килиан Мбаппе вернется в состав «ПСЖ».

Напомним, «ПСЖ» не включил Мбаппе в заявку на турне по Японии из-за нежелания продлевать контракт. Форвард может быть продан этим летом.

«Он выдающийся игрок, очень сильный, но это решение руководства.

Надеюсь, все закончится хорошо, он вернется и поможет нам в этом сезоне», – сказал капитан «ПСЖ».

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!